Pasaules rangā desmitajā vietā esošā Ostapenko pusfinālā ar rezultātu 3-6, 0-6 piekāpās austrālietei Ešlijai Bārtijai, kura WTA rangā ierindojas 37. pozīcijā. Tādējādi pārtrūka Ostapenko astoņu uzvaru sērija.

Jau pirmajā setā Ostapenko savai trenerei sūdzējās par nogurumu uz slikto pašsajūtu. Pēc pirmā seta pie viņas atnāca ārste, kura mērija Latvijas sportistes asinsspiedienu, tomēr viņa turpināja spēli, taču nespēja vairs pacīnīties par vietu finālā.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kur var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Uhaņas Premier pusfināls: Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6, 0-6. Ostapenko zaudē maču un izstājas pusfinālā. Bārtija ar servēm panāca 30:0, Ostapenko punktu atguva ar labu serves uzņemšanu, bet tad latviete sita tīklā. Bārtija ar bekhendu realizēja pirmo no divām mačbumbām, iekļūstot finālā.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6, 0-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko zaudēja pirmo punktu, bet pēc tam viņa izdevās lielisks uzbrukums gar sāna līniju. Viņa nedaudz netrāpīja laukumā, kad centās uzbrukt asā leņķī, bet pēc tam Bārtijai izdevās lielisks uzbrukums. Ostapenko no laukuma vidus precīzi uzbruka ar labo roku, tomēr skaistā izspēlē austrāliete pie tīkla spēra vēl vienu soli tuvāk finālam.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6, 0-4. Ostapenko izdarīja uzbrukuma sitienu, uzņemot servi, un Bārtija sita tīklā, pēc tam Latvijas tenisistei neizdevās skrējienā atvairīt pretinieces uzbrukumu. Ostapenko neizdevās veiksmīgi uzņemt nākamās divas serves, bet tad austrāliete teicami uzbruka un uzvarēja piekto geimu pēc kārtas.

Pārtraukumā starp geimiem pie Ostapenko atnāca trenere, kura aicināja viņu mēģināt cīnīties. Tad Ostapenko pateica, lai viņa iet prom.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6, 0-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Garās izspēles Ostapenko sita tīklā un nonāca iedzinējos ar 0:40. Tad Bārtijai neizdevās atvairīt latvietes uzbrukumu, tomēr pēcāk viņa ar forhendu sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6, 0-2Ostapenko izdevās pacīnīties pretinieces serves geimā, bet pie rezultāta 30:30 Bārtijai izdevās iegūt nākamos divus punktus.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko darbības kortā liek manīt, ka viņa nejūtas labi. Pēc Latvijas sportistes dubutkļūdas Bārtija ieguva divas breikbumbas, bet pirmo Ostapenko atspēlēja. Pēc tam izspēlē viņa sita tīklā no kreisās un zaudēja servi.

Sākas 2. sets

Pārtraukumā pie Ostapenko pienāca dakteris. Ostapenko tiešām izskatās sagurusi. Viņai tiek mērīts asinsspiediens.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-6. Ostapenko zaudē pirmo setu. Bārtijai izdevās labas serves, kas ļāva panākt 40:15. Tad viņa pieļāva dubultkļūdu, tomēr pēc tam viņa pielika punktu pirmajam setam. Šoreiz Ostapenko īsti netika pie teikšanas.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 3-5Ostapenko izdevās dažādot uzbrukumus, kas ļāva panākt 30:0, bet tam sekoja dubultkļūda. Ostapenko īsā izspēlē sita bumbiņu tīklā, bet Bārtija atbildēja ar "autu". Ar "tīri" uzvarētu sitienu no labās Ostapenko nosargāja servi.

Ostapenko pārtraukumā trenerei Medina Garigesai teica, ka viņa ir nogurusi, bet trenere uzsvēra, ka jāturpina cīnīties. Viņa ierosināja pamīšus izmantot forhenda un bekhenda sitienus

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 2-5Bārtija serves geimā panāca 40:0, Ostapenko punktu atguva, tomēr aizķerties šajā geimā viņa nespēja.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pēc labas serves devās tuvāk tīklam, bet sitiens no kreisās lidoja ārpus laukuma, bet pēc tam viņa ar servi punktu atguva. Latvijas tenisiste trāpīja tīklā, tomēr viņa rezultātu izlīdzināja, kad izpildīja sarežģītu sitienu disbalansā. Cīņa turpinājās līdzīgi, bet pēc Ostapenko kļūdas forhendā Bārtija ieguva breikbumbu. Ostapenko ar bekhendu otrajā sitienā atjaunoja "vienādu" rezultātu. Bārtijai izdevās panākt vēl vienu breika iespēju, kad Ostapenko iesita tīklā, taču Latvijas sportiste atspēlējās. Taču ar nākamo piegājienu austrāliete vēlreiz lauza Ostapenko servi un atguva vadību spēlē.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 2-3Ostapenko izspēlē izsita ārpus laukuma, bet pēcāk viņa guva punktu, uzņemot servi. Tad viņa skrējienā paspēja atsist bumbiņu, un Bārtija pie tīkla nospēlēja neprecīzi, savukārt tad austrāliete guva nākamos divus punktus. Ostapenko izdevās panākt 40:40, bet noslēgumā Bārtijai vēlāk izdevās nosargāt servi.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 2-2Ostapenko ar īsām izspēlēm geimā panāca 30:15, bet tad ilgākā izspēlē Latvijas sportiste sagaidīja uzbrukuma iespēju un to izmantoja. Tam sekoja vēl viena ilga "bumbošanās, bet šoreiz Bārtija trāpīja pa gala līniju, kas Ostapenko izsita no ritma, un viņa izsita "autā". Ostapenko ieraidīja bumbiņu tīklā, taču viņa geimu noslēdza ar diviem forhendiem no laukuma vidus.

Spēle atsākusies!

Ostapenko pamanīja, ka dažas lietus piles nokritušas uz korta. Spēlē paņemta maza pauze, kamēr centrālajam kortam tiks aizvērts jumts.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 1-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko geimu iesāka veiksmīgi un panāca 30:0, bet pēc tam Bārtija nākamās izspēles uzvarēja. Ostapenko panāca rezultātu "vienādi" un tad ieguva arī breikbumbu, tomēr to nespēja realizēt. Pēcāk Bārtija ieraidīja bumbiņu tīklā, un šo iespēju Latvijas sportiste izmantoja, teicami uzbrūkot asā leņķī.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko forhenda sitiens tikai dažus milimetrus izlidoja ārpus laukuma, bet pēc tam viņa piespieda pretinieci kļūdīties un guva pirmo punktu spēlē. Ostapenko un Bārlija izdarīja pārāk spēcīgus sitienus nākamajās izspēlēs, bet pēc latvietes dubultkļūdas austrāliete ieguva breikbumbu. Nākamajā izspēlē Ostapenko netrāpīja laukumā un zaudēja servi.

Jeļena Ostapenko – Ešlija Bārtija 0-1Bārtija spēli sāka ar rezultatīvu uzbrukumu no labās gar sāna līniju, Ostapenko līdzīgs sitiens lidoja nedaudz ārpus laukuma, bet trešajā izspēlē Latvijas sportiste sita tīklā. Ar Bārtijas "eisu" pirmais geims noslēdzās, Ostapenko palika "sausā".

Spēle sākusies!Ostapenko spēli sāk ar serves uzņemšanu.

Ostapenko pēc uzvaras pār Mugurusu: "Pret Bārtiju spēlēju Romas turnīrā. Viņa ir laba tenisiste, arī vēl jauna. Ja izdosies rādīt savu labāko sniegumu, būs labs mačs."Maijā Ostapenko Romas WTA "Premier" turnīra kvalifikācijas otrajā kārtā ar 5-7, 6-4, 6-4 uzvarēja Bārtiju.

Ostapenko pretiniece Bārtija profesionāli nodarbojusies arī ar kriketu. Viņa 2014.gadā pameta tenisu un noslēdza līgumu ar Austrālijas kriketa komandu Brisbenas "Heat", bet pagājušajā sezonā viņa atgriezās profesionālajā tenisā.

Ostapenko pasaules rangā ierindojas 10. pozīcijā, bet turnīrā viņa izlikta ar astoto numuru. Bārtija pasaules rangā šobrīd atrodas 37.vietā.

Jeļenai Ostapenko nebija pārāk daudz laika, lai svinētu skaisto uzvaru pār pasaules ranga līderi Garvīni Mugurusu, jo piektdien jāaizvada Uhaņas turnīra pusfināla cīņa pret Ešliju Bārtiju.