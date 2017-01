Latvijas tenisiste ar rezultātu 6-4, 4-6, 1-4 piekāpās amerikānietei Lorēnai Deivisai, trešo setu veselības problēmu dēļ nepabeidzot.

Pašlaik Ostapenko WTA rangā atrodas 44.vietā un turnīrā izlikta ar septīto numuru, bet Deivisa ieņem 66.pozīciju. Par iekļūšanu šī turnīra pusfinālā Ostapenko nopelnīja 110 WTA vienspēļu ranga punktus, kas nākamnedēļ ļaus atgriezties pasaules ranga ceturtajā desmitā, tomēr viņai vēl neizdosies apsteigt Latvijas pirmo raketi Anastasiju Sevastovu, kura pašlaik ir planētas 34.rakete.

Ostapenko WTA turnīra pusfinālā spēlēja ceturto reizi karjerā un piedzīvoja otro neveiksmi. Viņa bija labākā pirmajos divos pusfinālos, bet nākamajos divos piedzīvojusi neveiksmes, turklāt abas reizes spēlēja apslimusi. Tikmēr Deivisa trešo reizi karjerā iekļuvusi WTA sacensību finālā, bet pagaidām pie tituliem vēl nav tikusi.

Piektdienas spēli Ostapenko iesāka ļoti pārliecinoši, ātri izvirzoties vadībā ar 5-1 un septītajā geimā iegūstot divas setbumbas. Tomēr Deivisa tās atspēlēja un uzreiz pēc tam pieprasīja medicīnisko pārtraukumu. Sekojošo astoto geimu pie pretinieces serves Deivisa uzvarēja "sausā", bet pēc tam devītajā geimā tika galā pat ar četrām Ostapenko breikbumbām un pietuvojās līdz 4-5, kas Latvijas sportistei lika mammai un trenerei sūdzēties, ka pretiniecei ir neticami laba serve.

Vairāk vaļību gan Ostapenko neatļāvās un ar ļoti labu servi desmito geimu paņēma "sausā", triumfējot pirmajā setā ar 6-4.

Otrajā setā Ostapenko trešajā geimā ieguva pirmo breikbumbu, bet to neizmantoja, un ceturtajā geimā jau Deivisa lauza pretinieces servi, kamēr Latvijas tenisiste pārtraukumā starp geimiem teica, ka viņai vispār nav spēka un nav vēlme atgriezties laukumā. Kaut uzreiz nākamajā geimā Ostapenko atguva breika deficītu, desmitajā viņa vēlreiz zaudēja savu servi un cieta neveiksmi ar 4-6.

Izšķirošajā setā Latvijas tenisiste divos geimos pēc kārtas nespēja noturēt pārsvaru un nokļuva iedzinējos ar 0-3. Šajā brīdī Ostapenko jau atzina, ka grib spēlēt, bet nespēj, un vienojās ar mammu un treneri, ka pārtrauks cīņu, ja zaudēs arī nākamajā geimā. Tajā Latvijas tenisiste gan grūtā cīņā uzvarēja, bet nākamajā gan zaudēja un paziņoja par cīņas pārtraukšanu.

Jau pēc ceturtdaļfināla cīņas ceturtdien Ostapenko atzina, ka ir apslimusi un nejūtas 100% labi. Sportistei vēlāk piektdien ir paredzēts mačs arī dubultspēļu sacensību pusfinālā.

Ostapenko kādā turnīrā tik tālu bija tikusi pirmoreiz kopš pērnā aprīļa, kad nespēja pārvarēt pusfinālu WTA "International" sērijas sacensībās Polijas pilsētā Katovicē.

Šī abām tenisistēm bija pirmā savstarpējā tikšanās reize karjerā.

TUrnīra sākumā Ostapenko otrdien pirmās kārtas mačā pārliecinoši ar 6-1, 6-2 pieveica Jaunzēlandes labāko tenisisti Marinu Erakoviču, kura ir ranga 106.pozīcijā un turnīrā startēja ar "wild card", pārtraucot sešu zaudējumu sēriju, kas viņai bija pagājušās sezonas izskaņā, bet otrajā kārtā trešdien ar 6-2, 7-6 (7:3) pieveica pieredzējušo Horvātijas sportisti Mirjanu Lučiču-Baroni, kura rangā ir 79.pozīcijā. Savukārt ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste ar 7-5, 6-3 pārspēja pasaules 72.raketi amerikānieti Medisonu Brenglu, kura trešdien otrajā kārtā sensacionāli pieveica savu titulēto tautieti Serēnu Viljamsu.

Tikmēr Deivisa pirmajā kārtā ar 7-6 (7:3), 6-4 uzveica ranga 22.numuru nīderlandieti Kiki Bertensu, otrajā kārtā ar 6-3, 6-3 tika uzveikta japāniete Kurumi Nara, kura reitingā ieņem 61.pozīciju, savukārt ceturtdaļfinālā amerikāniete ar 6-1, 7-6 (7:4) pārspēja turnīra ceturto raketi Barboru Strīcovu no Čehijas, kura WTA rangā ieņem 20.vietu.

Finālā Deivisa spēkosies ar horvātieti Anu Konjuhu vai vācieti Jūliju Gērgesu.

Pirms gada Ostapenko WTA rangā bija atrodama 84.vietā un Oklendas turnīrā piedalījās ar "wild card", pirmajā mačā pārspējot zviedrieti Juhannu Lāšoni, bet pēc tam skandalozā cīņā piekāpjoties Naomi Broudijai no Lielbritānijas. Toreiz mača otrā seta taibreikā izcēlās incidents, kurā Ostapenko no plaukstām izslīdēja rakete un tā, atsitusies pret apmali, trāpīja bumbiņu padevējam. Latvijas tenisiste pēcāk taisnojās, ka rakete viņai izslīdējusi no rokām, taču Broudija viņu vainoja apzinātā rīcībā un pieprasīja pretinieci diskvalificēt. Tiesa, Ostapenko diskvalifikāciju nesaņēma un varēja turpināt dueli, bet vēlāk viņu kritizēja arī citas tūres sportistes.

Pēc Oklendas turnīra Ostapenko bez uzvarām pamatsacensību mačos palika līdz pat februāra otrajai pusei, kad sensacionāli aizkļuva līdz finālam Dohas WTA "Premier" sacensībās.

Pērn tenisiste spēlēja divos WTA pusfinālos - bez Dohas arī aprīlī notikušajā Katovices WTA "International" turnīrā, kurā gan titula mačā neizdevās iekļūt. Riodežaneiro olimpisko spēļu laikā Ostapenko pauda cerību 2016.gadu noslēgt WTA ranga pirmajā divdesmitniekā, tomēr sezonu sportiste noslēdza ar sešiem zaudējumiem pēc kārtas un pašlaik vairs nav valsts pirmā rakete, šo godu atdodot Anastasijai Sevastovai.

Sezonas svarīgākajos turnīros pērn Ostapenko palika bez uzvarām - Olimpiādē viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 3-6, 2-6 atzina titulētās austrālietes Samantas Stosuras pārākumu, turklāt bez panākumiem palika arī visās četrās "Grand Slam" sacensībās. Kopā viņa 2016.gadā guva 20 uzvaras un cieta 28 neveiksmes.

Tikmēr patlaban 23 gadus vecā Deivisa pērn spēlēja Kvebekas un Vašingtonas WTA "International" sērijas turnīru finālos, karjerā pirmo reizi tiekot pie titula mačiem, taču abos cieta zaudējumus. Deivisas karjeras rekords ATP rangā ir 2014.gada vasarā sasniegtā 43.vieta. Pērn viņa bija noslīdējusi uz ranga 122.pozīciju, bet gadu noslēdza 61.vietā.

Dubultspēļu turnīrā Ostapenko pārī ar beļģieti Kirstenu Flipkensu plānots pusfinālā spēkoties ar Bertensu un Lāšoni.

Pirmajā kārtā Ostapenko un Flipkensa ar 7-5, 3-6, 10:5 apspēlēja ar otro numuru izliktās māsas no Taivānas Čaņu Haočinu un Čaņu Juņdzjaņu. Savukārt ceturtdaļfinālā Latvijas un Beļģijas duets ar 6-2, 1-6, 10:7 uzveica japānietes Šuko Aojamu un Makoto Ninomiju.

Arī dubultspēlēs Latvijas tenisiste jau nopelnījusi 110 ranga punktus.

Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien sezonu sāka ar 6-1, 3-6, 6-7 (6:8) zaudējot čehietei Kristīnai Plīškovai Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā, piedevām Latvijas tenisiste, kura WTA rangā ieņem 34.vietu, neizmantoja divas mačbumbas, ciešot sesto zaudējumu pēc kārtas. Tāpat Sevastova cieta neveiksmi arī dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.