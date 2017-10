Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Pekinas Premier turnīrs: Jeļena Ostapenko – Simona Halepa

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6. Ostapenko zaudē pirmo setu.Halepa "sausā" aizvada serves geimu un uzvar pirmo setu.

Trenere Anabela Medina Garigesa aicināja Ostapenko vairāk izmantot forhenda sitienus, jo Halepai ar tiem neizdodas tikt galā. Tāpat viņa uzsvēra, ka mačs ir daudz sīvāks nekā rāda šī brīža rezultāts.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko ar dubultkļudu un sitienu "autā" nonāca iedzinējos ar 0:30, bet tam sekoja laba serve. Halepa ar uzbrukumu serves uzņemšanā panāca divas breikbumbas, taču spēcīgi sitienu no bekhenda un forhenda nākamajos uzbrukumos rezultātu izlīdzināja. Sitiens no labās gar sāna līniju viņai deva "vairāk", tomēr tam sekoja sitiens tīklā ar otro sitienu. Halepa panāca breikbumbu, kad Ostapenko vēlreiz ar savu otro sitienu trāpīja tīklā, tomēr Latvijas tenisistes agresīvais uzbrukums piespieda pretinieci kļūdīties, atjaunojot rezultātu "vienādi". Ostapenko panāca "vairāk", tad viņa pieļāva dubultkļūdu un sita tīklā. Arī šo breikbumbu Latvijas sportiste atspēlēja, izpildot labu servi, un piekto reizi rezultāts bija 40:40. Pēc tam viņa devās tuvāk tīklam un trieca bumbiņu laukumā, taču Halepa sagaidīja iespēju un izdarīja lielisku sitienu skaistas izspēles noslēgumā. (40:40).Ostapenko "norāvās" sitiens no kreisās gar sāna līniju, bet tad viņa netrāpīja laukumā sitienu no labās, un vēlreiz zaudēja geimu pie savas serves.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-4Lielisks forhenda sitiens no laukuma vidus ļāva Ostapenko gūt punktu, bet tad viņai līdzīgā epizodē neizdevās trāpīt. Pēc tam latviete neveiksmīgi uzņēma servi, kam sekoja epizodes ar perfektu serves uzņemšanu. Cīņa turpinājās, un Ostapenko uzbrukums cauršāva Halepas aizsardzību, kas deva breikbumbu. Nākamajā izspēlē Ostapenko nepaveicās, jo bumbiņa trāpīja tīkla augšpusē un izlidoja ārpus laukuma. Pēcāk rumānietei tomēr izdevās uzvarēt serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-3Uzvarot īsas izspēles, Ostapenko guva divus punktus pēc kārtas, tad Halepa ļoti precīzi trāpīja sitienu gar sāna līniju, punktu atgūstot. Labas serves ļāva Latvijas tenisistei droši nosargāt šo geimu.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 1-3Ostapenko Halepas serves geimā panāca 30:0, bet tad viņa divreiz uzņemšanā sita tīklā. Tam sekoja fantastiska izspēle, kurā abas tenisistes izdarīja ļoti spēcīgus sitienus, taču beigās Halepa sita bumbiņu stūrī, bet Ostapenko nespēja to dabūt pāri tīklam. Ar servi rumāniete noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 1-2Mačs sāka uzņemt apgriezienus un spēles spriedze pieauga. Ostapenko ar agresīvu uzbrukumu panāca 40:15, bet tad ar labu servi nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 0-2Ostapenko kļūdījās sitienā no labās, izraidot bumbiņu ārpus laukuma, bet pirmo punktu šajā mačā viņa guva pēc Halepas auta. Rumāniete pēc tam ieraidīja bumbiņu tīklā, tam sekoja pārāk spēcīgs Ostapenko uzbrukums serves uzņemšanā. Noslēgumā Halepa guva punktus un nosargāja savu servi, un Latvijas tenisiste aizmeta raketi pret zemi.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Pirmajās divās izspēlēs abas tenisistes izdarīja vairākus sitienus, un abās Ostapenko trāpīja tīklā. Latvijas tenisistei neizdevās trāpīt pirmās serves, bet tad nākamajā epizodē viņas forhenda sitiens gar sāna līniju izlidoja ārpus laukuma. Noslēgumā Latvijas tenisiste netrāpīja laukumā saīsināto sitienu un šajā geimā palika "uz nulles".

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu

Abas tenisistes jau iznākušas kortā. Vēl neilga iesildīšanās un spēle varēs sākties.

Ostapenko WTA rangā ieņem astoto vietu, bet Halepa atrodas otrajā pozīcijā. Šis mačs abām tenisistēm no ranga viedokļa ir svarīgs - ja Ostapenko iekļūs finālā, tad viņa iekļūs ranga labāko pieciniekā, bet, ja finālu sasniegs Halepa, viņa kļūs par pasaules ranga līderi.

Ostapenko un Halepa šajā sezonā jau vienu maču savā starpā aizvadīja, un toreiz viņas spēkojās "French Open" finālā, kurā uzvaru svinēja Ostapenko. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-soke-tenisa-pasauli-un-triumfe-french-open.d?id=48939333

Latvijas labākajai tenisistei Jeļenai Ostapenko izdevies sasniegt trešo pusfinālu pēc kārtas. Vakar viņa pieveica rumānieti Soranu Kirstju, bet šodien viņas pretiniece ir cita Rumānijas pārstāve Simona Halepa.