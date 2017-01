Ostapenko, kura WTA rangā ir 44. vietā, bet turnīrā izlikta ar septīto numuru, panākumu guva precīzi 70 minūšu laikā, līdz ar to pārtraucot sešu zaudējumu sēriju, kas viņai vilkās līdzi vēl no iepriekšējās sezonas beigu daļas.

Pirmajā setā Ostapenko uzvarēja pirmajos četros geimos, bet septītajā geimā trešo reizi guva punktu pretinieces servē un noslēdza setu savā labā ar 6-1. Savukārt otro setu nedaudz labāk iesāka Erakoviča, izmantojot savu vienīgo breika iespēju šajā cīņā un pēc tam panākot 2-0. Tiesa, Ostapenko uzreiz atguvās, uzvarēja nākamajos sešos geimos pēc kārtas un svinēja pirmo panākumu jaunajā sezonā.

Erakoviča, kura dalībai turnīrā bija saņēmusi speciālo ielūgumu jeb "wild card", rangā ir 106.vietā. Horvātijā dzimusī Erakoviča ir vienīgā Jaunzēlandes tenisiste, kura pasaules rangā atrodas pirmajā tūkstotī.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās.

Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 30 WTA ranga punktus.

Nākamajā cīņā Ostapenko tiksies ar ranga 79.raketi pieredzējušo Horvātijas sportisti Mirjanu Lučiču-Baroni, kura pirmās kārtas mačā sīvā cīņā ar 6-3, 3-6, 6-3 uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušo vācieti Monu Bartelu. Savukārt aizkļūstot līdz ceturtdaļfinālam, Ostapenko varētu tikties ar sacensību pirmo raketi Serēnu Viljamsu no ASV, kura turnīru otrdien sāka ar 6-3, 6-4 pārspējot Paulīni Parmentjē no Francijas.

Pirms gada Ostapenko WTA rangā bija atrodama 84. vietā un viņa Oklendas turnīrā piedalījās ar "wild card", pirmajā mačā pārspējot zviedrieti Juhannu Lāšoni, bet pēc tam skandalozā cīņā piekāpjoties Naomi Broudijai no Lielbritānijas. Toreiz mača otrā seta taibreikā izcēlās incidents, kurā Ostapenko no plaukstām izslīdēja rakete un tā, atsitusies pret apmali, trāpīja bumbiņu padevējam. Latvijas tenisiste pēcāk taisnojās, ka rakete viņai izslīdējusi no rokām, taču Broudija viņu vainoja apzinātā rīcībā un pieprasīja pretinieci diskvalificēt. Tiesa, Ostapenko diskvalifikāciju nesaņēma un varēja turpināt dueli, bet vēlāk viņu kritizēja arī citas tūres sportistes.

Pēc Oklendas turnīra Ostapenko bez uzvarām pamatsacensību mačos palika līdz pat februāra otrajai pusei, kad sensacionāli aizkļuva līdz finālam Dohas WTA "Premier" sacensībās.

Pērn tenisiste spēlēja divos WTA pusfinālos - bez Dohas arī aprīlī notikušajā Katovices WTA "International" turnīrā, kurā gan titula mačā neizdevās iekļūt. Riodežaneiro olimpisko spēļu laikā Ostapenko pauda cerību 2016.gadu noslēgt WTA ranga pirmajā divdesmitniekā, tomēr sezonu sportiste noslēdza ar sešiem zaudējumiem pēc kārtas un pašlaik vairs nav valsts pirmā rakete, šo godu atdodot Anastasijai Sevastovai.

Sezonas svarīgākajos turnīros pērn Ostapenko palika bez uzvarām - Olimpiādē viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 3-6, 2-6 atzina titulētās austrālietes Samantas Stosuras pārākumu, turklāt bez panākumiem palika arī visās četrās "Grand Slam" sacensībās. Kopā viņa 2016.gadā guva 20 uzvaras un cieta 28 neveiksmes.

Tikmēr Erakovičas kontā pērn bija pretēja statistika - 28 uzvaras un 20 neveiksmes. Tomēr Jaunzēlandes pārstāve bieži turnīrus sāka no kvalifikācijas. Arī viņa pērn sasniedza vienu WTA finālu, zaudējot titula mačā Rabātas WTA "International" sērijas turnīrā, ko turklāt arī sāka no kvalifikācijas. Arī viņa pērn Oklendā guva vienu panākumu.

Ostapenko Oklendā spēlē otro gadu pēc kārtas, bet Erakoviča tur sacentās jau 12.reizi. 2007.gadā mājiniece aizkļuva līdz pusfinālam, bet pārējās reizēs nav guvusi vairāk par vienu panākumu.

Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien sezonu sāka ar 6-1, 3-6, 6-7 (6:8) zaudējot čehietei Kristīnai Plīškovai Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā, piedevām Latvijas tenisiste, kura WTA rangā ieņem 34.vietu, neizmantoja divas mačbumbas, ciešot sesto zaudējumu pēc kārtas.