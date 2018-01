Pagājušajā sezonā Ostapenko sensacionāli triumfēja "Frech Open" turnīrā, lai arī nebija starp izsētajām tenisistēm. Ostapenko aizvadītajā sezonā uzvarēja arī Seulas WTA "International" sērijas turnīrā, bet Vimbldonas čempionātā viņa iekļuva ceturtdaļfinālā. Tāpat viņa kvalificējās prestižajam WTA sezonas noslēguma turnīram, kurā startē sezonas astoņas labākās tenisistes. WTA rangā viņa pakāpās līdz septītajai pozīcijai.

Uz "Gada izlaušanās" balvu pretendē arī Grieķijas un NBA kluba Milvoki "Bucks" basketbolists Jannis Adetokunbo, Spānijas golferis Serhio Garsija, britu bokseris Entonijs Džošua, Francijas futbolists Kilians Mbapē un amerikāņu peldētājs Keilebs Dresels.

Savukārt uz "Laureus" gada labākā sportista balvu pretendē Lielbritānijas sportists Mo Farahs, šveicietis Rodžers Federers, F-1 čempions "Mercedes" komandas sastāvā Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas, spāņu tenisists Rafaels Nadals, Portugāles izlases un Madrides "Real" spēlētājs Krištianu Ronaldu, kā arī britu riteņbraucējs Kriss Frūme.

Sieviešu konkurencē uz gada labākās sportistes balvu pretendē sprintere Alisone Fēliksa no ASV, amerikāņu peldētāja Ketija Ledicka, DĀR sportiste Kastere Semenja, ASV kalnu slēpotāja Mikaele Šifrina, spāņu tenisiste Garvīne Mugurusa un amerikāņu tenisa spēlētāja Serēna Viljamsa.

