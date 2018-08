Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova ceturtdien Monreālas WTA "Premier" turnīra trešās kārtas spēlē grūtā cīņā ar rezultātu 6-3, 7-6 (7:2) uzvarēja planētas desmito raketi Jūliju Gērgesu no Vācijas, sasniedzot turnīra ceturtdaļfinālu.

Sevastova, kura ir planētas 19.rakete, par iekļūšanu šīs turnīra astoņu labāko spēlētāju skaitā nopelnījusi 190 WTA ranga punktus.

Ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste tiksies ar pērnā gada ASV atklātā čempionāta uzvarētāju Sloeinu Stīvensu no ASV, kura WTA rangā ieņem trešo pozīciju. Stīvensa astotdaļfinālā ar 6-2, 7-5 uzvarēja spānieti Karlu Svaresu-Navarro, kura atrodama ranga 27.vietā.

Maču Sevastova sāka veiksmīgi, pirmajā setā panākot 3-0 savā labā. Tiesa, pirmajā geimā pie savas serves viņai nācās atspēlēt divas breikbumbas, savukārt garā nakamajā geimā viņa izmantoja pirmo iespēju lauzt pretinieces servi, pēc tam iegūstot trīs punktu pārsvaru. Turpinājumā labākas bija servētājas Sevastovai nosargājot pārsvaru. Tiesa, devītajā geimā viņa nonāca kritiskā situācijā, jo Gērgesa ieguva divas breikbumbas, taču Latvijas tenisiste tās atspēlēja, pēc tam noslēdzot setu savā labā.

Otrā seta pirmajos piecos geimos labākas bija serves izpildītājas, nevienai no spēlētājām netiekot pie breika iespējam, taču sestajā geimā Sevastova pirmo reizi, un arī vienīgo šajā mačā, zaudēja savu servi. Gērgesai tas ļāva izvirzīties vadībā ar 5-2. Latvijas tenisiste gan nepadevās un sarežģītā devītajā geimā breiku atspēlēja, Gērgesai neizmantojot arī vienu setbumbu. Arī desmitajā geimā vāciete bija viena uzvarēta sitiena attālumā no panākuma setā, taču Sevastova arī to atspēlēja, pēc tam panākot taibreiku. Tajā noturīgāki nervi bija Latvijas sportistei, kura panāca 2:0 un 5:1 savā labā, pēc tam pārsvaru nosargājot un triumfējot duelī.

Sevastova WTA rangā atrodama 19.vietā, kamēr Gērgesa ir desmitā un ar tādu pašu numuru bija izlikta arī šajā turnīrā.

Abas tenisistes savā starpā bija tikušās astoņas reizes, no kurām trijās uzvarējusi Sevastova. Viņas pavasarī divreiz tikās turnīros ASV, Sevastovai vispirms Indianvelsas WTA "Premier" trešajā kārtā izcīnot uzvaru ar 6-3, 6-3, bet pēc tam Čārlstonas WTA "Premier" pusfinālā ciešot zaudējumu ar 6-7 (5:7), 3-6.

Sevastova pirmdien Monreālas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmajā kārtā nepilnas stundas laikā ar rezultātu 6-1, 6-0 sagrāva Serbijas tenisisti Aleksandru Kruniču, kura WTA rangā ir 49.vietā, bet trešdien otrajā kārtā liepājniece atspēlēja divas mačbumbas un ar 4-6, 7-6 (11:9), 6-1 uzvarēja Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Puigu no Puertoriko, kura ieņem 70.pozīciju.

Tikmēr Gērgesa pirmajā kārtā ar rezultātu 3-6, 7-6 (7:3), 6-4 uzvarēja ungārieti Tīmeu Babošu, kura WTA rangā ir 38.pozīcijā, bet otrajā kārtā vēl vienā trīs setu cīņā ar 2-6, 6-4, 6-3 apspēlēja čehieti Luciji Safāržovu, kura reitingā atrodama 58.vietā.

Gērgesa pirms mēneša aizkļuva līdz Vimbldonas čempionāta pusfinālam, bet pirms došanās uz Monreālu sasniedza Maskavas WTA "International" turnīra ceturtdaļfinālu.

Pašlaik 29 gadus vecajai Gērgesai padevās lieliska 2017./2018.gada sezonu mija, jo iepriekšējo gadu viņa noslēdza ar uzvarām Maskavas WTA "Premier" un "WTA Elite Trophy" sacensībās. Savukārt janvārī vāciete bija labākā Oklendas WTA "International" turnīrā, tādējādi pamanoties izcīnīt trīs trofejas pēc kārtas. Šosezon viņa titula mačā spēlēja arī Čārlstonas turnīrā, finālā ciezdama zaudējumu. Karjeras laikā viņai izcīnījusi piecus WTA titulus.

Tikmēr Latvijas tenisiste aizpagājušajā nedēļā nepabeidza Maskavas WTA "International" sērijas turnīru, bet vēl pirms tam viņa triumfēja Bukarestes WTA "International" turnīrā, tiekot pie sava trešā WTA turnīru uzvarētājas titula karjerā.

Kanādā notiekošā turnīra jeb "Rogers Cup" specifika ir tāda, ka pāra gados dāmas sacenšas Monreālā, bet nepāra gados Toronto. Savukārt vīri pāra gados spēlē Toronto, bet nepāra gados Monreālā.

Pērn šajā turnīrā, kas dāmām notika Toronto, Sevastova un Gērgesa zaudēja pirmajā kārtā.

Sevastova šosezon 44 spēlēs izcīnījusi 30 uzvaras, kamēr Gērgesa 48 dueļos guvusi 33 panākumus.

Kā vēstīts, Latvijas dāmu tenisa līdere Jeļena Ostapenko pirmās kārtas mačā ar rezultātu 7-6 (8:6), 1-6, 2-6 piekāpās Lielbritānijas šobrīd labākajai pārstāvei Johannai Kontai.

Sevastova trešdien pārī ar ukrainieti Eļinu Svitoļinu cieta zaudējumu šī paša turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā, kamēr Ostapenko kopā ar Ludmilu Kičenoku no Ukrainas tikusi otrajā kārtā, kurā ceturtdien spēkosies ar austrālieti Ešliju Bārtiju un nīderlandieti Demi Šūrsu.