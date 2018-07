Tagad otrās kārtas mačā Ostapenko tiksies ar citu mājinieci Hīteri Vatsoni vai beļģieti Kirstenu Flipkensu.

Ostapenko, kas turnīrā izlikta ar 12. numuru, mačs pret ranga 212. vietas īpašnieci Dannu nebija no vieglākajiem, turklāt tikai pēcpusdienā tenisistes uzzināja aptuveni cikos varētu sākties duelis un kurā kortā tas risināsies. Mačs starp izsēto Ostapenko un mājinieci tika ielikts centrālajā kortā.

Lai gan vairākās izspēlēs mājiniece parādīja negaidītu un drošu sniegumu, Ostapenko panāca 5-1 savā labā. Tad gan Ostapenko ļava pretiniecei lauzt serves geimu, Danna panāca 5-3, tomēr tad Ostapenko uzvarēja serves geimu un līdz ar to pirmo setu.

Daudz nervozāks izvērtās otrais sets. Piektajā geimā Ostapenko lauza pretinieces serves geimu, tad desmitajā geimā, pašai servējot, ieguva arī pirmo mačbumbu. Britu tenisiste ne tikai atspēlēja mačbumbu, lauza Ostapenko serves geimu un tad arī izvirzījās vadībā ar 6-5. 12. geimā Danna divas reizes varēja uzvarēt setu, bet Ostapenko atspēlējās un panāca 6-6 otrajā setā. "Tie break" izspēlē Ostapenko ieguva dubulto mačbumbu, pirmo Danna atspēlēja, bet tad britu tenisiste iesita tīklā, kas deva Latvijas sportistei uzvaru mačā.

Jeļena Ostapenko - Ketija Danna 6-3, 7-6 (7:5)Ostapenko uzvar spēliDannai paveicas pirmajā izspēlē, bumbiņa atsitas pret tīkla trosi un pārkrīt Ostapenko pusē (0:1). Danna teicami aizstāvas, bet Ostapenko tomēr uzvar izspēli (1:1). Ostapenko panāk 2:1, tad cenšas agresīvi uzņemt servi, kas gan nesanāk. Tad Danna ar lielisku izspēli panāk 2:3, bet Ostapenko ar forhendu izlīdzina rezutātu geimā 3:3.Pēc korta puses maiņas Ostapenko ar bekhendu atgūst vadību 4:3, bet tad seko arī pirmais "breiks" - 5:3. Ilgā izspēlē Danna ir labāka, bet tagad divas serves būs Ostapenko (5:4). Ostapenko uzvar un panāk dubulto mačbumbu. Tādā brīdī Ostapenko pieļauj dubultkļūdu, bet tagad serves būs Dannai. Britu tenisiste iesit tīklā, ļaujot līksmot Ostapenko.

Ostapenko - Danna 6-3, 6-6Sekos "tie break" izspēleOstapenko droši uzvar pirmās izspēles, bet tad Danna izcili uzņem servi (30-15). Danna panāk 30-30, Ostapenko izsit autā un setbumba pretiniecei. Danna pārsteidz un tikai pāris centimetri autā pēc perfekta sitiena pretkustībā viņu šķir no uzvaras setā. Ostapenko uzreiz ātri panāk "vairāk", bet vēlreiz kļūdās. Ostapenko iesit tīklā, dodot pretiniecei vēl vienu setbumbu. To Ostapenko atspēlē ar precīzu sitienu korta stūrī. Danna iesit tīklā un tad ar spēcīgu servi uzvar tik grūto geimu.

Ostapenko - Danna 6-3, 5-6Ostapenko zaudējusi spēles ritmu, Danna panāk 30-15. Tiklīdz Ostapenko sāk drošāk spēlēt un mazāk riskē, tā uzvar izspēli (30-30). Ostapenko pieļauj 26. kļūdu spēlē, tad vēl vienu un zaudē geimu

Ostapenko - Danna 6-3, 5-5Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pārliecinoši sāk geimu (30-0). Tad viņa cenšas pirmo reizi spēlē saīsināt sitienu - neveiksmīgi. Seko dubultkļūda (30-30), bet tad ar servi Ostapenko tiek pie mačbumbas. Ostapenko sanāk labs forhends, bet nedaudz autā (40-40). Ostapenko iesit tīklā un breikbumba pretiniecei, kas saņem skaļas ovācijas. Ostapenko iesit tīklā un zaudē geimu

Ostapenko - Danna 6-3, 5-4Ostapenko cenšas visu sakārtot jau šajā geimā, bet sitieni lido autā. Ostapenko iesit tīklā un zaudē geimu, izsaucot ovācijas tribīnēs, kas atbalsta mājinieci.Iespējams, tas bija Dannas pēdējais serves geims mačā...

Ostapenko - Danna 6-3, 5-3Danna pārsteidz Ostapenko un no 15-0 panāk 15-30. Ostapenko izsit autā, kas dod pretiniecei dubulto breikbumbu. Pirmajā no tām Ostapenko padodas laba pirmā serve. Otro breikbumbu Ostapenko atspēlē ar labu otro servi, kas viņai ir reti. Burvīgs Ostapenko bekhends pa līniju ļauj tikt pie "vairāk" un tad viņa uzvar geimu.Ostapenko nonāk geima attālumā no uzvaras mačā

Ostapenko - Danna 6-3, 4-3Ostapenko zaudē pirmo izspēli, bet tad trīs uzvarētas izspēles un dubultā breikbumba. Pirmo gan britu tenisiste atspēlē, Ostapenko izsitot autā. Tad vēlreiz pārāk tālu sit Ostapenko (40-40). Danna ar skaistu bekhendu pārsteidz Ostapenko un panāk "vairāk", tad arī uzvar geimu, apturot Ostapenko uzvaras gājienu.

Ostapenko - Danna 6-3, 4-2Ostapenko kļūdās forhendā pirmajā izspēlē, bet seko ceturtais viņas eiss mačā. Danna teicami uzņem servi, bet Ostapenko nospēlē vēl izcilāk un uzvar izspēli (40-15). Tad pēc labas serves Ostapenko iesit otrā stūrī, uzvarot geimu

Ostapenko - Danna 6-3, 3-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuDanna pieļauj dubultkļūdu, tad iesit tīklā (0-30). Ostapenko nedaudz kļūdās sitienā pašā korta stūrī, bet tad ar forhendu tiek pie dubultās breikbumbas. Danna iesit tīklā, kas ļauj Ostapenko uzvarēt trešajā geimā pēc kārtas

Ostapenko - Danna 6-3, 2-2Ostapenko daudz asāk sākusi spēlēt, ar servēm panāk 30-0, bet tad iesit tīklā. Tad atkal sanāk divas spēcīgas serves un uzvarēts geims

Ostapenko - Danna 6-3, 1-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuDanna izrāda negaidīti sīvu pretestību, bet Ostapenko, palielinot "apgriezienus", tiek pie divām breikbumbām - Danna tad izsit autā un Ostapenko atspēlē breiku

Ostapenko - Danna 6-3, 0-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko zaudē pirmo izspēli serves geimā, bet tad ar servēm panāk 40-15. Danna divreiz pēc kārtas tiek galā ar Ostapenko otrajām servēm, panākot 40-40. Ostapenko ar dubultkļūdu uzdāvina pretiniecei breikbumbu, ko ar servi atspēlē. Ostapenko kļūdās forhendā, tad forhends lido tīklā - zaudēts savas serves geims.

Ostapenko - Danna 6-3, 0-1Tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm geima sākumā. Tad Ostapenko agresīvi uzņem servi un iegūst pirmo breikbumbu, ko ar labu servi atspēlē Danna. Britu tenisiste tiek galā ar Ostapenko agresīvo spēli un panāk pretinieces kļūmi. Tad Ostapenko kļūdās vēlreiz un ļauj pretiniecei uzvarēt pirmo geimu setā

Ostapenko - Danna 6-3. Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko - Ketija Danna 6-3Ostapenko uzvar pirmo setuAtšķirībā no iepriekšējā serves geima, Ostapenko šoreiz sākumā vaļības neatļaujas un ar servēm panāk 30-0. Tad seko kļūda sitienā uz gala līniju, vēl viena kļūda forhendā, un jau 30-30. Ar vairākiem bekhendiem Ostapenko vienkārši nodzenā Dannu (40-30). Danna pie potenciālā "eisa" pirmo reizi savā karjerā palūdz "hawk eye" atkārtojumu, kas parāda, ka serve bijusi autā. Tad Ostapenko kļūdās (40-40), bet nākamajā izspēlē tiek pie vēl vienas setbumbas. Arī šo setbumbu atspēlē britu tenisiste, bet Ostapenko ar perfektu bekhendu tiek pie trešās setbumbas. Latvijas tenisiste to atkal neizmanto, iesitot tīklā. Spēcīga serve un vēl viena setbumba - šoreiz to Ostapenko izmanto, ar "eisu" noslēdzot setu.

Ostapenko - Danna 5-3Ostapenko teicami apspēlē pie tīkla iznākušo Danni, bet tad iesit tīklā (15-15). Ostapenko slikti uzņem servi (30-15), tad izsit autā (40-15). Dannaei sanāk laba serve, viņa uzvar geimu un saņem skaļus aplausus no līdzjutējiem.

Spēles sākumā centrālā korta tribīnes bija diezgan patukšas. Tagad jau tribīnēs sapulcējušies līdzjutēji

Ostapenko - Danna 5-2Ostapenko zaudē serves geimuDanna ar diviem neērtiem sitieniem piespiež Ostapenko kļūdīties. Tad Ostapenko izsit autā un trīskāršā breikbumba pretiniecei. Ostapenko pamatīgi izsit autā vēlreiz un "sausā" zaudē serves geimu

Kortā vēl iespīd saule un skatītājiem grūti saredzēt tenisistes

Ostapenko - Danna 5-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko pirmajās izspēlēs izsit autā, bet tad veiksmīgi nospēlē pie tīkla. Tad ar agresīviem sitieniem Ostapenko no 40-15 panāk 40-40. Vēl viena Dannas kļūda ļauj tikt pie breikbumbas. Danna izsit autā, bet galvenā tiesnese labo līnijtienseša lēmumu - atkārtojumā arī redzams, ka bumbiņa bija kortā. Pārspēlē Danna gan izsit autā un Ostapenko uzvar vēl vienu pretinieces serves geimu

Ostapenko - Danna 4-1Ostapenko lēnām sāk pārņemt iniciatīvu katrā izspēlē, panāk 40-15 un ar eisu uzvar geimu

Ostapenko - Danna 3-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuMājiniece labi jūtas centrālajā kortā un nedomā tik viegli atdot uzvaru Ostapenko, kas ir favorīte. Danne panāk 40-15, bet tad mājiniece divreiz kļūdās (40-40). Ostapenko ar forhendu panāk breikbumbu, ko uzreiz arī izmanto

Ostapenko - Danna 2-1Ostapenko ar skaistām, drošām izspēlēm panāk 40-0, bet tad trīs reizes izsit autā (40-40). Ostapenko kļūda ļauj Dannai tikt pie breikbumbas, ko skaisti atspēlē Ostapenko. Latvijas tenisistes agresīvie sitieni ļauj iegūt "vairāk" un tad uzvarēt geimu

Ostapenko - Danna 1-1Ostapenko netiek galā ar servi pirmajā izspēlē, bet tad divreiz kļūdās britu tenisiste. Ostapenko centās agresīvi uzņemt servi, bet izsita autā (30-30). Tad divas izspēles uzvar Danna, izlīdzinot rezultātu pirmajā setā

Ostapenko - Danna 1-0Danna nespēj labi uzņemt pirmo Ostapenko servi šajā mačā. Pēc tam divreiz Ostapenko izsit autā (15-30). Tad Danna tiek pie breikbumbas, ko Ostapenko atspēlē un tiek pie "vairāk". Tad tenisistes vairākas reizes apmainās ar uzvarētām izspēlēm, līdz Ostapenko uzvar geimu. Smags sākums Latvijas tenisistei.

Jeļena Ostapenko - Ketija Danna. Spēle sākusiesOstapenko uzvarēja izlozē un izvēlējās servēt

23 gadus vecā Ketija Danna (pasaules ranga 212. vieta) ar šo spēli debitē "Grand Slam" turnīru vienspēlēs. Viņa startē ar "wild card" ielūgumu. Britu tenisistei šis ir pirmais duelis pret Ostapenko.

Tenisistes iznākušas kortā un iesildās. Pēc 5 minūtēm sāksies spēle.

Abas tenisistes vēl pirms pāris stundām nezināja, kur un vai vispār spēlēs, jo dueis bija ielikts "gaidītāju rindā". Diezgan ātri spēles noslēgušās centrālajā kortā un tādējādi Ostapenko pret mājinieci Dannu spēlēs Vimbldonas galvenajā arēnā.

Jeļena Ostapenko otrdienas vakarā sāk dalību prestižajā Vimbldonas čempionātā. Viņas pretiniece pirmajā kārtā - mājiniece Ketija Danna.