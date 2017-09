Ostapenko ceturtdien Uhaņas "Premier" turnīra ceturtdaļfinālā atspēlējās un ar 1-6, 6-3, 6-2 pieveica pasaules ranga līderi Mugurusu, turklāt uzvarēja pēdējos sešus geimus. Tā ir pirmā reize, kad Ostapenko uzvar pasaules ranga līderi. Pagājušajā nedēļā viņa triumfēja Seulas turnīrā, bet pēc ceturtdienas panākuma Ostapenko uzvaru sērija sasniegusi astoņus mačus.

"Pēc Seulas turnīra pēdējās dienās nācies aizvadīt vairākus mačus. Bet domāju, ka ir labāk spēlēt, jo šos mačus varu izmantot sev par labu, iegūt pārliecību," sacīja Ostapenko, kurai jau piektdien jāaizvada pusfināla spēle pret austrālieti Ešliju Bārtiju. "Centīšos šodien pēc iespējas ātrāk atgūt spēkus, un ceru labi nospēlēt arī rīt."

Ostapenko kļūdām pārbagātajā pirmajā setā zaudēja ar 1-6, tad otrajā setā uzvarēja pēdējos trīs geimus un izšķirošajā setā atspēlējās no 0-2. Visā mačā Ostapenko tīri uzvarēja 29 izspēlēs, kas šāda līmeņa mačos ir izcils rādītājs. "Pirmajā setā man nepadevās sitieni. Otrajā un trešajā setā man jau sanāca savi sitieni, mainīju sitienu virzienu. Domāju, ka tas man daudz līdzēja uzvarēt."

"Dažreiz varbūt pat ir labāk, ja tev nav daudz laika sagatavoties nākamajai spēlei. Citreiz tu atbrauc uz turnīru laicīgi, labi sagatavojies, bet zaudē pirmajā spēlē un viss tev ir beidzies," stāstīja Ostapenko. "Atbraucot no cita turnīra, īpaši, ja tu to esi uzvarējusi, ir daudz lielāka pārliecība. Es atbraucu un uzreiz spēlēju. Pirmajā spēlē sev teicu: "Kas tagad būs? Rādi to labāko sniegumu. Kam jānotiek, tas notiksies." Un tad es uzvarēju, bet tagad esmu jau pusfinālā."

Savukārt pasaules pirmā rakete Mugurusa slavēja Ostapenko par rādīto sniegumu. "Viņa ļoti agresīvi spēlēja. Viņai padevās daudz labu sitienu, īpaši svarīgākajos brīžos. Viņa spēja izvēlēties īstos sitienus īstajā brīdī. Ostapenko nospēlēja ļoti labi un ar lielu pārliecību par saviem spēkiem."

Piektdien pulksten 12:30 pēc Latvijas laika Ostapenko sāks turnīra pusfināla maču pret Bārtiju, kura pasaules rangā ieņem 37. vietu un Uhaņas turnīra ceturtdaļfinālā pārsteidzoši ar 4-6, 7-6 (7:3), 7-6 (7:2) pieveica pasaules ranga ceturto numuru čehieti Karolīnu Plīškovu.

"Pret Bārtiju spēlēju Romas turnīrā. Viņa ir laba tenisiste, arī vēl jauna. Ja izdosies rādīt savu labāko sniegumu, būs labs mačs," piebilda Ostapenko.