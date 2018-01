Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien publicētajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā pakāpusies par vienu pozīciju un atkārtojusi savas karjeras rekordu – 15. vietu.

Aizvadītajā nedēļā Sevastova sasniedza Brisbenas WTA "Premier" sērijas turnīra pusfinālu, kas viņai ļāva nopelnīt 185 ranga punktus. Tas viņai ļāva pakāpties uz savu rekordpozīciju rangā.

15. pozīcijā Sevastova bija arī aizvadītā gada oktobrī.

Savukārt Latvijas vadošā tenisiste joprojām ir Jeļena Ostapenko, kura saglabājusi septīto pozīciju. Ostapenko šo sezonu nav iesākusi veiksmīgi, divos turnīros piedzīvojot divus zaudējumus.

Vēl no Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkevičs ieņem 278. vietu, Daniela Vismane ierindojas 876. pozīcijā, Alise Čerņecka, kura ir 16 gadus veca, ierindojas 1059. vietā, bet Irina Lapustina atrodama 1090. pozīcijā.

WTA ranga līderpozīcijā joprojām ir Simona Halepa no Rumānija, kurai seko dāniete Karolīna Vozņacki, spāniete Garvīne Mugurusa, ukrainiete Jeļina Svitoļina un amerikāniete Venusa Viljamsa. Vēl labāko desmitniekā ir Čehijas sportiste Karolīna Plīškova, Ostapenko, Karolīna Garsija no Francijas, Johanna Konta no Lielbritānijas un amerikāniete Koko Vandeveja.

Savukārt Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā Ernests Gulbis noslīdējis uz 204. vietu, Mārtiņš Podžus ierindojas 564. vietā, 1138. atrodas Miķelis Lībietis, Artūrs Lazdiņš atrodams 1386. vietā, savukārt Roberts Grīnvalds, Jānis Podžus un Krišjānis Stabiņš ieņem dalītu 1603. vietu, bet Martins Rocēns – 1845. pozīciju.

ATP rangā līderis ir Rafaels Nadals no Spānijas, kuram seko Rodžers Federers no Šveices, Grigors Dmitrovs no Bulgārijas, Aleksandrs Zverevs no Vācijas un Dominiks Tīms no Austrijas. Vēl TOP 10 ir horvāts Marins Čiličs, beļģis Davids Gofēns, Džeks Soks no ASV, šveicietis Stens Vavrinka un spānis Pablo Kareno Busta.