Turnīra finālā Ostapenko un Rosolska ar 3-6, 6-2, 10:5 pārspēja sacensību otro numuru šveicieti Kseniju Knollu un horvātieti Daniju Juraku.

Līdz šim Ostapenko vēl ne reizi nebija uzvarējusi šāda līmeņa dubultspēļu turnīrā, turklāt arī finālā līdz šim vēl nebija iekļuvusi.

Pirmā seta laikā Knolla/Juraka divreiz pēc kārtas lauza Ostapenko/Rosolskas servi un izvirzījās vadībā ar iespaidīgo 5-0. Tomēr Latvijas un Polijas duets turpinājumā vienu breiku atspēlēja, taču sasmelt izlieto neizdevās.

Otrais sets jau aizritēja līdzvērtīgā cīņā, taču Ostapenko/Rosolska izcili aizvadīja tā beigas, divas reizes pēc kārtas tiekot pie breika un noslēgumā šajā setā triumfējot ar gana pārliecinošo 6-2.

Līdz ar to šī mača liktenis izšķīrās supertaibreikā, kur jau lielāks pārsvars piederēja Latvijas un Polijas pārim, tiekot pie diezgan droša panākuma.

Par uzvaru šajā turnīrā Ostapenko ieguva 470 WTA dubultspēļu ranga punktus, kas viņai jaunākajā dubultspēļu rangā ļaus iekļūt starp pasaules 70 labākajām spēlētājām, tādējādi sasniedzot jaunu karjeras rekordu.

Pērn rudenī Pekinas WTA "Premier" turnīrā Ostapenko ar divām uzvarām iekļuva ceturtdaļfinālā un tika pie 215 dubultspēļu punktiem. Tāpat viņa 240 punktus pērn saņēma par iekļūšanu Vimbldonas sacensību trešajā kārtā.

Pirmajā kārtā trešdien Ostapenko un Rosolska ar 6-2, 6-4 pieveica rumānieti Raluku Olaru un Olgu Savčuku no Ukrainas, kuras bija izliktas ar ceturto numuru. Mača laikā Ostapenko un Rosolskai ļāva izmantot tikai vienu no deviņām breikbumbām. Savukārt ceturtdaļfināla cīņā viņas ar 6-1, 5-7, 10:8 uzveica vietējās Krievijas sportistes Annu Kaļinskaju un Irinu Hromačevu, kamēr pusfinālā ar 3-6, 6-3, 10:8 pārspēja kanādieti Gabrielu Dabrovski un Mihaelu Krajičeku no Nīderlandes.

Tikmēr vienspēļu turnīrā Ostapenko otrdien, demonstrējot blāvu sniegumu, pirmās kārtas mačā ar 0-6, 4-6 zaudēja Horvātijas pārstāvei Donnai Vekičai, kura iespēju spēlēt pamatsacensībās kā kvalifikācijas laimīgā zaudētāja ieguva vien neilgi pirms spēles sākuma.

Savukārt cita Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova trešdien Taipejas WTA "International" sērijas turnīra otrās kārtas mačā ar 2-6, 4-6 piekāpās titulētajai Čehijas tenisistei Lucijei Šafāržovai, kura savulaik WTA pasaules rangā bija piektā, bet aizvadītajā nedēļā triumfēja Austrālijas atklātā čempionāta dāmu dubultspēlēs.

Šonedēļ abas Latvijas tenisistes WTA vienspēļu rangā atrodas viena otrai blakus – Sevastova ieņem 32. vietu, bet Ostapenko atrodama 33. pozīcijā, sasniedzot jaunu karjeras rekordu. Savukārt dubultspēlēs Ostapenko pašlaik ir 93. vietā, kas ir viņas karjeras rekords, turklāt ranga punkti sportistei nav jāaizstāv līdz pat Vimbldonas sacensībām, kas dos iespēju gada pirmajā pusē kāpt šajā reitingā.

Nākamajā nedēļā Tallinā notiks Federāciju kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīrs, kurā Latvijas izlasei palīdzēs Ostapenko, bet Sevastova atkal nespēlēs. Sevastova Latvijas izlases sastāvā iepriekšējo reizi spēlēja 2010. gadā, kad bija vien 19 gadus veca.