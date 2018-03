Par uzvaru šajā mačā Ostapenko nopelnīja 65 WTA ranga punktus, bet trešajā kārtā viņu sagaida spēkošanās ar brazīlieti Beatrīsu Hadadu Maju, kura otrajā kārtā ar 6-3, 6-2 pārspēja ar 31. numuru izlikto Šuai Džanu no Ķīnas.

Ostapenko un Babošai šī bija trešā savstarpējā spēle, un tagad divas uzvaras guvusi Latvijas tenisiste. Pasaules rangā Ostapenko šonedēļ ieņem piekto vietu, bet Baboša, kura vairāk pazīstama kā dubultspēļu tenisiste, ierindojas 47. vietā. Savukārt Maiami turnīrā Ostapenko tādējādi guva pirmo uzvaru trīs spēles.

Jau vēstīts, ka otra Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ar 7-5, 6-4 pārspēja Alizē Kornē no Francijas un trešajā kārtā tiksies ar baltkrievieti Viktoriju Azarenku.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kur var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Maiami Premier turnīrs: Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša

Trešajā kārtā Ostapenko tiksies ar brazīlieti Beatrīsu Hadadu Maju, kura ar 6-3, 6-2 pārspēja sacensību 31.numuru Šuai Džanu no Ķīnas.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 6-4. Ostapenko uzvar spēli.Ostapenko izsita ārpus laukuma no kreisās, bet viņa pēc tam ar savu agresivitāti panāca, ka Baboša iesit tīklā. Tam sekoja fantastiska izspēle, kurā Ostapenko aizsardzībā paspēja uz visām bumbiņām un tad precīzi sita gar sāna līniju. Latvijas tenisistes bekhenda sitiens izgriezās ārā no laukuma (30:30), bet viņa panāca mačbumbu ar lielisku uzbrukumu serves uzņemšanā. Ostapenko veiksmīgi uzņēma servi, Babošai nebija ērti izdarīt sitienu, un viņa sita tīklā. Ostapenko uzvarēja spēli.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 5-4Ostapenko aizvada "sauso" serves geimu, kurā izpildīja teicamus uzbrukumu un trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi.Baboša pēc izvirzīšanās vadībā kortā darbojās enerģiskāk. Ostapenko spēja turēt līdzi, bet pie 30:30 viņa trāpīja tīklā. Ungārijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, rezultātam kļūstot 40:40. Tad viņa ar bekhendu izsita ārpus laukuma, un Ostapenko ieguva breikbumbu. Latvijas tenisiste nodzenāja Babošu pa gala līniju un guva punktu.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Baboša precīzi uzbruka pēc Ostapenko vājās otrās serves, pēc tam Latvijas sportiste sita pārāk spēcīgi. Viņa reabilitējās ar savu sesto "eisu" spēlē, bet nākamais sitiens asā leņķī nebija precīzs. Baboša ieguva divas breika iespējas, bet pirmo Ostapenko lieliski atspēlēja. Tad viņa pieļāva dubultkļūdu un uzdāvināja Babošai breiku.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 3-3Skaistā izspēlē Ostapenko kontrolēja notikumus kortā un no laukuma vidus viņa trieca bumbiņu pretinieces laukumā. Pēc tam viņai neizdevās pārsist pāri Babošas sisto bumbiņu, bet tam sekoja bekhenda sitiens ārpus laukuma. Baboša panāca 40:15, tad Ostapenko atbildēja ar uzbrukumu no kreisās, bet rezultāts 40:40 kļuva pēc Latvijas tenisistes aktīvās darbības pie tīkla. Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, un cīņa par breika iespēju noslēdzās

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 3-2. Ostapenko aizvada "sauso" serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 2-2Baboša geimu sāka ar dubultkļūdu, tad abas tenisistes apmainījās ar neprecīziem sitieniem. Vairs nespēja gūt punktus, līdz ar to Baboša droši nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 2-1.Ostapenko atkal nenoturēja 30:0 pārsvaru un zaudēja trīs nākamos punktus. Babošai neizdevās izmantot breika iespēju, sitot ārpus laukuma. Ostapenko turpinājumā labi uzbrukuma un pieļāva kļūdu, bet tad ar forhendu viņa vēlreiz panāca "vairāk". Tam sekoja dubultkļūda, Babošas labi uzņemtā serve un viņas sitiens tīklā. Ostapenko bija agresīva un pacietīga, kas deva punktu, bet viņa pārāk vāji ieservēja otro servi, par ko Baboša sodīja. Latvijas tenisiste no labās sita asā leņķī, taču atkal noslēgt geimu neizdevās, jo pie tīkla Baboša nospēlēja precīzi. Ungārijas tenisiste panāca breikbumbu ar uzbrukumu uzņemšanā, bet Ostapenko to atspēlēja ar bekhendu no laukuma vidus. Ar servēšanu Ostapenko nosargāja šo geimu.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 1-1.Ostapenko neizdevās trāpīt sitienus, un viņa nonāca iedzinējos ar 15:40, bet tam sekoja divas labas epizodes uzbrukumā, kas ļāva panākt rezultātu "vienādi". Baboša ar "eisu" panāca rezultātu "vairāk", bet Ostapenko ar bekhendu gar sāna līniju uzņemšanā atjaunoja 40:40. Abas tenisistes nākamajās izspēlēs pa reizei izsita ārpus laukuma, savukārt tad Ostapenko perfekti uzbruka no labās un ieguva breika iespēju. Viņa nākamajās epizodēs bija pārlieku agresīva un zaudēja divus punktus, bet Baboša turpinājumā iesita bumbiņu tīklā. To pašu divreiz pēc kārtas izdarīja Ostapenko.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4, 1-0.Ostapenko serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:0, bet Baboša guva nākamos trīs punktus pēc kārtas. Ostapenko turpinājumā atspēlēja divas breikbumbas, bet viņa pieļāva vēl vienu kļūdu un deva Babošai arī trešo iespēju lauzt servi. Rīdziniece aktīvi uzbruka un panāca pretinieces kļūdu, rezultātam atkal kļūstot "vienādi". Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, tādējādi Baboša atkal bija punkta attālumā no breika, taču Latvijas sportiste atkal bija aktīva uzbrukumā un sagaidīja Babošas sitienu tīklā. Ostapenko atkal pieļāva dubultkļūdu, bet viņa reabilitējās ar bekhendu gar sāna līniju pašā stūrī. Tad viņa izpildīja lielisku servi, bet pie skrējienā tīkla guva punktu, kas ļāva nosargāt servi. Baboša neizmantoja piecas breika iespējas.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 6-4. Ostapenko uzvar 1. setu.Babošas aizsardzības sitiens izlidoja ārpus laukuma, bet tad Ostapenko trāpīja tīklā. Ungāriete kļūdījās trešajā izspēlē, arī sitot tīklā, bet rīdziniece ar bekhendu lieliski uzbruka gar sāna līniju. Viņa tādējādi panāca divas setbumbas, bet pirmo realizēt neizdevās. Baboša netika galā ar Ostapenko bekhendu un pieļāva kļūdu.

Pārtraukumā Ostapenko treneris Deivids Teilors aicināja sodīt pretinieci par pārlieku lielu spēli aizsardzībā, izmantojot kādu saīsināto sitienu. Tāpat viņš uzsvēra, ka sitienos nevajag izdarīt tik augstus palēcienus.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 5-4Ostapenko atkal sāka spēlēt agresīvāk, kas deva rezultātu. Viņa izvirzījās vadībā ar 40:15, bet noslēgumā Baboša izsita bumbiņu ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 4-4Ostapenko paliek "uz nulles", nespējot izrādīt pretestību Babošai šajā geimā.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Spēles septītais geims ritēja ar abu tenisistu kļūdām, bet rezultāts bija neizšķirts 30:30. Ostapenko iesita tīklā, un Baboša ieguva breika iespēju. Latvijas tenisiste uzbruka ar forhendu, bet vienā sitienā bumbiņa "norāvās" un izlidoja tālu ārpus laukuma.

Ostapenko atkal nenoturēja 30:0 pārsvaru un zaudēja trīs nākamos punktus. Babošai neizdevās izmantot breika iespēju, sitot ārpus laukuma. Ostapenko turpinājumā labi uzbrukuma un pieļāva kļūdu, bet tad ar forhendu viņa vēlreiz panāca "vairāk". Tam sekoja dubultkļūda, Babošas labi uzņemtā serve un viņas sitiens tīklā. Ostapenko bija agresīva un pacietīga, kas deva punktu, bet viņa pārāk vāji ieservēja otro servi, par ko Baboša sodīja. Latvijas tenisiste no labās sita asā leņķī, taču atkal noslēgt geimu neizdevās, jo pie tīkla Baboša nospēlēja precīzi. Ungārijas tenisiste panāca breikbumbu ar uzbrukumu uzņemšanā, bet Ostapenko to atspēlēja ar bekhendu no laukuma vidus. Ar serve

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko aizsardzībā atvairīja vairākus spēcīgus sitienus, bet viņai neizdevās bumbiņu pārsist pāri Babošai. Tad Ungārijas sportiste pieļāva trīs dubultkļūtas pēc kārtas. Latvijas tenisiste ieguva divas breikbumbas, bet viņa realizēja pirmo, izdarot lielu spiedienu uz pretinieci.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 3-2Ostapenko iesita tīklā, bet pēc tam viņas forhenda sitiens bija rezultatīvs. Latvijas tenisiste trešajā geima izspēlē pieļāva kļūdu, tomēr viņa nedeva iespēju Babošai iegūt breikbumbu, jo izdevās lielisks uzbrukums asā leņķī. Tad viņai izdevās gūt punktu ar bekhendu, bet noslēgumā viņa izdarīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 2-2Ostapenko uzbruka serves uzņemšanā, bet sita ārpus laukuma, taču viņa nākamajā izspēlē no laukuma vidus guva punktu no kreisās. Baboša turpināja pārliecinoši un nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 2-1Ostapenko ar servi guva punktu, bet nākamajā epizodē viņa sita ārpus laukuma. Rīdziniece no kreisās uzbruka gar sāna līniju un bija precīza, bet turpinājumā viņai izdevās labas serves.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 1-1Ostapenko bekhenda uzbrukums atdūrās tīklā, bet pēc tam viņa ar šādu pašu sitienu teicami guva punktu serves uzņemšanā. Baboša ar labāk servēm vairs neļāva Latvijas sportistei gūt punktus.

Jeļena Ostapenko – Tīmea Baboša 1-0Ostapenko izdevās perfekts spēles sākums, un viņa piespieda pretinieci kļūdīties, kā arī "tīri" guva punktus. "Sausā" uzvarēts geims.

Spēle sākusies.Ostapenko spēli sāk ar servi.

Ostapenko pasaules rangā pašlaik ieņem piekto vietu, bet šajā turnīrā izlikta ar sesto numuru, kamēr Baboša ir 47. vietā.

Otro kārtu pārvarējusi arī otra Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura tagad trešajā kārtā tiksies ar Viktoriju Azarenku. Šis duelis notiks sestdien ap plkst. 21:30 pēc Latvijas laika. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-saspringta-maca-parvar-maiami-premier-turnira-otro-kartu.d?id=49867617

Arī Jeļena Ostapenko ar otrās kārtas spēli uzsāk Maiami "Premier" turnīru, tiekoties ar dubultspēļu speciālisti ungārieti Timea Babošu. Ostapenko ar Babošu līdz šim tikušās divas reizes, katrai no tenisistēm izcīnot pa uzvarai.