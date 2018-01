Turnīrs sāksies 15. janvārī.

Ostapenko ar Skjavoni, kura šobrīd WTA rangā ieņem vien 96. pozīciju, kortā tiksies pirmo reizi. Uzvaras Austrālijas atklātā čempionāta pamatsacensībās Skjavone nav guvusi kopš 2012. gada.

Otrajā kārtā šī dueļa uzvarētāja spēlēs ar ķīnieti Jinjinu Duaņu, kura pasaules rangā atrodama 84. pozīcijā, vai ranga 110. vietas īpašnieci Marianu Dukē-Marinjo no Kolumbijas.

Ostapenko šobrīd WTA rangā atrodas septītajā pozīcijā un ar tādu pat numuru izlikta arī sacensībās, kas nozīmē, ka pirmoreiz ar rangā augstāk esošu tenisisti viņai var sanākt sacensties vienīgi ceturtdaļfinālā. Viņas zara ceturtdaļā tā ir turnīra otrais numurs Karolīna Vozņacki, bet pirmā izliktā tenisiste, kas Ostapenko var stāties pretim trešajā kārtā, ir ar 32. numuru izliktā igauniete Anete Kontaveita.

Kā ceturtdien pavēstīja organizatori, Ostapenko ir viena no piecām tenisistēm, kurai ir teorētiskas iespējas pēc Austrālijas atklātā čempionāta izvirzīties WTA ranga vadībā. Viņas izredzes gan ir ļoti nelielas un, lai to paveiktu, Latvijas tenisistei ne tikai jāiegūst tituls, bet jācer, ka pārējās konkurentes salīdzinoši ātri izstāsies no turnīra.

Otras Latvijas tenisistes Anastasijas Sevastovas pirmā pretiniece Melburnā Ļepčenko šobrīd WTA rangā ieņem 64. vietu. Abas tenisistes līdz šim tikušās divas reizes, pirmoreiz 2010. gadā, kad uzvarēja Ļepčenko, bet pērn Maljorkā Sevastova revanšējās.

Otrajā kārtā šī pāra uzvarētāja tiksies ar krievu superzvaigzni Mariju Šarapovu vai Tatjanu Mariju no Vācijas. Kā zināms, Sevastova uzvarēja Šarapovu pērn ASV atklātajā čempionātā.

Ar pirmo numuru sacensībās dāmām šogad izlikta rumāniete Simona Halepa, kurai seko Karolīna Vozņacki (Dānija), Mugurusa, Jeļina Svitoļina (Ukraina), Venusa Viljamsa (ASV), Karolīna Plīškova un Ostapenko.

Kā zināms, sacensībās nepiedalīsies karjeras laikā 22 vienspēļu "Grand Slam" titulus ieguvusī Serēna Viljamsa, kura pērn kļuva par māti.

Vīriem ar pirmo numuru izlikts leģendārais spānis Rafaels Nadals, bet otrais numurs ticis šveicietim Rodžeram Federeram, kamēr tikai 14. numuru saņēmis seškārtējais sacensību čempions Novaks Džokovičs, kurš tikai šonedēļ atgriezās kortā pēc ilgas traumas ārstēšanas.

Pērn par Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētājiem tika kronēti veterāni Federers un Serēna Viljamsa.

Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis Austrālijā nestartēs, sezonu nākamnedēļ sākot "Challenger" līmeņa turnīrā Vācijā.