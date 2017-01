Cīņā par iekļūšanu astotdaļfinālā Ostapenko divu stunu un piecu minūšu ilgā spēlē ar 6-4, 0-6, 8-10 piekāpās čehietei Karolīnai Pliškovai, kas turnīrā bija izlikta ar piekto numuru. Ostapenko izšķirošajā setā bija vadībā ar 5-2 un divas reizes servēja, lai uzvarētu maču. Tomēr Pliškova spēja atspēlēties un dramatisma pilnā cīņā salauza 19 gadus vecās Ostapenko pretestību, iekļūstot astotdaļfinālā.

Ostapenko, kura pasaules rangā ieņem 38. vietu, šis bija līdzšinējā karjerā labākais "Grand Slam" turnīrs, pēc kura viņa pakāpsies WTA pasaules rangā.

Pirmā seta vidū tenisistes apmainījās ar uzvarētiem geimiem, servējot konkurentei. Pliškova pēc savas serves geimas panāca 4-3, bet nākamos trīs geimus uzvarēja Ostapenko, turklāt laukumā pārliecinoši darbojoties labāk par čehieti.

Ostapenko neveiksmīgi iesāka otro setu, zaudējot servi otrajā geimā. Arī ceturtajā geimā Latvijas tenisiste zaudēja savu servi, pēc kā zaudēja visus pārējos geimus setā un atdeva pretiniecei "sauso" uzvaru. Izšķirošajā setā Ostapenko piektajā geimā emocionāli lauza pretinieces servi, bet pēc brīža panāca arī 5-2, turklāt viņai pašai tad vajadzēja servēt. Savu serves geimu Ostapenko zaudēja "sausā", nespēja saņemties arī tik svarīgajā desmitajā geimā, kas ļāva Pliškovai izlīdzināt rezultātu 5-5. 12. geimā Ostapenko atspēlēja čehietes pirmo mačbumbu, tad vairākos nervozi aizvadītos geimos spēja saglabāt līdzsvaru mačā, bet 18. geimā nenosargāja savu servi un ar sitienu tīklā atvadījās no Melburnas.

Australian Open: Jeļena Ostapenko - Karolīna Pliškova

Pliškova pēc spēles intervijā kortā atzina, ka Ostapenko bijusi labāka mača izskaņā un veiksme palīdzējusi viņai. Pliškova atzina, ka nav zaudējusi cerību uzvarēt arī pie 2-5 trešajā setā, kad viņa sadauzīja raketi. Pliškova uzskata, ka šajā brīdī Ostapenko izskatījusies nedaudz sagurušāka un atslābinājusies, kas ļāvis izlīdzināt spēles gaitu.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 8-10Ostapenko izstājas no Australian openGeima pirmajā izspēlē Ostapenko iesit tīklā, bet Pliškova slikti uzņem servi (15-15). Seko vēl viens sitiens tīklā no Ostapenko puses (15-30), pēc kuras kļūda labā situācijā: 15-40 un dubultā mačbumba pretiniecei.Pliškova agresīvi uzņem servi un piespieš Ostapenko kļūdīties. Ostapenko beidzies "Australian Open"

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 8-9Ostapenko grūtā situācijā uzminēja Pliškovas sitiena virzienu, bet neuzvarēja izspēli (15-0). Vēl viena spēcīga Pliškovas serve un 30-0. Čehietei vēl divas labas serves un "sausā" uzvarēts geims

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 8-8Ostapenko geimu sāk ar precīzu sitienu korta stūrī. Latvijas tenisistei sanāk teicams sitiens pa diagonāli, pēc kā viņa panāk 30-0. Tad labā situācijā pie tīkla pieļauj muļķīgu kļūdu (30-15), bet nākamajā izspēlē "nodzenā" pretinieci pa stūriem un panāk 40-15. Pliškova negaidīti pirmo reizi spēlē pielieto saīsināto sitienu un uzvar izspēli. Ostapenko uzvar geimu ar spēcīgu servi!

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 7-8Pliškova uzvar pirmās izspēles, tās iesākot ar labām servēm. Ilgstošā izspēlē Pliškova trāpa pa gala līniju, ko negaida Ostapenko (40-0). Teicama serve palīdz Pliškovai arī "sausā" uzvarēt geimu

Ostapenko - Plškova 6-4, 0-6, 7-7Droši geimu sāk Ostapenko, uzvarot divas izspēles, liekot pretiniecei daudz skriet pa kortu (30-0). Seko precīzs sitiens no labās pa līniju (40-0) un laba serve - "sausā" uzvarēts geims!

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 6-7Pliškova pārliecinoši sāk savu serves geimu (30-0). Tad ar labu servi panāk 40-0 un ar eisu uzvar geimu

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 6-6Pliškova agresīvi iesāk geimu, Ostapenko tad iesit tīklā (0-30). Svarīgā brīdī Ostapenko sanāk spēcīgs sitiens no labās (15-30). Tad labs sitiens pa līniju un jau 30-30. Seko dubultkļūda, kas dod Pliškovai mačbumbu. To perfekti atspēlē Ostapenko!Pliškova iesit tīklā, pieļaujot vieno no retām kļūdām pēdējās izspēlēs. Čehiete pēc tam precīzi sit pa līniju, panākot "vienādi". Veiksme uzsmaida Ostapenko un čehiete kļūdās pēc tam, kad bumbiņa trāpījusi pa tīkla trosi. Ostapenko nesanāk sitiens pa līniju un atkal "vienādi". Nervozā izspēlē Pliškova izsit autā un tad Ostapenko uzvar geimu ar sitienu pa līniju!

Ostapenko geima laikā kaut ko ilgi runāja ar tiesnesi un bija ar kaut ko neapmierināta. Cerams, ka viņa nomierinās savus nervus un spēs uzvarēt geimu.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 5-6Ostapenko nosvērti un droši iesāk geimu (0-15), tad tiesneši kļūdās pēc Pliškovas sitiena un jāpārspēlē izspēle. Pliškova ar eisu panāk 30-15. Spēcīga serve ļauj čehietei iegūt 40-15. Pliškova uzvar geimu ar eisu

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 5-5Ostapenko zaudē savu serves geimuOstapenko pirms geima samaina raketi, dodoties servēt ar jaunu. Pirmo izspēli Ostapenko zaudē, tad Pliškovai padodas sitiens pa līniju (0-30). Ostapenko atkal nesanāk sitiens un 0-40....Pliškovai nepadodas sitiens no gala līnijas, bet tad Ostapenko iesit tīklā un atkal zaudē serves geimu....Samaga situācija Ostapenko. Vai spēs saņemties psiholoģiski, ar ko viņai bija grūtības pagājušajā sezonā?

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 5-4Ostapenko pieļauj savu 30. kļūdu spēlē, kas ļauj Pliškovai panākt 30-0. Latvijas tenisistei nepadodas sitiens pa līniju (40-0), bet tad viņa lieliski uzņem servi (40-15). Perfekts sitiens no labās uz pretkustību un jau 40-30, bet Pliškova uzvar geimu ar eisu.Ostapenko otro reizi spēlē servēs, lai uzvarētu visu maču

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 5-3Ostapenko zaudē savas serves geimuAstotais geims setā sākas ar skaistu izspēli, kurā uzvar gan Pliškova. Ostapenko kļūdās sitienā no labās (0-30). Pliškova teicami uzņem Ostapenko otro servi un iegūst trīskāršo breikbumbu (0-40). Vienu Ostapenko atspēlē, bet tad pieļauj dubultkļūdu. Zaudēts geims, kuru vajadzēja uzvarēt...

Ostapenko tagad servēs un uzvaras gadījumā sagādās vienu no sensācijām "Australian Open 2017"!

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 5-2Ostapenko uzvar pretinieces serves geimu!Ostapenko šokē pretinieci ar diviem teicamiem sitieniem. Seko vēl viena izcila izspēle un trīskāršā breikbumba (0-40)!!!Ostapenko agresīvi uzņem servi un vēlreiz lauž pretinieces serves geimu!

Pliškova pēc zaudēta geima triec raketi pret zemi un par to saņem aizrādījumu no tiesneses. Nākamais aizrādījums būs "punkts" par labu Ostapenko.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 4-2Ostapenko atguvusi spēles ritmu! Laba serve, seko teicama izspēle, arī "eiss" - viegli panāk 40-0! Perfektu geimu izjauc viena kļūda sitienā no gala līnijas, bet geimu Ostapenko uzvar ar spēcīgu servi

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 3-2Ostapenko uzvar pretinieces serves geimuGeima sākumā Ostapenko piespiež Pliškovu kļūdīties, uz ko čehiete atbild ar labu sitienu pa līniju (15-15). Ostapenko teicami uzņem servi un panāk 15-30, seko vēl viena teicama izspēle un divas breikbumbas (15-40). Pirmo Pliškova atspēlē, pamatus ieliekot ar labu servi. Seko vēl vien laba serve un rezultāts līdzīgs 40-40.13. "eiss" spēlē ļauj Pliškovai panākt "vairāk", bet Ostapenko perfekti trāpa kortā stūrī, ko pienācīgi nespēj uztvert Pliškova. Pliškova izsit autā un vēl viena breikbumba Ostapenko. To Latvijas tenisiste izmanto, liekot tribīnēs atskanēt skaļiem aplausiem

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 2-2Ostapenko zaudē geima pirmo izspēli, bet tad divreiz kļūdās Pliškova. Ostapenko ar pēdējā laikā vieno no retajām lieliskām izspēlēm panāk 40-15 un pēc brīža uzvar geimu, kad kļūdās Pliškova.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 1-2Ostapenko kļūdās labā situācijā, tad Pliškovai izdodas "eiss". Pliškova panāk arī 40-0. Čehiete pēc brīža uzvar geimu.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 1-1Ostapenko uzvar pirmajā izspēlē, tad ar spēcīgu servi panāk 30-0. Diemžēl, seko dubultkļūda (30-15). Ostapenko izspēli noslēdz ar teicamu sitienu pa līniju, atdzīvinot līdzjutējus un izpelnoties skaļākus aplausus. Pliškova gan uzreiz iepriecina savus atbalstītājus ar labi uzņemtu servi. Ostapenko uzvar geimu ar eisu!Ostapenko svarīgi bija uzvarēt šo geimu pēc neveiksmīgā otrā seta. Ja viņa spēs savaldīt savus nervus, tad Pliškovai būs grūti šajā setā

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6, 0-1Pliškova "sausā" uzvar geimu. Jau septīto pēc kārtas....

Sākas izšķirošais, trešais sets

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-6Ostapenko "sausā" zaudē otro setuOstapenko apņēmīgi sāk geimu, pēc ilgiem laikiem priecējot ar skaistu izspēli. Pliškova atbild ar labi uzņemtu servi, bet Ostapenko nākamajā izspēlē uzvar ar sitienu no kreisās pa diagonāli. Vēl viens labs sitiens dod Latvijas tenisistei 40-15. Ostapenko gribēju geimu uzvarēt ar saīsināto sitienu, ko paņēma Pliškova. Čehietei sanāk viltīgi uzņemt servi un jau 40-40 šajā geimā. Ar tikai otro "eisu" spēlē Ostapenko panāk "vairāk", bet kļūdās un atkal ir "vienādi". Pliškova pārsteidz Ostapenko un panāk setbumbu. To Ostapenko atspēlē ar labu izspēli, mirkli vēlāk panāk "vairāk". Pliškova gan neatdod geimu, "nejauši" gūstot punktu pēc Ostapenko serves (veiksmīgi "norāvās" sitiens).Pliškova panāk savu otro setbumbu, ko izmanto, agresīvi uzņemot servi.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-5Pliškova ar spēcīgām servēm panāk 30-0. Nākamajā izspēlē Ostapenko teicami uzņem servi (30-15), uz ko Pliškova atbild ar spēcīgu servi. Ostapenko iizsit autā un zaudē vēl vienu geimu šajā setā

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-4Ostapenko zaudē savas serves geimuPliškova saasinājusi spēli un sāk uzņemties iniciatīvu. Čehiete uzvarējusi astoņās izspēlēs pēc kārtas un šajā geimā panāk 0-30. Čehiete lieliski uzņem Ostapenko otro servi, iegūstot trīskāršo breikbumbu (0-40). Vienu breikbumbu izdodas atspēlēt, bet pēc tam Ostapenko iesit tīklā.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-3Čehiete "sausā" uzvar savas serves geimu.

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-2Ostapenko zaudē savas serves geimuOstapenko slikti uzņem sitienu uz gala līnijas, tad bumbiņa trāpa pa tīkla trosi un izlido autā (0-30). Ostapenko padodas labs sitiens pēc serves, bet tad viena no retajām izspēlēm padodas Pliškovai (15-40). Ostapenko kļūdās sitienā no ala līnijas un zaudē savu serves geimu

Ostapenko - Pliškova 6-4, 0-1Pliškova uzvar pirmajās izspēlēs, Ostapenko iesit tīklā (40-0). Ostapenko lieliski uzņem servi, bumbiņu raidot pretiniecei neērti kājās (40-15), bet tad Pliškova uzvar geimu

Sākas 2. sets

Pliškova pirmajās divās kārtās uzvarēja pretinieces, nezaudējot nevienu setu. Ostapenko pārtrauca čehietes uzvaras gājienu. Tagad Ostapenko jāuzvar vēl viens sets, lai sagādātu patīkamu pārsteigumu!

Ostapenko - Pliškova 6-4Ostapenko uzvar pirmo setuOstapenko pirmajā izspēlē turpina rādīt skaistu sniegumu, bet tad Pliškovai sanāk labs sitiens. Ostapenko "nodzenā" pretinieci un panāk 30-15. Pliškova iesit tīklā un panāk dubulto setbumbu!!!Spēcīga serve, peč kuras laba spēle pie tīkla - Ostapenko uzvar pirmo setu!!!

Ostapenko - Pliškova 5-4Ostapenko uzvar pretinieces serves geimuOstapenko turpina priecēt līdzjutējus un, panākot 15-30, iegūst skaļus aplausus. Tad vienu izspēli uzvar Pliškova, kura uzreiz pieļauj dubultkļūdu - breikbumba Ostapenko! Ostapenko nospēlē pasaules līmenī un uzvar geimu!

Ostapenko - Pliškova 4-4Ostapenko viegli panāk 40-0, tad gan pieļauj vienu kļūdu. Tomēr pēc tam viegli uzvar geimu

Ostapenko - Pliškova 3-4Pliškovai laba serve geima sākumā, tad seko divas Ostapenko kļūdas (tos sitienus Pliškova nebūtu paņēmusi, ja būtu precīzi). Vienu izspēli Ostapenko uzvar, bet Pliškova ar spēcīgu servi uzvar geimu

Ostapenko - Pliškova 3-3Ostapenko zaudē savas serves geimuPliškova pārāka pirmajās divās izspēlēs (0-30). Ostapenko atbild ar kārtējo skaisto izspēli un ļoti precīzu, pretiniecei neērtu sitienu uz gala līniju (30-30). Ostapenko kļūda dod Pliškovai breikbumbu. Nākamajā izspēlē Ostapenko iesit tīklā un zaudē savu serves geimuOstapenko šobrīd nosaka toni mačā - gan ar skaistām izspēlēm, gan, diemžēl, ar kļūdām, kas pagaidām ļauj čehietei saglabāt cerības. Pagaidām Pliškova jūtas ērti un bez stresa ļauj Latvijas tenisistei uzņemties iniciatīvu.

Ostapeko - Pliškova 3-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuPliškova geimu sāk ar diviem eisiem (vienā no tiem bumbiņas ātrums 180 km/h!!!!). Ostapenko atbild ar lieliski uzņemtu Pliškovas otro servi. Pliškovas dubultkļūda dod cerības Ostapenko "ieķerties" šajā geimā, bet tad Latvijas tenisiste izgājienā pie tīkla sasteidz sitienu - breikbumbas vietā Pliškovai ir 40-30. Bet Ostapenko ar skaistu izspēli panāk "vienādi"!Ostapenko nestabilitāte turpinās - pēc labas izspēles seko elementāra kļūda, bet tad teicami apspēlē pie tīkla iznākušo Pliškovu. Grūtā izspēlē Ostapenko piespiež Pliškovu kļūdīties un iegūst pirmo breikbumbu spēlē - to ar skaistu izspēli izmanto Ostapenko!

Ostapenko - Pliškova 2-2Ostapenko teicami nospēlē pie tīkla, tad ar servi panāk 30-0. Pliškova atbild ar labu izspēli, ko noslēdz ar sitienu pa līniju. Čehiete iesit tīklā, kas ļauj nedaudz vieglāk uzelpot Ostapenko. Nākamjā izspēlē ar labu servi Ostapenko uzvar geimu

Ostapenko - Pliškova 1-2Pliškova arī otro savu serves geimu uzvar "sausā". Pagaidām nevienu no astoņām izspēlēm Pliškovas serves geimos Ostapenko nav uzvarējusi.

Ostapenko - Pliškova 1-1Pirmajās izspēlēs tenisistes apmainās ar neprecīziem sitieniem. Tad Ostapenko seko kļūda un dubultkļūda, kas dod Pliškovai dubulto breikbumbu. Pirmajā no tām Pliškova kļūdās serves uzņemšanā (30-40). Otru breikbumbu Ostapenko arī atspēlē!Pēc Ostapenko dubultkļūdas Pliškova tiek pie vēl vienas breikbumbas, ko Latvijas tenisiste atspēlē ar teicamu sitienu pa līniju. Tad vēl viens agresīvs uzbrukums un jau "vairāk" Ostapenko. Spēcīga serve ļauj Ostapenko uzvarēt geimā, kurā atspēlēja trīs breikbumbas. Skatītāji to novērtā ar skaļiem aplausiemOstapenko šajā geimā ļoti vāji servēja, kā arī izmantoja divus video atkārtojumus un abos viņa kļūdījās.

Ostapenko - Pliškova 0-1Ostapenko uzbrūkoši sāka spēli, bet pirmajā izspēlē izgājienā pie tīkla spēcīgi izsita bumbiņu autā. Pēc tam ar labām servēm Pliškova "sausā" uzvar geimu

Iesildīšanās beigusies. Tūlīt sāksies Ostapenko spēle pret Pliškovu!

Mača tiesnese veica izlozi. Monētas mešanā uzvarēja Ostapenko, kas izvēlējās uzņemt servi pirmajā geimā. Tādējādi maču ar servi sāks Pliškova.

Margaretes Kortas vārdā nosauktajā kortā kā pirmā tiek izsaukta Ostapenko. Pēc tam spēles galvenā favorīte Pliškova

Margaretes Kortas vārdā nosauktajā kortā noslēgusies spēle starp Monfisu un Kolšreiberu. Monfiss uzvarēja ar 6-3, 7-6 (7:1), 6-4.Tagad šajā kortā pēc brīža nāks Ostapenko un Pliškova

Pliškova pasaules rangā ieņem piekto vietu, kas viņai ir karjeras rekords. Ostapenko šobrīd rangā ir 38. vietā, bet viņas labākais rezultāts ir 34. vieta.Abas tenisistes savā starpā tikušās reizi - pērn Sinsinati turnīrā uzvarēja čehiete ar 6-4, 6-1http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-sinsinati-wta-premier-turnira-otraja-karta-zaude-cehietei-karolinai-pliskovai.d?id=47802613

Piektdien savu trešās kārtas spēli aizvadīja Sevastova. Liepājniecei spēle nevedās no rokas un jāatzīst, ka viņas pretiniece Harvina Mugurusa pelnīti guva uzvaru.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-nespej-izradit-pretestibu-mugurusai-un-izstajas-no-australian-open.d?id=48428995

19 gadus vecajai Ostapenko šis ir lielākais panākums karjerā Grand Slam turnīros. Jau zināms, ka pēc Australian open gan Ostapenko, gan Anastasija Sevastova turpinās kāpumus WTA rangā.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-pirmo-reizi-karjera-sasniedz-grand-slam-turnira-treso-kartu.d?id=48423307

Pagaidām Margaretas Kortas vārdā nosauktajā kortā risinās vīriešu vienspēļu turnīra mačs Gaels Monfiss - Filips Kolšreibers. Pirmajos divos setos ar 6-3, 7-6 (7:1) uzvarēja francūzis, kurš izlikts ar sesto numuru. Trešajā setā tenisisti apmainījušies ar breikiem un šobrīd rezultāts ir 3-3.

Sezonas pirmajā Grand Slam turnīrā - Austrālijas atklātajā čempionātā - pirmā spēļu nedēļa tuvojas beigām un cīņu turpina jau paši labākie. Sieviešu vienspēļu turnīrā starp 32 labākajām vēl ir Jeļena Ostapenko, kura sestdien cīņā par iekļūšanu 1/8 finālā tiekas ar sacensību piekto numuru Karolīnu Pliškovu. Spēle risināsies otrajā centrālajā kortā, kuram dots Margaretes Kortas vārds. Spēle varētu sākties ap 12:30.