Līdzīgi kā viņu elks, arī Serēnas Viljamsas fani šogad pāršāvuši pār strīpu — par amerikāņu tenisistes kritiku nāves draudus no viņas faniem saņēmusi čehiete Barbora Stricova, raksta ārzemju mediji.

Čehiete jau iepriekš kritizēja Serēnu Viljamsu par viņas uzvedību un izteikumiem šā gada "US Open" finālā, kad amerikāņu zvaigzne spēles laikā sarīkoja skandālu un apsūdzēja mača tiesnesi seksismā.

"Serēnas fani pēc maniem izteikumiem man draudēja, solījās nosist. Tas bija ļoti nepatīkami," WTA ranga 33. pozīcijas īpašniece Stricova izteikusies sarunā ar portālu "reflex.cz".

"Tiesnesis reaģēja atbilstoši noteikumiem, viņš neizdarīja neko nepareizi," uzsver tenisiste. "Viņš bieži ir tiesājis manas spēles un nekad nav bijušas problēmas. Es uzskatu, ka viņš ir viens no labākajiem tiesnešiem. Un arbitri nešķiro, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Es esmu no tām sportistēm, kas bieži tiek brīdinātas, tā kā varu runāt no savas pieredzes."

"WTA attieksme mani ļoti pārsteidza, es tiešām to nesaprotu," saka Stricova. "Kad Serēna spēlēs, būs citi noteikumi? Serēna ir izcila čempione, bet es uzskatu, ka viņa ar savu attieksmi sabojāja prieku meitenei, kura uzvarēja. 20 gadu vecumā tu vēl esi bērns, un pēc tāda izcila panākuma vajadzētu priecāties un svinēt, nevis stāvēt ar nolaistu galvu un aizklātu seju, un tās nebija prieka asaras."

"Serēnas izteikumi par seksismu man šķiet smieklīgi, tās ir muļķības. Viņai būtu bijis jāsaņem daudz lielāks sods. Es uzskatu, ka tenisā seksisms nepastāv. Sieviešu tenisā ir daudz feministu, taču ir jāmeklē līdzsvars," saka čehiete. "Tiešām Serēna uzskata, ka ar tādu uzvedību var aizstāvēt sieviešu tiesības?"