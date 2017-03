Spēles iesildīšanās laikā Ostapenko rokā iekoda bite un viņa vēl pirms cīņas saņēma medicīnisko aprūpi un vēlāk sportistei to veica arī dueļa laikā, tomēr tas iespaidoja tenisisti un mača ievadā viņa ātri nokļuva iedzinējos ar rezultātu 1:5. Nākamo geimu tenisiste uzvarēja "sausā" un vēlāk atspēlēja arī vienu setbumbu, tomēr izglābt šo setu vairs neizdevās.

