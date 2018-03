Abas tenisistes Maiami turnīra ceturtdaļfināla stadijā bija galvenās favorītes, jo abas bija visaugstāk rangā esošās tenisistes, kuras vēl turpina dalību. Ostapenko pasaules rangā ir piektajā vietā un turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet Svitoļina pasaules rangā ir ceturtā, un ar šo numuru ir arī izsēta. Mačs starp Ostapenko un Svitoļinu ilga stundu un 48 minūtes.

Šī uzvara Ostapenko garantēja 390 WTA ranga punktus. Tāpat viņai šī bija otrā uzvara šajā sezonā pār pasaules ranga TOP 10 tenisistēm.

Pusfinālā Ostapenko pretiniece būs ASV tenisistu Venusas Viljamsas vai Denjelas Rouzas pāra uzvarētāja.

Abām tenisistēm šī bija otrā savstarpējā spēle, un Ostapenko tagad izcīnījusi divas uzvaras pret Svitoļinu. Iepriekš viņa ukrainieti pārspēja Vimbldonas čempionātā ar rezultātu 6-3, 7-6 (8:6).

Maiami ‘Premier’ 1/4 fināls: Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina

Mača statistika:

Jeļena Ostapenko sasniedz Maiami "Premier" sērijas turnīra pusfinālu, kurā viņa tiksies ar Venusu Viljamsu vai Denjelu Rouzu. Abas amerikānietes spēli aizvadīs vēlāk.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 7-6 (7:5). Ostapenko uzvar maču.Taibreika izspēle:0:1 Svitoļina precīzi trāpīja sitienu uzņemšanā. 1:1 Ostapenko nodzenāja pretinieci pa laukuma stūriem, bet tad noķēra viņu uz pretkustību.2:1 Svitoļina sita tīklā.3:1. Ostapenko spēcīgi uzbruka, bet noslēgumā ieturēja mazu pauzi un sita precīzi. 4:1 Latvijas tenisiste turpināja aktīvo spēli un guva vēl vienu punktu. 4:2. Svitoļina izpildīja savu otro "eisu" mačā. 5:2 Ostapenko agresīvi uzbruka, Svitoļina, spēlējot aizsardzībā, sita ārpus laukuma. 6:2 Vēl viens auts Svitoļinas izpildījumā. Ostapenko četras mačbumbas.6:3 Svitoļina ar labu sitienu kombināciju atspēlēja pirmo mačbumbu.6:4 Ostapenko sita gar sāna līniju, bet trāpīja tīklā. 6:5 Vēl viens neprecīzs sitiens Ostapenko.7:5 Izspēlē sākās neveiksmīgi, bet Ostapenko izcili atguva kontroli un guva uzvaru nesošo punktu.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 6-6. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko lika Svitoļinai spēlēt no aizsardzības, līdz ukrainiete izsita ārpus laukuma. Ostapenko nākamajā izspēlē arī netrāpīja, bet pēc tam perfekti ar bekhendu sita stūrī. Ostapenko panāca 40:15 ar serves uzņemšanu, tad Svitoļina nospēlēja pasīvi un Latvijas sportiste to izmantoja, trāpot bekhendu.

Deivids Teilors pārtraukumā uzmundrina Ostapenko: "Tev jākontrolē punktu izspēles. Nedomā par sekām, bet domā par mērķi. Tev jāspēlē pareizā veidā, tev jāuzbrūk. Paliec pie mūsu spēles stila un tu tiksi apbalvota. Kam palīdz šāda spēle? Viņai!"

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izdevās laba serve, bet nākamajā izspēlē viņa no labās izsita ārpus laukuma. Svitoļinai no kreisās asā leņķi iesita bumbiņu Latvijas tenisiste laukumā, bet Ostapenko trāpījums tīklā deva Svitoļinai divas breikbumbas. Ostapenko kļūdījās un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 5-5Geims bez garām izspēlēm. Svitoļina panāca 40:15, Ostapenko punktu atguva, bet nespēja "aizķerties" cīņā par breika iespēju.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 5-4. Ostapenko spēlēja pacietīgi, sagaidīja iespēju un sita precīzi ar forhendu, bet Svitoļinai pēc tam izdevās precīzs sitiens, uzņemot servi. Ostapenko asā leņķī sita no kreisās un panāca 30:15, taču tam sekoja dubultkļūda. Svitoļina neveiksmīgi uzbruka uzņemšanā, bet noslēgumā viņa sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko trāpīja uzbrukumu serves uzņemšanā, pēc tam viņa netrāpīja laukumā. Svitoļinai nākamā serve bija daudz veiksmīgāka, bet Ostapenko turpinājumā gar līniju sita precīzi (30:30). Ostapenko panāca breikpunktu ar uzbrukumu uzņemšanā, bet nākamo servi viņa uzņēma, un Svitoļina sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Svitoļinai izdevās labs uzbrukums, bet pēc tam viņai izdevās trāpīt pa gala līniju, kas Ostapenko izsita no ritma. Nākamo servi ukrainiete uzņēma neveiksmīgi, bet Ostapenko kļūda pie tīkla deva Svitoļinai divas breika iespējas. Ostapenko neticamā veidā trāpīja sitienu gar sāna līniju, un punktu atspēlēja, bet pagarināt geimu viņai neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko pēc zaudēta punkta pie tīkla šoreiz nospēlēja precīzi un trieca bumbiņu laukumā. Svitoļina izpildīja netveramu servi, bet Ostapenko atbildēja ar precīzu sitienu no labās. Arī ukrainiete izcili trāpīja sitienu no forhenda, bet Ostapenko izdevās piespiest pretinieci kļūdīties, rezultātam kļūstot 40:40. Svitoļina sita tīklā, bet Ostapenko neizdevās izmantot breika iespēju, nedaudz netrāpot sitienu skrējienā pie tīkla. Latvijas tenisiste ieguva vēl vienu iespēju lauzt ukrainietes servi, to viņa izmantoja ar bekhendu šķērsām laukumam.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 2-3Ostapenko ar servi guva punktu, pēc tam Svitoļina sita ārpus laukuma aizsardzības sitienu un netrāpīja bekhendu. Ostapenko geimu noslēdza ar precīzu sitienu gar sāna līniju no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 1-3.Ostapenko ātri guva punktu, nākamajās izspēles viņa kontrolēja spēles gaitu, bet uzbrūkošie sitieni lidoja ārpus laukuma. Tad Svitoļina guva divus punktus un nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 1-2.Ostapenko ātri guva punktu, bet tad pie tīkla rupji kļūdījās, kad mēģināja triekt bumbiņu pretinieces laukumā. Viņa ar bekhendu laukuma stūrī reabilitējās par iepriekšējo kļūdu, nākamajā epizodē viņa precīzi uzbruka ar forhendu. Svitoļina sita ārpus laukuma noslēgumā.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 0-2Arī šajā geimā izspēles bija īsas, bet rezultāts pēc četrām izspēlēm bija 30:30. Svitoļina guva divus "tīrus" punktus un nostiprināja vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3), 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Sets spēles ziņā iesākās saraustīti, bet punktu ziņā - līdzīgi. Ostapenko trāpīja stūrī un panāca 40:30, bet tad viņa divas reizes kļūdījās, dodot Svitoļinai breikbumbu. Svitoļina izmantoja Ostapenko vājo otro servi un uzvarēja uzņemšanas geimu.

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 7-6 (7:3). Ostapenko uzvar 1. setu.Taibreika izspēle:1:0 Ostapenko perfekti nospēlēja pie tīkla.2:0 Ostapenko bekhends bija ļoti precīzs.2:1. Ostapenko sitiens no labās izgriezās ārpus laukuma.2:2 Svitoļina labi servēja, un Latvijas tenisiste izsita ārpus laukuma. 2:3 Svitoļinai izdevās precīza serve. 3:3 Ostapenko lieliski uzbruka no kreisās. 4:3 Ostapenko izspēlēja labu kombināciju un nodzenāja Svitoļinu pa gala līniju.5:3 Latvijas tenisiste vēlreiz teicami uzbruka. 6:3 Ostapenko apspēlēja pie tīkla esošo Svitoļinu un ieguva setbumbu. 7:3 Svitoļinai neizdevās uzņemt servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 6-6.Svitoļina labi uzņēma servi, un Ostapenko neizdevās pārsist pāri tīklam. Ostapenko paklausīja trenera padomu, spēlēja pacietīgi un apspēlēja ukrainieti. Svitoļina nenoturēja aizsardzību īsā izspēlē, bet Ostapenko pēc tam netrāpīja laukumā. Ostapenko iedzina Svitoļinu stūrī un tad sita otrā stūrī, panākot 40:30, bet noslēgumā viņa uzbruka no kreisās gar sāna līniju.

Deivids Teilors pārtraukuma aicina Ostapenko atkal sajust spēles gaitu un atsist bumbiņu laukuma vidū. Kad spēles garša atkal būs atgūta, tad jāuzbrūk pa līnijām.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 5-6. Ostapenko precīzi uzbruka ar forhendu, nākamajā izspēlē viņai šis sitiens nebija veiksmīgs. Svitoļina sāka spēlē agresīvāk un panāca vēl vienu pretinieces kļūdu, savukārt Ostapenko nākamajā izspēlē netrāpīja sitienu gar sāna līniju. Svitoļina servi nosargāja ar labu forhenda uzbrukumu.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 5-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko divas izspēles noslēdza neveiksmīgi un nonāca iedzinējos ar 0:30, savukārt pēc tam viņa skrējienā pie tīkla netrāpīja laukumā. Svitoļinai bija trīs breikbumbas, un viņai izdevās izmantot pirmo.

Svitoļinas treneris pārtraukumā ukrainietei liek spēlēt agresīvāk un riskēt. Tāpat arī kāju darbība neesot apmierinošā līmenī, uzskatīja treneris.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 5-4.Ostapenko perfekti izspēlēja saīsināto sitienu, taču pēc tam viņai divās izspēlēs sitieni neizdevās, un bumbiņa tālu izlidoja autā. Latvijas tenisistei neizdevās uzņemt servi un atvairīt uzbrukumu.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 5-3.Ostapenko turpināja uzbrukumā darboties enerģiski un no kreisās guva punktu, bet pēc tam viņa trāpīja pa gala līniju, kas Svitoļinai patraucēja izdarīt ērtu sitienu, un ukrainiete sita tīklā. Latvijas sportiste paspēja uzņemt saīsināto sitienu un guva punktu, bet nākamajā momentā viņa pieļāva dubultkļūdu. Pēcāk Svitoļina izsita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko ar teicamu sitienu no labās gar sāna līniju panāca 30:15, bet tad viņai izdevās atkal tikt pie divām breika iespējām. Viņas bekhenda uzbrukumi sagādāja problēmas Svitoļinai, un Ostapenko atkal izvirzījās vadībā ar breiku.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 3-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko agresīvi uzbruka un ar spēcīgu sitienu guva punktu, bet tam sekoja trīs kļūdas pēc kārtas. Ostapenko pēc serves devās pie tīkla un spēcīgi sita, atspēlējot pirmo breikpunktu, bet tad Svitoļinai bumbiņa pārvēlās pāri tīklam, un latviete nepaspēja uzņemt šo bumbiņu.

Tikmēr pie Svitoļinas pienācis fizioterapeits, jo ukrainiete izjūt kaut kādu diskomfortu kājā.

Ostapenko treneris Deivids Teilors uzsver, ka otrās serves uzņemšanā Jeļenai nepieciešama čempiones mentalitāte. Tāpat viņš aicina izmantot Svitoļinas nedrošo sniegumu, kā arī izmantot vēju, kas pūš kortā.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 3-2.Svitoļinai joprojām neizdevās atrast ritmu servēs. Pie rezultāta 30:30 Ostapenko nācās izpildīt neērtu sitienu no kreisās, un tas atdūrās tīklā, taču viņa pēc tam labi izdarīja spiedienu uz pretinieci ar forhenda uzbrukumiem, panākot rezultātu "vienādi". Divas kļūdas pēc kārtas Latvijas sportistei neļāva pacīnīties par vēl vienu breika iespēju.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 3-1.Ostapenko pēc serves kontrolēja izspēles gaitu un trieca bumbiņu pretinieces laukumā, savukārt pēc tam no kreisās viņa sita gar sāna līniju. Viņa turpināja lieliski, un geimu noslēdza ar fantastisku aizsardzības sitienu, geimu uzvarot "sausā".

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko spēlēja agresīvi un panāca, ka Svitoļinai neizdodas divās epizodēs atvairīt uzbrukumus. Tad rīdziniece lieliski uzbruka serves uzņemšanā un vēlreiz panāca trīskāršo breikbumbu. Pirmo viņa neizmantoja, jo forhenda sitiens bija gaužām neveiksmīgs, bet tam sekoja neprecīzi sitieni no bekhenda (40:40). Ilgā izspēlē Ostapenko nepārsita pāri tīklam, bet viņai izdevās sakārtot savu spēli un gūt trīs punktus pēc kārtas, vēlreiz laužot Svitoļinas servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko arī serves geimu iesāka neveiksmīgi - viņa no kreisās iesita tīklā, tad divreiz netrāpīja laukumā. Pirmo breikpunktu izdevās atspēlēt, jo Svitoļina izsita ārpus laukuma, bet tad Ostapenko no kreisās izsita autā.

Jeļena Ostapenko – Jeļina Svitoļina 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Svitoļina spēli iesāka ar dubultkļūdu, bet tad īsā izspēlē viņa sita bumbiņu tiklā. Ar bekhenda sitienu Ostapenko panāca 40:0 un ieguva trīs breika iespējas. Tad Svitoļina pie tīkla darbojās nepārliecinoši, un Ostapenko ar forhenda sitienu guva punktu.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

