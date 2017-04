Ostapenko izcīnīja karjerā tikai ceturto uzvaru WTA turnīru spēlēs uz māla seguma. Latvijas tenisiste bija krietni pārāka pirmajā un trešajā setā, taču otrajā viņai bija problēmas ar savu servi.

Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 55 WTA vienspēļu ranga punktus, bet cīņā par vietu ceturtdaļfinālā tiksies ar ranga trešā simta spēlētāju Fanni Stolāru no Ungārijas, kura trešdien sagādāja sensāciju, pārspējot vienu no turnīra favorītēm Jeļenu Vesņinu no Krievijas.

Pirmajā setā, kurš ilga 33 minūtes, Ostepnko uzvarēja pirmos trīs geimus, divas reizes gūstot punktu pretinieces servē, grieķietei ļaujot uzvarēt tikai piecās izspēlēs.

Pēc tam ceturtajā geimā Ostapenko nespēja noturēt savu servi, ļaujot pretiniecei tikt pie pirmā punkta mačā, tomēr turpinājumā Latvijas sportiste panāca arī 5-1, bet septītajā geimā neizmantoja vienu setbumbu, ļaujot Sakari pirmo reizi mačā tikt pie punkta ar savu servi. Astotajā geimā Ostapenko atspēlēja vienu breikbumbu, pēc tam setu noslēdzot savā labā.

Savukārt otrā seta ievadā pirmajos trīs geimos uzvarēja servētājas, taču ceturtajā geimā Ostapenko zaudēja savu servi, nonākot iedzinējos ar 1-3. Pēc tam viņa gan spēja atspēlēties un panākt izlīdzinājumu, sestajā geimā neļaujot pretiniecei izmantot trīs breikbumbas.

Sīva spēkošanās bija arī turpinājumā, taču Sakari panāca 5-3 savā labā, bet pēc tam Ostapenko vienu geimu atspēlēja, neļaujot grieķietei izmantot arī setbumbu. Tomēr desmitajā geimā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:40, vienu setbumbu atspēlēja, taču izglābties nespēja.

Izšķirošā seta sākumā krietni pārāka bija Ostapenko, kura pirmajā un trešajā geimā guva punktu Sakari servē, pēc tam panākot 4-0 savā labā. Latvijas tenisiste bija sakārtojusi savu servi un šajā setā pretiniecei nedeva nevienu breika iespēju.

Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā spēle.

Pasaules ranga 66. vietas īpašniece Ostapenko pirmās kārtas cīņā pirmdien ar 6-4, 6-2 uzvarēja Rumānijas sportisti Anu Bogdanu, kura šo turnīru sāka no kvalifikācijas un rangā atrodas 119. pozīcijā. Tā Ostapenko profesionāles karjerā bija vien trešā uzvara pamatturnīru mačos uz māla seguma. Pērn viņa uzvarēja divos mačos Romas WTA "Premier" sērijas turnīrā, bet citās māla cīņās cietusi neveiksmes.

Tikmēr 91. vietā esošā Sakari pirmās kārtas mačā otrdien ar 7-5, 6-4 negaidīti pieveica amerikānieti Lorēnu Deivisu, kura bija izlikta ar 14. numuru, bet pasaules rangā pašlaik atrodama augstajā 35. pozīcijā. Otrdien izcīnītā uzvara ir viens no grieķietes lielākajiem panākumiem karjerā.

Pašlaik 21 gadu vecā Sakari karjeras laikā ar augstiem sasniegumiem nav izcēlusies un līdz šim nekad rangā nav bijusi augstāk par 84. pozīciju, kurā atradās vēl pagājušajā nedēļā.

Šogad Sakari izdevās sasniegt Austrālijas atklātā čempionāta trešo kārtu, bet WTA raudzes turnīros viņa lielākoties spēlējusi kvalifikācijā, kopā gūstot vien septiņus panākumus. Savas karjeras laikā tālāk par otro kārtu sportiste WTA turnīros līdz šim tikusi vien divas reizes.

Šajā turnīrā Ostapenko jāaizstāv pērn Katovices WTA "International" turnīra pusfinālā nopelnītie 110 punkti.

Ostapenko februārī cieta neveiksmi Dubaijas turnīra pirmajā kārtā un tādējādi nespēja nosargāt 585 WTA ranga punktus, ko viņa pirms gada šajā laikā ieguva, aizkļūstot līdz Dohas WTA "Premier" turnīra finālam. Līdz ar to tika piedzīvots ievērojams kritums rangā no 34. pozīcijas uz 71., taču šobrīd izdevies savu situāciju nedaudz uzlabot.

Latvijas otrajai raketei šī ir debija Čārlstonas turnīrā. Astotdaļfinālā viņai pretim stāsies Fanni Stolāra no Ungārijas, kura trešdien sagādāja sensāciju, ar 7-6 (9:7), 7-6 (7:3) uzvarot ar ceturto numuru izlikto Jeļenu Vesņinu no Krievijas.

Stolāra pasaules rangā atrodas vien 282. vietā un šosezon piedalās tikai otrajā WTA raudzes turnīrā, kamēr Vesņina rangā ir 14. vietā. Pirms divām ar pusi nedēļām Vesņina triumfēja prestižajā Indianvelsas WTA "Premier" turnīrā, savukārt pērn Čārlstonā viņā aizkļuva līdz finālam, kur gan zaudēja.

LETA jau ziņoja, ka iepriekš trešdien uz māla seguma notiekošā Čārlstonas WTA "Premier" turnīra trešo kārtu sasniedza Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova, kura ar 6-3, 6-4 uzvarēja Abdrea Petkoviču no Vācijas, pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.

Latvijas tenisiste, kura turnīrā izlikta ar astoto numuru, nodemonstrēja pārliecinošu sniegumu, par trešās kārtas sasniegšanu nopelnot 55 WTA vienspēļu ranga punktus. Astotdaļfinālā Latvijas pirmā rakete spēkosies ar tunisieti Onsu Žabēru, kura pamatturnīrā iekļuva kā kvalifikācijas laimīgā zaudētāja.

WTA ranga 131. numurs Žabēra otrajā kārtā ar 6-4, 6-4 pārspēja polieti Magdu Lineti, kura rangā atrodama 83. pozīcijā.

Sevastovai un 2011. gada Francijas atklātā čempionāta junioru turnīra uzvarētājai Žabērai šī būs pirmā savstarpējā cīņa.

WTA ranga 26. vietā esošā Sevastova sacensībās izlikta ar astoto numuru, kas pirmo kārtu deva brīvu, bet 75. pozīcijā esošā Petkoviča pamatturnīru sāka pirmdien ar uzvaru 7-5, 6-2 pār spānieti Laru Arruavarrenu.

Ostapenko piedalās arī šī turnīra dubultspēļu sacensībās, kur pirmajā kārtā otrdien pārī ar pieredzējušo amerikānieti Rakelu Atavo pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 pieveica rumānieti Irinu Begu un vācieti Lauru Zīgemundu.