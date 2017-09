Sacensībās ar pirmo numuru izliktā Ostapenko finālā ar 6-7 (5:7), 6-1, 6-4 uzvarēja brazīlieti Beatrīsu Adadžu-Maju.

Līdz ar to Ostapenko tikusi pie otrā titula karjerā. Viņas pirmais bija šīs vasaras sākumā, kad viņa triumfēja prestižajā Francijas atklātajā čempionātā.

Par uzvaru šajā turnīrā Ostapenko nopelnījusi 280 WTA ranga punktus, un viņa nākamajā nedēļā pakāpsies uz septīto vietu šogad nopelnīto punktu ieskaitē, tuvojoties dalībai sezonas noslēguma turnīrā.

Jelena Ostapenko claims her 2nd WTA title at the #KoreaOpen !

Ostapenko šo maču uzsāka teicami, ar savu agresīvo spēli jau trešajā geimā tiekot pie breika un pēcāk izvirzoties vadībā ar 3-1. Tomēr turpinājums Latvijas tenisistes izpildījumā vairs nebija tika pārliecinošs, turklāt Adadža-Maja breiku atguva, tādā veidā panākot neizšķirtu.

Pirmā seta turpinājumā abas tenisistes aizvadīja ļoti līdzvērtīgu cīņu, bet desmitajā geimā, servējot Ostapenko, pretiniece pat tika pie divām setbumbām, taču tās viņa neizmantoja. Tā vietā seta liktenis tika izšķirts taibreikā, kura sākumā tenisistes cīnījās punkts punktā, bet pie rezultāta 5:5 Latvijas sportiste pieļāva dubultkļūdu, kas Adadžai-Majai ļāva iegūt setbumbu, kas arī tika izmantota.

Beatriz Haddad Maia takes the opening set vs Ostapenko, 7-6(5)!

Ostapenko bija ļoti neapmierināta par pirmā seta rezultātu, bet otro viņa sāka lieliski, uzvarot deviņās izspēlēs pēc kārtas, tostarp otrajā geimā laužot pretinieces servi. Dažu minūšu laikā viņa bija panākusi 3-0 vadību. Lai arī uzreiz pēc tam brazīliete uzvarēja geimu pie savas serves, Latvijas tenisiste iniciatīvu tā arī neatdeva un uzvarēja nākamos trīs geimus, triumfējot otrajā setā ar graujošo 6-1.

That challenge though!

Līdz ar to Seulas WTA turnīra titula liktenis tika izšķirts izšķirošajā - trešajā - setā. Tas sākās vētraini - pirmajā geimā Ostapenko ieguva breiku, bet Adadža-Maja nākamajā geimā to atguva. Trešajā geimā Latvijas sportiste vēlreiz lauza pretinieces servi, taču brazīlietes atbilde nesekoja uzreiz, bet gan sestajā geimā, viņai panākot neizšķirtu 3-3.

Ostapenko stays perfect on break point opportunities, including this one to lead 4-3! #KoreaOpen pic.twitter.com/FYLEwjNjDQ

— WTA (@WTA) September 24, 2017