Sevastova mača sākumā izvirzījās vadībā ar 3-1, bet nedaudz vēlāk viņa vēlreiz lauza pretinieces servi un pārliecinoši uzvarēja pirmo setu, tomēr Vekiča otro setu aizvadīja daudz drošāk. Viņa divas reizes lauza Latvijas tenisistes servi un panāca rezultātu 3-0, bet Sevastova uzreiz breiku atspēlēja. Tomēr šajā setā Sevastovai atspēlēties neizdevās, un Vekiča ar uzvaru otrajā setā izlīdzināja spēles rezultātu.

Pirms trešā seta bija 10 minūšu pārtraukums lielā karstuma dēļ, un tas Sevastovai nāca par labu. Viņa atkal darbojās enerģiski un aizvadīja vairākas skaistas izspēles, kas palīdzēja atgūt pārliecību. Seta ceturtajā geimā liepājniece lauza pretinieces servi, un šo pārsvaru nosargāja līdz mača beigām.

Sevastova "US Open" turnīrā izlikta ar 19. numuru, lai arī pausales rangā ierindojas 18. pozīcijā, savukārt Vekiča WTA rangā ir 41. pozīcijā. Sevastova tagad ir uzvarējusi visas četras savstarpējās spēles ar Vekiču.

Nākamajā kārtā Sevastova spēkosies ar slovēnietes Polonas Hercogas (WTA rangā 77. vieta) un "wild card" saņēmušās amerikānietes Klēras Liu (WTA 158. vieta) pāra uzvarētāju.

"US Open" Sevastovai divus gadus pēc kārtas izdevies sasniegt ceturtdaļfinālu. Otrdien turnīru uzsāks arī Jeļena Ostapenko, kura spēkosies pret Andreu Petkoviču no Vācijas.

Spēles statistika:

Sevastova pēc smagās uzvaras pār Vekiču: "Mums abām bija smaga izloze. Esam labas draudzenes, taču spēle tiešām bija smaga. Otrajā setā pazaudēju enerģiju, bet pirms trešā seta pārtraukums man ļoti palīdzēja."

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 6-3. Sevastova uzvar spēli un iekļūst "US Open" otrajā kārtā.Sevastova pēc serves lieliski uzbruka no labās, tomēr nākamā izspēle noslēdzās ar kļūdu. Pēc tam viņa guva punktu ar bekhendu no kreisās gar sāna līniju, bet Vekičas kļūda serves uzņemšanā deva divas mačbumbas. Pirmo neizdevās realizēt dubultkļūdas dēļ, bet noslēgumā Vekiča neprecīzi sita no kreisās.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 5-3Vekičai labā servēšana ļāva aizvadīt īsas izspēles. Viņa zaudēja tikai vienu punktu serves geimā.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 5-2Sevastova ātri guva pirmo punktu, bet tad viņa izspēlēja saīsināto sitienu, ko Vekiča uzņēma un guva neticamu punktu. Latvijas tenisiste pēc labas serves izdarīja spēcīgu sitienu no labās, bet tad viņa pa visu laukumu nodzenāja horvātieti un ar trešo saīsināto sitienu izspēlē guva punktu. Serve deva geimu uzvarošo punktu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 4-2Vekiča izspēlēja labu kombināciju, bet netrāpīja laukumā. Horvātiete reabilitējās ar divām labām servēm, bet pēc tam izspēlē viņa ieguva iniciatīvu, devās tuvāk tīklam un precīzi sita. Nogurums lika par sevi manīt, un Vekiča atkal pieļāva dubultkļūdu, tomēr pēc tam viņa atkal pie tikla sita precīzi gar sāna līniju.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 4-1Sevastova skaisti uzbruka ar sitienu no kreisās, gūstot "tīru" punktu, un viņa turpināja ar precīzu servi. Tam sekoja bekhenda sitiens gar sāna līniju un vēl viena laba serve.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 3-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Vekičai izdevās sarežģīts sitiens, kas piezemējās ļoti tuvu tīklam, bet tad Sevastova sita ārpus laukuma. Vekiča turpinājumā pieļāva divas kļūdas, tomēr cīņa turpinājās ļoti līdzīgi. Sevastova ieguva breika iespēju, kas pretiniece izsita bumbiņu "autā", un to izdevās izmantot pēc horvātietes vēl vienas kļūdas.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 2-1Sevastovai atkal nācās strādāt aizsardzībā, un šajā epizodē viņa no labās izpildīja fantastisku sitienu gar sāna līniju. Tam sekoja veiksmīgas serves, kas ļāva uzvarēt geimu "sausā".

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 1-1.Pēc serves Vekiča devās pie tīkla un trieca bumbiņu laukumā, tam sekoja izspēle, kurā Sevastovai "norāvās" bekhenda sitiens. Nākamajā epizodē Sevastova lieliski nospēlēja aizsardzībā un ar sitienu pa diagonāli skrējienā guva punktu. Arī Vekiča turpināja spēlēt ļoti skaisti un izpildīja bekhendu gar sāna līniju. Sevastovai bija veiksmīgas epizodes, un viņa panāca 40:40. Pie rezultāta "vairāk" Vekiča pieļāva dubultkļūdu, bet uzreiz reabilitējās ar "eisu". Viņa noslēgumā pēc serves devās pie tīkla un guva punktu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6, 1-0.Sevastova sāka ar divām labām servēm, ar kurām Vekiča netika galā, bet trešajā izspēlē horvātiete atvairīja uzbrukumus, līdz sagaidīja savu iespēju, ko arī izmantoja. Pēc skaistas izspēles pie tīkla rezultāts kļuva 30:30, kad Vekiča uzņēma sarežģītu sitienu. Vekiča panāca breika iespēju, tomēr viņa sita tīklā, un rezultāts kļuva "vienādi". Horvātijas sportiste izpildīja divus asus uzbrukuma sitienus, un otrais deva punktu. Arī šo breikbumbu liepājniece atspēlēja, pēc labas serves uzbrūkot brīvajā laukumā, bet tam sekoja izspēle, kas noslēdzās ar Vekičas sitienu tīklā. Mirkli vēlāk Sevastovai atkal nācās atspēlēt breikbumbu, ko viņa veiksmīgi izdarīja. Cīņa turpinājās skaistā manierē - Sevastova izpildīja saīsināto sitienu, Vekiča to paspēja uztvert, bet latviete izpildīja labu nākamo sitienu. Ar servi Sevatova noslēdza šo geimu.

Sākas 3. sets.

Otrā seta statistika:

Lielā karstuma dēļ tenisistēm tagad dots 10 minūšu pārtraukums starp otro un trešo setu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-6. Sevastova zaudē 2. setu. Sevastova geimu sāka ar ātru punktu serves uzņemšanā, bet Vekiča uzreiz atbildēja ar netveramu servi. Liepājniece pieļāva divas kļūdas pēc kārtas, dodot Vekičai setbumbu. Sitiens ārpus laukuma neļāva Sevastovai pagarināt otro setu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-5. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovai neizdevās atrast ritmu servēs, un Vekiča to izmantoja, panākot divas breikbumbas. Sevastova sita tīklā nākamajā izspēlē un atkal nonāca iedzinējos ar divu breiku deficītu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-3Vekiča ar divām labām servēm izvirzījās vadībā ar 30:0, bet pēc tam īsā izspēlē viņa sita ārpus laukuma. Viņa pēc tam pēc asiem uzbrukumiem devās tuvāk tīklam un guva punktu, bet noslēgumā panāca Sevastovas sitienu tīklā.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 2-3Sevastovas serves geims iesākās ar īsām izspēlēm, pēc kurām rezultāts bija 30:30. Nākamajā epizodē Sevastova uzbruka, līdz izdarīja spēcīgu sitienu no gaisa, gūstot "tīru" punktu. Vekiča pēc tam nespēja apturēt Sevastovas nākamo uzbrukumu sēriju.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 1-3. Sevastova lauž pretinieces servi.Garā izspēlē Sevastovai izdevās panākt Vekičas sitienu ārpus laukuma, mirkli vēlāk horvātiete sita bumbiņu tīklā. Latvijas tenisiste no labās izdarīja precīzu sitienu gar pa sāna līniju un panāca trīs breikbumbas. Visas trīs breikbumbas Vekiča atspēlēja - vispirms Sevastova netrāpīja laukumā, bet tad divreiz Vekiča "tīri" guva punktus. Sevastova izdarīja sarežģītus sitienu un panāca pretinieces kļūdu, tomēr arī šoreiz horvātietei izdevās ļoti precīzs uzbrukums pa diagonāli, trāpot pa sāna līniju. Vekiča panāca rezultātu "vairāk", bet pēc dubultkļūdas atkal rezultāts kļuva 40:40. Sevastova ieguva piekto iespēju lauzt pretinieces servi šajā geimā, kad horvātiete sita ārpus laukuma. Šoreiz to izdevās izmantot - Sevastova paspēja uzņemt saīsināto sitienu un ar precīzu sitienu apspēlēja pretinieci, kura arī bija devusies pie tīkla.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 0-3. Sevastova vēlreiz zaudē serves geimu. Ātri pazuda Sevastovas pārliecība laukumā, un viņa serves geimu zaudēja, paliekot "uz nulles".

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 0-2Horvātijas tenisiste turpināja spēlēt ar lielu apņēmību, un viņa ātri panāca rezultātu 40:0. Sevastova izpildīja viltīgu aizsardzības sitienu, ar kuru Vekiča īsti netika galā, izraidot bumbiņu ārpus laukuma, tomēr pēc tam horvātiete ar asu uzbrukuma sitienu nosargāja uzvaru geimā.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2, 0-1. Sevastova zaudē serves geimu.Vekičai izdevās labs otrā seta sākums, un viņa ātri guva divus punktus. Sevastova ar servi punktu atguva, tomēr nākamajā epizodē viņai neizdevās tikt galā ar Horvātijas sportistes uzbrukumiem. Abas breikbumbas Sevastova atspēlēja ar ļoti precīziem sitieniem - vispirms diagonālais sitiens deva rezultātu, bet tad sitiens gar sāna līniju no kreisās. Vekiča gan panāca vēl vienu breika iespēju, un šoreiz to izmantoja, kad liepājniecei bumbiņa izgriezās ārpus laukuma.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 6-2. Sevastova uzvar 1. setu. Sevastova ar savu aizsardzību lika Vekičai nopūlēties, lai gūtu punktu. Horvātiete nākamajās epizodēs pieļāva divas dubultkļūdas un sita tīklā, dodot Sevastovai divas setbumbas. Sevastova izmantoja pirmo iespēju uzvarēt setu, skrējienā pie tīkla izdarot precīzu sitienu pretinieces laukuma dziļumā.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 5-3Garā izspēlē Sevastova pēkšņi izpildīja saīsināto sitienu, kas viņai pēc tam ļāva gūt vieglu punktu. Vekiča pacietīgi uzbruka, līdz uzlauza Sevastovas aizsardzību, bet nākamajās epizodēs serves Latvijas tenisistei deva punktus. Ar sitienu gar sāna līniju uzņemšanā Vekičai izdevās panākt rezultātu 30:40, tomēr Sevastova nepieļāva geima ievilkšanos.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 4-2Sevastovai neizdevās uzņemt pirmo pretinieces servi, taču Vekiča pēc tam pati pieļāva dubultkļūdu. Horvātijas tenisiste nākamajā izspēlē devās pie tīkla, bet nedabūja bumbiņu tam pāri. Rezultāts kļuva 30:30 pēc Sevastovas neprecīzi uzņemtās serves. Vekiča ar diviem "eisiem" noslēdza šo geimu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 4-1Sevastova ar lielisku servēšanu ātri uzvarēja nākamo geimu. Vekiča šoreiz palika "sausā".

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 3-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova perfekti nospēlēja aizsardzībā un ar sitienu pāri pretiniecei, kura bija devusies pie tīkla, guva punktu. Vekičas sitiens nākamajā izspēlē bija par spēcīgu un lidoja ārpus laukuma, tomēr viņa turpinājumā izpildīja ļoti precīzu servi. Sevastova ar saviem uzbrukuma sitieniem apspēlēja pretinieci un vēlreiz pārmeta bumbiņu viņai pāri, panākot divas breikbumbas. Vekičai nākamajā izspēlē neizdevās trāpīt laukumā, un Sevastova lauza horvātietes servi.

Sevastova pieļāva pirmo dubultkļūdu šajā mačā, un nākamajā izspēlē viņa no labās pavisam nedaudz izsita bumbiņu ārpus laukuma. Liepājniece izspēlēja saīsināto sitienu, kuru Vekiča uzņēma neveiksmīgi. Horvātijas sportiste divas reizes pēc kārtas sita bumbiņu tīklā, bet veiksmīga serve ļāva Sevastovai uzvarēt geimu.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 1-1Vekičai seves geimā izdevās kombinācijas, kas noslēdzās ar "tīri" gūtiem punktu ar sitienu no labās. Nākamajās epizodēs viņa netrāpīja laukumā, un rezultāts kļuva 30:30. Sevastovai neizdevās noturēt aizsardzību pret agresīvo Vekičas uzbrukumu, bet tad arī serves uzņemšana nebija precīza.

Anastasija Sevastova – Donna Vekiča 1-0Sevastova maču sāka ar diviem sitieniem ārpus laukuma pēc Vekičas labajām epizodēm aizsardzībā, bet liepājniece nākamajās epizodēs ar savu aktivitāti panāca pretinieces kļūdas. Tad Sevastovai neizdevās saīsinātais sitiens, un Vekiča skrējienā pie tīkla guva punktu un panāca breika iespēju. Horvātiete neizmantoja iespēju gūt punktu, saīsināto sitienu trāpot tīklā. Pirmais geims turpinājās ar garu izspēli, kas noslēdzās ar Vekičas sitienu ārpus laukuma. Noslēgumā horvātiete netika galā ar servi.

Spēle sākusies!Sevastova spēli sāk ar servi.

Sevastovai "US Open" ir veiksmīgākais "Grand Slam" turnīrs, jo viņa divas reizes šeit sasniegusi ceturtdaļfinālu.

Sevastova pasaules rangā atrodama 18.vietā, bet Vekiča ir planētas 41. rakete. Visās trīs tikšanās reizēs Sevastova ir pārspējusi horvātieti.

