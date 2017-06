Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova sestdien Maljorkas WTA "International" sērijas turnīra pusfināla mačā ar 6-4, 6-2 pārliecinoši uzvarēja Karolīni Garsiju no Francijas, revanšējoties viņai par pērn piedzīvoto noveiksmi šī turnīra finālā, ceturto reizi karjerā sasniedzot kāda WTA turnīra finālu.

Sevastova, kura 2010. gadā izcīnīja Ešturilas WTA turnīra uzvarētājas titulu, kas viņai pagaidām ir vienīgais šāda līmeņa sacensībās, par fināla sasniegšanu ir nopelnījusi 180 WTA ranga punktus, kas gan viņai neļaus pakāpties augstāk pasaules rangā, kurā viņa ieņem 19. vietu.

Pērn Sevastova zaudēja Maljorkas un Bukarestes WTA turnīru finālos, piedevām pirmajā no tiem atzina tieši Garsijas pārākumu.

Šoreiz Latvijas tenisistei izdevās pārliecinošs revanšs.

Sevastova, kura turnīrā izlikta ar otro numuru, cīņu sāka neveiksmīgi, jau otrajā geimā zaudējot savu servi un nonākot iedzinējos ar 0-2. Tiesa, pēc tam Latvijas tenisiste spēja mainīt cīņas ritējumu, izcīnot četrus punktus pēc kārtas, divas reizes izmantojot breika iespējas un panākot 4-2.

Savukārt noslēdzošajos četros seta geimos labākas bija servētājas, kas ļāva Sevastovai spert soli tuvāk finālam.

Tikmēr otrajā setā Latvijas sportistei jau piederēja liels pārsvars. Viņa pirmajā geimā vēlreiz guva punktu Garsijas servē, to atkātojot ari piektajā geimā, tobrīd panākot jau 4-1, beigās svinot pārliecinošu uzvaru.

Finālā Sevastova svētdien tiksies ar ranga 54.raketi Jūliju Gērgesu no Vācijas. Zīmīgi, ka abas viena pret otru spēlēs jau sestdien, jo tiksies dubultspēļu pusfinālā, kad Sevastova duetā ar kādreizējo ranga līderi Jeļenu Jankoviču no Serbijas sacentīsies pret Gērgesu un Kseniju Knollu no Šveices.

Gērgesa vienspēļu pusfinālā ar 6-1, 6-1 sagrāva amerikānieti Katerīnu Belisu.

Sevastova un Garsija tikās otro reizi karjerā. Iepriekšējais savstarpējais mačs bija tieši pērn Maljorkas turnīra finālā, kurā ar 6-3, 6-4 uzvarēja Garsija.

Sevastova šogad turnīrā izlikta ar otro numuru un WTA rangā atrodama 19. pozīcijā, kamēr Garsijai piešķirts trešais numurs, bet reitingā viņa ieņem 23. vietu.

Iepriekšējās kārtas Sevastova pārvarēja ar uzvarām trīs setos. Liepājniece pirmās kārtas cīņā ar rezultātu 7-6 (7:2), 5-7, 6-1 apspēlēja ranga 57. raketi Elisu Mertensu no Beļģijas, bet ceturtdien ar 6-7 (2:7), 6-1, 6-3 pieveica arī ASV pārstāvi Varvaru Ļepčenko, kuru šobrīd trenē latvietis Krišjānis Stabiņš. Savukārt piektdien Latvijas tenisiste ar 7-5, 1-6, 7-6 (7:5) pārspēja talantīgo horvātieti Anu Konjuhu, kura WTA rangā atrodama 28. vietā.

Tikmēr Garsija pirmajā kārtā ar 6-4, 6-4 pārspēja Jeļenu Jankoviču (WTA 66.), bet otrajā kārtā ar 6-3, 6-7 (5:7), 6-3 pārspēja Janu Čepelovu, kura rangā atrodama 96. pozīcijā. Garsijas un Čepelovas mačs ceturtdien tumsas dēļ tika apturēts trešajā setā pie rezultāta 2-2, bet piektdien francūziete dueli noslēdza savā labā. Tāpat piektdien viņa aizvadīja arī ceturtdaļfināla maču, kurā ar 6-2, 7-6 (10:8) apspēlēja ar sesto numuru izlikto Robertu Vinči (WTA 33.).

Sevastova trešo reizi karjerā WTA turnīrā izlikta ar otro numuru. Abās iepriekšējās reizēs viņa bija zaudējusi pirmajos mačos, taču tagad kā favorīte aizvada krietni sekmīgāku turnīru. Savukārt starp četrām visaugstāk izliktajām tenisistēm Sevastova kādā no WTA turnīriem ir piekto reizi un pirmoreiz šādā gadījumā tikusi tālāk par otro kārtu.

Garsijas kontā ir trīs WTA vienspēļu tituli, no kuriem divi izcīnīt pērn – bez Maljorkas trofejas viņai bija arī Strasbūras turnīra tituls. Pērn duetā ar Kristīni Mladenoviču viņa triumfēja Francijas atklātā čempionāta dubultspēļu turnīrā.

Šosesezon Garsija bija sasniegusi pusfinālu arī Monterejas un Strasbūras WTA "International" sērijas turnīros, bet prestižajā Francijas atklātajā čempionātā Garsijas tika līdz ceturtdaļfinālam.

Sevastova aizvadīja ļoti labu māla sezonu, 16 mačos gūstot 11 panākumus. Zālāja sezonas ievadā viņa pagājušajā nedēļā Notingemas WTA "International" sērijas turnīra pirmās kārtas spēlē sīvā cīņā ar 0-6, 7-5, 6-7 (2:7) zaudēja amerikānietei Kristīnai Makheilai. Kopumā šis Latvijas sportistei nav veiksmīgākais segums, tomēr pērn viņa negaidīti aizkļuva līdz Maljorkas turnīra finālam, kurā ar 3-6, 4-6 piekāpās Garsijai. Zīmīgi, ka turnīra laikā Sevastova pat vienu nakti pavadīja slimnīcā.

Maljorka joprojām ir vienīgais turnīrs, kur viņa uz zālāja spējusi uzvarēt kaut vienā mačā.

Ar pirmo numuru šogad Maljorkas turnīrā bija izlikta krieviete Anastasija Pavļučenkova, taču viņa trešdien cieta pamatīgu sagrāvi otrās kārtas cīņā ar 1-6, 2-6 pret vācieti Gērgesu.

Kā zināms, nesenajā Francijas atklātajā čempionātā sensacionāli triumfējusī Aļona Ostapenko pēc ārstu ieteikuma tomēr nepiedalīsies šonedēļ notiekošajā Birmingemas WTA "Premier" sērijas turnīrā. Līdz ar to nākamais turnīrs nākamnedēļ Latvijas sportistei būs Īstbornā, kas risināsies nedēļu pirms prestižā Vimbldonas čempionāta.