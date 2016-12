Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova uzzinājušas savas pirmās pretinieces jaunās sezonas pirmajos mačos - Ostapenko Oklendas WTA "International" sērijas turnīru Jaunzēlandē sāks ar dueli pret šīs valsts pirmo raketi Marinu Erakoviču, bet Sevastovai Ķīnā notiekošajās Šeņdžeņas WTA "International" sērijas sacensībās pretim stāsies čehiete Kristīna Plīškova.

Pirmās kārtas spēle netiks aizvadītas agrāk kā pirmdien.

Pašlaik WTA rangā Ostapenko atrodama 44.pozīcijā un Oklendas sacensībās izlikta ar septīto numuru, bet Erakoviča, kura dalībai turnīrā saņēmusi speciālo ielūgumu jeb "wild card", ir 106.vietā. Horvātijā dzimusī Erakoviča ir vienīgā Jaunzēlandes tenisiste, kura pasaules rangā ir pirmajā tūkstotī.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav tikušās.

Pirms gada Ostapenko WTA rangā bija atrodama 84.vietā un viņa Oklendas turnīrā piedalījās ar "wild card", pirmajā mačā pārspējot zviedrieti Juhannu Lāšoni, bet pēc tam skandalozā cīņā piekāpjoties Naomi Broudijai no Lielbritānijas. Toreiz mača otrā seta taibreikā izcēlās incidents, kurā Ostapenko no plaukstām izslīdēja rakete un tā, atsitusies pret apmali, trāpīja bumbiņu padevējam. Latvijas tenisiste pēcāk taisnojās, ka rakete viņai izslīdējusi no rokām, taču Broudija viņu vainoja apzinātā rīcībā un pieprasīja pretinieci diskvalificēt. Tiesa, Ostapenko diskvalifikāciju nesaņēma un varēja turpināt dueli, bet vēlāk viņu kritizēja arī citas tūres sportistes.

Pēc Oklendas turnīra Ostapenko bez uzvarām pamatsacensību mačos palika līdz pat februāra otrajai pusei, kad sensacionāli aizkļuva līdz finālam Dohas WTA "Premier" sacensībās.

Pērn tenisiste spēlēja divos WTA pusfinālos - bez Dohas arī aprīlī notikušajā Katovices WTA "International" turnīrā, kurā gan titula mačā neizdevās iekļūt. Riodežaneiro olimpisko spēļu laikā Ostapenko pauda cerību 2016.gadu noslēgt WTA ranga pirmajā divdesmitniekā, tomēr sezonu sportiste noslēdza ar sešiem zaudējumiem pēc kārtas un pašlaik vairs nav valsts pirmā rakete.

Sezonas svarīgākajos turnīros Ostapenko palika bez uzvarām - Olimpiādē viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 3-6, 2-6 atzina titulētās austrālietes Samantas Stosuras pārākumu, turklāt bez panākumiem palika arī visās četrās "Grand Slam" sacensībās. Kopā viņa 2016.gadā guva 20 uzvaras un cieta 28 neveiksmes.

Tikmēr Erakovičas kontā pērn pretēja statistika - 28 uzvaras un 20 neveiksmes. Tomēr Jaunzēlandes pārstāve bieži turnīrus sāka no kvalifikācijas. Arī viņa pērn sasniedza vienu WTA finālu, zaudējot titula mačā Rabātas WTA "International" sērijas turnīrā, ko turklāt arī sāka no kvalifikācijas. Arī viņa pērn Oklendā guva vienu panākumu.

Ostapenko Oklendā spēlēs otro gadu pēc kārtas, bet Erakoviča tur sacentīsies jau 12.reizi. 2007.gadā mājiniece aizkļuva līdz pusfinālam, bet pārējās reizēs nav guvusi vairāk par vienu panākumu.

Pamatturnīra otrajā kārtā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar kādu no kvalifikācijas veiksminiecēm vai pieredzējušo Horvātijas sportisti Mirjanu Lučiču-Baroni, bet ceturtdaļfinālā iespējama spēkošanās ar sacensību pirmo raketi Serēnu Viljamsu no ASV.

Arī Sevastova līdz šim ar Kristīnu Plīškovu nav sacentusies. Latvijas pirmā rakete Sevastova šobrīd WTA rangā ieņem 34.vietu, bet dvīņumāsu Plīškovu otrā rakete ir 60.pozīcijā.

Arī Sevastova gada sākuma grafiku nav mainījusi un Šeņdžeņā spēlēs otro gadu pēc kārtas. Pērn viņa pirmajā kārtā piekāpās rumānietei Monikai Nikulesku, turpinājumā nepārvarēja kvalifikāciju turnīrā Sidnejā, bet ļoti sekmīgi nostartēja Austrālijas atklātajā čempionātā, kurā, sākot no kvalifikācijas, guva četras uzvaras un apstājās pamatturnīra otrajā kārtā.

Sezonas pirmajā pusē Sevastova WTA turnīros tālāk par ceturtdaļfinālu netika, bet vasarā īsā laikā iekļuva divos finālos, titula mačā zaudējot gan Maljorkā, gan Bukarestē. Pēc tam viņa guva pa četrām uzvarām turnīrā Ņūheivenā (sākot no kvalifikācijas) un arī prestižajā ASV atklātajā čempionātā, kur sasniedza karjeras lielākos panākumus, apstājoties vien ceturtdaļfnālā, bet pēc tam sezonu noslēdza ar pieciem zaudējumiem pēc kārtas.

Pērn Sevastova guva 36 uzvaras un cieta 27 neveiksmes.

Kristīnas Plīškovas dvīņumāsa Karolīna pērn sensacionāli aizkļuva līdz ASV atklātā čempionāta finālam, tomēr arī pati Kristīna neiztika bez panākumiem, triumfējot sacensībās Taškentā un Daliaņā. Zīmīgi, ka Ķīnā notikušajā Daliaņas WTA 125K turnīrā viņa līdz finālam tika tajās pat dienās, kad Karolīna aizvadīja izšķirošos mačus Ņujorkā. Tiesa, Daliaņas turnīra fināls izvērtās ļoti neierasts, jo japāņu tenisiste Misa Eguči traumas dēļ izstājās brīdī, kad trešajā setā atradās vadībā ar rezultātu 5-2.

Kopā pērn Kristīna Plīškova guva 42 uzvaras un cieta 22 neveiksmes. Viņa iepriekš Šeņdžeņā nav spēlējusi un pērno gadu iesāka ITF turnīrā Honkongā.

Šī dueļa uzvarētāja otrajā kārtā spēkosies ar kādu no kvalifikācijas veiksminiecēm vai šveicieti Viktoriju Golubiču.