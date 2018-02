Kvitova, kura rangā ieņem 29 vietu un turnīrā piedalījās ar rīkotāju īpašo ielūgumu, finālā nedaudz vairāk nekā stundas laikā ar rezultātu 6-1, 6-2 sagrāva planētas desmito raketi Kristīnu Mladenoviču no Francijas, kura šajā turnīrā triumfēja pērn. Kvitova izcīnīja savu 21. WTA titulu karjerā un otro pēc atgriešanās kortā no aizpērn decembrī piedzīvotā incidenta, kad viņai dzīvoklī ar nazi uzbruka laupītājs, sagriežot un smagi satraumējot roku.

Kā vēstīts, Kvitova Sanktpēterburgas WTA "Premier" sērijas turnīra ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-0, 6-2 sagrāva planētas sesto raketi Aļonu Ostapenko no Latvijas. Kaut Mladenoviča neaizstāvēja pērn izcīnīto titulu un viņa nākamnedēļ izkritīs no WTA ranga desmitnieka, kur debitēs vāciete Jūlija Gērgesa, arī viņa turnīru var saukt par ļoti veiksmīgu, jo pirms tā bija zaudējusi 15 vienspēļu mačos pēc kārtas, paliekot pavisam netālu no WTA antirekorda.

Tikmēr Taipejas WTA "International" turnīrā svētdien triumfēja ungāriete Tīmea Baboša, kura izcīnīja savu trešo WTA titulu karjerā. Ranga 45. numurs Baboša finālā ar rezultātu 7-5, 6-1 pārspēja ukrainieti Katerinu Kozlovu, kura reitingā ir 85. pozīcijā un pirmo reizi karjerā spēlēja WTA turnīra fināla.

Zīmīgi, ka pirms nedēļas Baboša ar Mladenoviču vienā pārī triumfēja Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu turnīrā.