Bijusī pasaules pirmā rakete sieviešu tenisā Serēna Viljamsa personisku iemeslu dēļ atteikusies no dalības "Rodgers Cup" turnīrā Monreālā, paziņojuši rīkotāji.

"Protams, mēs esam vīlušies par to, ka Serēna mums nepievienosies. Līdzjutēji ļoti gaidīja redzēt viņu klātienē," izteicies turnīra direktors Eižens Lapjērs. "Taču, neskatoties uz to, mūsu turnīrs saglabā ļoti augstu spēlētāju līmeni, jo piedalīsies visi ranga TOP10 tenisistes, kā arī spēlētāji no labāko divdesmitnieka. Mūs gaida aizraujoši mači."

Dalībai Monreālas turnīrā Serēna Viljamsa saņēma organizatoru īpašo ielūgumu jeb "wild card".

Serēnas Viljamsas vietā "Rodgers Cup" spēlēs vāciete Tatjana Marija, kura pirmajā kārtā tiksies ar francūzieti Elīzi Kornē.

"Rodgers Cup", kas notiek uz māla seguma, sākas pirmdien. Ar pirmo numuru sieviešu turnīrā izsēta rumāniete Simona Halepa. Šajā turnīrā piedalīsies arī abas vadošās Latvijas tenisistes – Jeļenas Ostapenko pretiniece pirmajā kārtā būs angliete Džoanna Konta, bet Anastasija Sevastova spēlēs ar serbieti Aleksandru Kruniču. Šā pāra uzvarētāja nākamajā kārtā tiksies ar spānieti Garvinji Mugurusu, kurai pirmā kārta ir brīva.

Kā ziņojām, aizvadītajā nedēļā Serēna Viljamsa piedzīvoja smagāko zaudējumu savā karjerā, turnīrā Sanhosē ar 1-6, 0-6 piekāpjoties anglietei Džoannai Kontai. Jūlijā 36 gadus vecā amerikāniete iekļuva Vimbldonas čempionāta finālā, kurā zaudēja vācietei Angelikai Kerberei.