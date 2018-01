Jau vēstīts, ka Ostapenko "Australian Open" otrajā kārtā ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja ķīnieti Jinjinu Duaņu. Trešajā kārtā sagaidāms Baltijas tenisa duelis, jo Ostapenko pretiniece būs igauniete Anete Kontaveita.

"Man nebija viegli, jo viņa arī izdarīja spēcīgu sitienus. Viņa spēlēja tiešām neticamu tenisu, un es priecājos, ka uzvarēju šo spēli," teica Ostapenko, kuras teiktais citēts turnīra mājaslapā. "Es trešajā setā biju vadībā ar 4-1, bet tad zaudēju trīs geimus pēc kārtas. Es turpināju cīnīties un priecājos, ka izcīnīju pēdējos punktus un uzvarēju."

Ostapenko pēc lieliskā 2017. gada izjūt, ka pretinieces mačiem pret viņu gatavojas daudz cītīgāk, tomēr viņu tas pārlieku nesatrauc.

