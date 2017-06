Sevastova svētdien tika kronēta par Maljorkas WTA "International" sērijas turnīra uzvarētāju, finālā ar 6-4, 3-6, 6-3 uzvarot vācieti Jūliju Gērgesu un iegūstot savu otro titulu karjerā.

Līdz šim vienīgo reizi Sevastova pie WTA titula karjerā bija tikusi 2010.gadā, kad bija labākā Portugāles pilsētā Ešturilā notikušajā turnīrā. Tiesa, pa vidu Latvijas tenisiste bija paņēmusi pusotru gadu ilgu pārtraukumu.

"Šis man ir pirmais tituls septiņu gadu laikā, turklāt pa vidu biju paņēmusi pārtraukumu, tāpēc varbūt man nepieciešamas pāris dienas, lai varētu pateikt, kā īsti šobrīd jūtos. Protams, esmu ļoti apmierināta, īpaši ņemot vērā, ka pērn spēlēju trīs finālos un visos zaudēju. Tomēr tik un tā es būtu par sevi ļoti lepna, pat ja Maljorkas turnīra finālā būtu zaudējusi," portāls "Spaziotennis.com" citē Sevastovas teikto.

Pēc pirmā seta, ko izdevās uzvarēt ar 6-4, Sevastova paņēma medicīnisko pārtraukumu, jo viņai bija problēmas ar kreiso kāju, tomēr Latvijas sportiste spēja spēli turpināt.

"Finālā jutos diezgan labi, lai gan no iepriekšējām dienām bija uzkrājies nogurums. Tomēr tad es nedaudz izgriezu gāju un sāku just nelielas sāpes. Vēršanās pēc fizioterapeita bija ļoti vajadzīga, turklāt īsti nesaprotu, kā vēlāk spēju tikt ar to galā tik labi," pauda Sevastova. "Gērgesa pirmajā setā nespēlēja diez ko labi, tāpēc zināju, ka man ir izredzes uzvarēt pat ar nelielu traumu. Kāja bija bēdīgā stāvoklī, taču centos adaptēties - servējot kustējos citādāk, centos izvairīties no pārāk biežas lēkāšanas, it īpaši otrajā setā."

Zīmīgi, ka vēl maijā Sevastova turpat Spānijā sasniedza Madrides WTA "Premier" sērijas turnīra pusfinālu, kamēr pērn Maljorkas turnīrā cieta neveiksmi vien finālā.

"Domāju, man vienkārši ir labas attiecības ar Spāniju, turklāt nesen Madrides turnīrā iekļuvu pusfinālā. Man patīk spēlēt šajā saulainajā un siltajā valstī. Tiesa, šogad Maljorkas turnīrā pat nebiju cerējusi aizspēlēties tik tālu," atklāja Sevastova.

"Esmu ļoti lepna par sevi, jo ir ļoti grūti šādā līmenī būs stabilai un saglabāt savu vietu pasaules rangā. Šobrīd ir tikai jūnijs, taču esmu uz pareizā ceļa, lai šī man būtu lieliska sezona. Esmu cīnītāja, kura ir spējīga tikt galā ar psiholoģiskiem izaicinājumiem. Arī Maljorkas turnīra fināla trešajā setā bija grūti, tomēr es nobreikoju pretinieci un uzvarēju," pauda Latvijas tenisiste.

Zīmīgi, ka Sevastova ar Gērgesu ir labas draudzenes. "Protams, ir grūti spēlēt pret draugu. Nenoliedzami Gērgesai šis bija labs turnīrs, viņai bija vairākas pārliecinošas uzvaras."

Pirms fināla Gērgesa Maljorkas turnīrā nebija zaudējusi nevienā setā.

Atzinīgus vārdus par Sevastovu pēc turnīra fināla teica arī Gērgesa.

"Pazīstu tevi jau ilgu laiku, turklāt reiz bija laiki, kad teici, ka nevēlies vairs spēlēt tenisu, taču tagad esam šeit. Esmu ļoti priecīga, ka varējām šajā finālā spēlēt viena pret otru, jo domāju, ka tu esi lieliska spēlētāja. Ir lieliski, ka esi atpakaļ tenisā. Cerams, nākamreiz ļausi man uzvarēt," izteicās Gērgesa.

Zīmīgi, ka Sevastovai pārī kopā ar serbieti Jeļenu Jankoviču svētdien pēc vienspēļu fināla bija paredzēts šo sacensību dubultspēļu fināls, kur būtu jāspēkojas pret titulēto šveicieti Martinu Hingisu un taivānieti Juņjaņu Čaņu. Tomēr neilgi pēc uzvaras vienspēļu turnīrā Latvijas tenisiste dalību no dubultspēlēm atsauca.

Tā vietā Jankoviča kopā ar itālieti Robertu Vinči pret Hingisu un Čaņu aizvadīja draudzības spēli.

Maljorkā joprojām ir vienīgais turnīrs, kur Sevastova uz zālāja spējusi vienspēlēs uzvarēt kaut vienā mačā.

Pēc nedēļas Sevastova sāks dalību Vimbldonas čempionātā, kurā būs starp izliktajām tenisistēm.