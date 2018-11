Līdz ar to Sevastovai neizdevās iekļūt turnīra pusfinālā, ko viņa sasniedza pagājušajā gadā. Kamēlijas apakšgrupā Latvijas tenisiste palika otrajā vietā, bet Mugurusa kā apakšgrupas uzvarētāja turpina cīņu.

Sevastovas mačs pret Mugurusu ilga divas stundas un 44 minūtes. Abām tenisistēm šī bija ceturtā savstarpējā spēle, un tagad spānietei ir trīs uzvaras. Pasaules rangā Sevastova ir 11. vietā, bet Mugurusa – 17.

Pirmajā setā Sevastova izvirzījās vadībā ar 4-1, tomēr cīņa neizvērtās vienkārša, jo Mugurusa uzvarēja trīs geimus pēc kārtas un izlīdzināja rezultātu. Cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā Sevastova ieguva nelielu pārsvaru, ko nosargāja līdz seta beigām.

Otrajā setā Sevastova pilnībā pazaudēja spēles pavedienu, un Mugurusa uzvarēja piecus geimus pēc kārtas, divas reizes laužot latvietes servi. Divas geimus Sevastova atspēlēja, bet tad spāniete droši uzvarēja nākamo geimu. Pārtraukumā Sevastovai palīdzību sniedza fizioterapeite, kura masēja sāpošo muguru. Sevastova trešo setu sāka ar breiku un izvirzīšanos vadībā ar 2-0, taču Mugurusa uzreiz atspēlējās. Pie rezultāta 4-4 Sevastova vēlreiz ieguva breika pārsvaru un savā serves geimā neizmantoja trīs mačbumbas. Mugurusa tās atspēlēja un lauza liepājnieces servi, un cīņa nonāca līdz vēl vienam taibreikam. Tajā Sevastovai šoreiz nebija variantu.

Sevastova šajā turnīrā izcīnīja 120 WTA ranga punktus, kā arī noslēdza savu līdz šim veiksmīgāko sezonu karjerā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

WTA ELITE TROPHY TURNĪRS: Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa

https://twitter.com/WTA/status/1058323458382163970

https://twitter.com/WTA/status/1058320624777457665

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 6-7 (1:7). Sevastova zaudē spēli un netiek pusfinālā.Taibreika izspēle: 0:1 Sevastova atkal izkārtoja sev uzbrukumu, taču tas noslēdzās ar sitienu tīklā. 1:1 Mugurusa atvairīja uzbrukumus, līdz sita ārpus laukuma. 1:2 Mugurusa labi uzņēma servi, devās pie tīkla un izmantoja iespēju. 1:3 Sevastova sita tīklā serves uzņemšanā. 1:4 Latvijas tenisiste nomērķēja, ieņēma pareizo stāju, bet uzbrukums atdūrās tīklā.1:5 Norāvās Sevastovas sitiens garā izspēlē, un bumbiņa uzlidoja augstu gaisā un ārpus laukuma. 1:6 Vēl viens auts latvietei. 1:7 Mugurusa maču noslēdz ar uzbrukumu gar sāna līniju.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 6-6. Mugurusa no kreisās spēcīgi un precīzi izdarīja uzbrukuma sitienu, tad Sevastova ar savu uzbrukumu no labās panāca pretinieces kļūdu. Liepājniece turpināja ar "eisu", tam sekoja vēl viens punkts, kas gūts ar servi, bet noslēgumā Sevastova ar gremdi guva punktu.

https://twitter.com/WTA/status/1058320009817014272

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 5-6Lieliski uzbrukumi abu tenisistu izpildījumā bija geima ievadā, tad Mugurusa sita tīklā. Sevastova īsi uzņēma servi, un Mugurusa izmantoja uzbrukuma iespēju. Savukārt Sevastova pretinieci apspēlēja, kad viņa bija pie tīkla, izpildot sitienu no labās. Breikbumbu neizdevās izmantot, jo Mugurusa uzminēja Sevastovas gremdes virzienu un guva punktu. Sevastova paveica lielisku darbu, lai izkārtotu sev iespēju gūt punktu, taču vienkārši neizdevās trāpīt pa bumbiņu. Noslēgumā Sevastovai pietrūka spēka, un viņa sita tīklā.

https://twitter.com/WTA/status/1058318595413823490

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 5-5. Sevastova zaudē serves geimu.Mugura no kreisās pie tīkla sita ārpus laukuma, bet Sevastovai no aizsardzības neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam. Latvijas tenisiste sarežģītā situācijā izdarīja lielisku sitienu pa līniju, ko Mugurusa negaidīja. Ar kreiso skrējienā pie tīkla Sevastova panāca divkāršo mačbumbu, bet pirmo neizmantoja, jo netrāpīja sitienu no labās. Mugurusa uzņēma servi un pie tīkla sita laukuma stūrī, tad viņa panāca breikbumbu, sodot pretinieci par vājo otro servi. Sevastova kontrolēja nākamo izspēli, un Mugurusas sitiens nepārvēlās pāri tīkla trosei.Spānietei sita ārpus laukuma savā uzbrukumā, bet viņa reabilitējās ar uzbrukumu no labās gar sāna līniju. Sevastova sita tīklā, kas Mugurusai deva vēl vienu iespēju. To viņa izmantoja ar asām darbībām uzbrukumā.

Mugurusa pirms svarīgā geima noraida visus trenera ieteikumus, uzsverot, ka visu to viņa dara.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 5-4. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova labi uzņēma servi, tad viņa nodzenāja pretinieci pa gala līnij, devās pie tīkla un nospēlēja ļoti precīzi. Mugurusa sita bumbiņu ārpus laukuma, savukārt nākamajā izspēlē spānietes uzbrukumi panāca, ka Sevastova netrāpīja laukumā. Mugurusa no labā pa diagonāli sita pārāk spēcīgi un ieguva divkāršo breikbumbu. Pirmo iespēju neizdevās izmantot neuzņemtas serves dēļ, nākamajā izspēlē spāniete labi trāpīja sitienu no kreisās. Sevastova tika pie trešās breikbumbas, no labās sitot pa līniju. Sevastova lauza pretinieces servi pēc pretinieces kļūdas.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 4-4Sevastova ar bekhenda sitienu gar sāna līniju guva skaistu punktu, tad viņai izdevās laba serve. Mugurusa neveiksmīgi uzņēma nākamajā izspēlē izpildīto saīsināto sitienu, noslēgumā viņa sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 3-4Sevastova un Mugurusa pieļāva pa vienai kļūdai, tad garā izspēlē latvietes sistā bumbiņa planēja ārpus laukuma. Arī spāniete kļūdījās, netrāpot pa diagonāli, taču Sevastovai pie tīkla sanāca rupja kļūda, netiekot pie breika iespējas. Tomēr liepājniece ar fantastisku sitienu skrējienā no labā trāpīja pa gala līniju un panāca rezultātu "vienādi". Mugurusa izcēlās ar gremdi, bet Sevastova no labās kļūdījās.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 3-3Mugurusa serves uzņemšanā sita tīklā, nākamajā izspēlē viņa netrāpīja laukumā. Sevastova ar iegrieztu servi guva "eisu", bet nākamajā izspēlē spānietei izdevās agresīvs uzbrukums. Sevastova pie tīkla izdarīja sitienu un noķēra pretinieci pretkustībā.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 2-3Sevastovai ar lielām grūtībām tiek galā ar spēles augsto tempu. Lai arī viņai izdevās labs uzbrukums, tomēr Mugurusa droši uzvarēja geimu.

https://twitter.com/WTA/status/1058312306621407232

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 2-2. Sevastova zaudē serves geimu. Tenisistes apmainījās ar neveiksmīgiem sitieniem, bet tad Mugurusa no kreisās trāpīja pa sāna līniju. Pēc spānietes kļūdas rezultāts kļuva 30:30, Mugurusa pēc tam serves uzņemšanā izdarīja spēcīgu un precīzu uzbrukumu, iegūstot breika iespēju. Ar nākamo Sevastovas servi pretiniece netika galā, bet Mugurusai izdevās panākt vēl vienu breika iespēju. Garas izspēles noslēgumā Spānijas sportiste pie tīkla bija precīza.

https://twitter.com/WTA/status/1058309718182060032

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 2-1Mugurusas uzbrukumi atdūrās pret Sevastovas aizsardzību, līdz viņa netrāpīja laukumā. Sevastovai neizdevās nākamie divi sitieni, tad arī serves uzņemšanā nesanāca nokontrolēt bumbiņu. Pie tīkla Sevastova varēja gremdēt, bet tas neizdevās. Iespējams, ka kļūdas ir muguras sāpju dēļ.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 2-0Mugursa geima iesākumā izcēlās ar lieliskiem trāpījumiem, panākot 30:0, bet tad viņa sita tīklā. Sevastova noķēra pretinieci uz pretkustību un guva punktu no labās, spāniete pēcāk sita tīklā. Noslēgumā Sevastova labi nodzenāja pretinieci, līdz viņa netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Mugurusa trešo setu iesāka ar pārliecinošu uzbrukumu no kreisās, bet Sevastovai izdevās apvest pretinieci, kura jau devās pie tīkla. Latvijas tenisiste serves uzņemšanā trāpīja tīklā, Mugurusa no teicamas pozīcijas ar bekhendu sita pamatīgi autā. Spānijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu un deva breika iespēju Sevastovai, un to viņa izmantoja, kad panāca pretinieces kļūdu pie tīkla.

Otrā seta statistika:

Sākas 3. sets.

Pārtraukumā pie Mugurusas atnāca treneris, bet pie Sevastovas - fizioterapeite.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-6. Sevastova zaudē 2. setu. Mugurusa netika galā ar pirmo servi, tad viņai sanāca uzbrukums nākamajā uzņemšanā, tomēr Sevastova atbildēja ar sitienu no labās gar sāna līniju. Spānijas tenisiste ar skaistu uzbrukumu no labās panāca 30:30, tam sekoja vēl viens uzbrūkošs sitiens, un tas deva setbumbu. Sevastova sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 2-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova sita no kreisās un uzreiz skrēja pie tīkla un panāca pretinieces kļūdu. Pēc tam viņai neizdevās apstrādāt bumbiņu, un sitiens pie tīkla izlidoja ārpus laukuma. Liepājniecei izdevās uzņemt servi un trāpīt laukuma stūrī, bet izspēli uzvarēt - ar gremdi. Mugurusa sita tīklā un deva Sevastovai breika iespēju, ko viņa izmantoja ar uzvarētu forhenda sitienu.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 1-5Beidzot Sevastovai izdevās garas izspēles serves geimā, un viņa panāca pretinieces kļūdas. Mugurusa serves uzņemšanā guva punktu ar uzbrukumu no labās, tad Sevastova divreiz sita ārpus laukuma, dodot setbumbu spānietei. Sevastova ar "eisu" izlīdzināja rezultātu, tad viņa panāca "vairāk" ar saīsināto sitienu no laukuma vidus. Geimu Sevastova noslēdza ar skaistu "sveci".

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 5-0Sevastovai neizdodas pagarināt geimu izspēles, un viņa sita tīklā. Mugurusa pie tīkla rupji kļūdījās un trāpīja tīklā, taču viņa reabilitējās ar bekhendu asā leņķī. Tam sekoja "eiss", bet mirkli vēlāk Sevastova serves uzņemšanā izpildīja uzbrukumu no labās. Latvijas tenisistei pa līniju izdevās uzbrukums, kas deva vēl vienu "tīru" punktu. Mugurusa no kreisās sita ārpus laukuma, un Sevastova ieguva breikbumbu. To neizdevās izmantot, jo nākamajās epizodēs neizdevās serves uzņemšana.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 0-4. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovai neizdevās trāpīt laukumā, Mugurusa mirkli vēlāk sita tīklā, savukārt tad latviete no kreisās netrāpīja uzbrukumu. Spāniete pie tīkla ieguva divkāršo breikbumbu, ko izmantoja uz uzbrukumu serves uzņemšanā no kreisās.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 0-3Sevastova "sausā" zaudē serves geimu. Izskatījās, ka viņa vairāk domāja par pārtraukumu un mača turpinājumu.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Abas tenisistes geima sākumā apmainījās ar kļūdām, un rezultāts nonāca līdz 30:30. Mugurusa ieguva breikbumbu, sitot laukuma stūrī un tad pie tīkla triecot bumbiņu laukumā. Sevastova sita tīklā nākamajā epizodē.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4), 0-1Sevastova sita tīklā pirmajā izspēlē, bet pēc tam viņa labi spēlēja aizsardzībā, līdz Mugurusa pa līniju netrāpīja laukumā. Latvijas tenisiste kļūdījās, savukārt nākamajā izspēlē pretinieces uzbrukums bija veiksmīgāks, gūstot punktu pēc gremdes. Noslēgumā Sevastova netrāpīja uzņemto servi.

https://twitter.com/WTA/status/1058299290701840384

Sākas 2. sets.

https://twitter.com/WTA/status/1058298468731502593

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 7-6 (7:4)Taibreika izspēle: 0:1 Mugurusa serves uzņemšanā uzbruka un "aizķēra" gala līniju. 1:1 Mugurusa pieļāva dubultkļūdu. 2:1 Mugurusa paslīdēja un sita tīklā. 2:2 Sevastova atvairīja uzbrukumus, tomēr beigās spāniete ļoti precīzi no labās sita gar sāna līniju. 3:2 Latvijas tenisiste labi servēja, un pretiniece nespēja to uzņemt. 4:2 Sevastova sita bumbiņu pa stūriem un pie tīkla izdarīja gremdi. 4:3 Sevastova bija izdarījusi visu, lai tiktu pie laba uzbrukuma, taču viņa riskēja un no gaisa uzbruka, bet netrāpīja. 5:3 Latviete bija pacietīgāka un no labās guva "tīru" punktu. 6:3 Mugurusa sita tīklā, nespējot noturēt aizsardzību. 6:4 Spānijas tenisistei izdevās spēcīga pirmā serve, un Sevastova netrāpīja uzņemšanu laukumā. 7:4 Mugurusa pēc serves devās pie tīkla un netrāpīja laukumā. Sevastova uzvar setu, Mugurusa salauž savu raketi.

https://twitter.com/WTA/status/1058296345549692928

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 6-6Mugurusas uzbrūkošais teniss viņai deva iespēju pie tīkla, un to viņa izmantoja. Sevastova sita tīklā, tad Mugurusa netrāpīja laukumā, kam sekoja Latvijas tenisistes uzņemtais saīsinātais sitiens un ar nākamo sitienu gūtais punkts gar sāna līniju. Sevastovai neizdevās uzņemt servi, tomēr viņa reabilitējās ar "tīri" uzvarētu garu izspēli ar forhenda sitienu. Latvietei vēlreiz neizdevās serves uzņemšana, bet viņai atkal izdevās izlīdzināt rezultātu ar uzbrukumu asā leņķī. Mugurusa izsita autā, Sevastova ieguva setbumbu, bet spāniete atkal aukstasinīgi servēja un pie tīkla guva punktu. Kārtējo reizi rezultāts kļuva "vienādi", jo Mugurusa sita tīklā. Sevastovas sasteigtais saīsinātais atdūrās tīklā, bet viņa atkal atspēlējās, lieliski uzbrūkot no labās. Sevastovai atkal neizdevās trāpīt, viņa pēc tam nodzenāja pretinieci un guva punktu, vēlreiz panākot 40:40. Sevastovai neizdevās serves uzņemšana, bet latviete "izcēla" sarežģītu sitienu, tad pieskrēja pie tīkla un sita gar sāna līniju tukšajā laukumā. Beigu beigās Mugurusa ar labiem uzbrukumiem nosargāja servi.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 6-5Sevastova izspēlēs darbojās pārliecinoši, ātri panāca 30:0, kam sekoja ar servi gūts punkts. No labās Latvijas tenisistei norāvās sitiens, bet spānietes uzbrukums bija neveiksmīgs.

https://twitter.com/WTA/status/1058293315748036608

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 5-5Mugurusa pēc serves devās pie tīkla un trieca bumbiņu laukumā, tad Sevastova sita tīklā no kreisās, savukārt nākamajā izspēlē viņai bekhends deva "tīru" punktu. Mugurusa neērtu sitienu netrāpīja laukumā, bet nākamajās izspēlēs pēc labām servēm viņa no gaisa guva punktus.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 5-4Sevastovas labi servēja, un Mugurusa sita ārpus laukuma. Spāniete pēc tam sita tīklā, bet Sevastovai bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei. Liepājnieces saīsinātais netika pāri tīklam, savukārt nākamajā epizodē spāniete neuzņēma servi.

https://twitter.com/WTA/status/1058290329428811777

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 4-4Sevastova "gari" uzņēma servi un guva punktu, tad viņa bija ļoti pacietīga un atvairīja sitienus, līdz pretiniece sita tīklā. Mugurusa ar sitienu no kreisās pa diagonāli trāpīja uz līnijas, savukārt nākamajā izspēlē Sevastova pēc aizsardzības izdarīja sitienu no kreisās gar sāna līniju, bet netrāpīja laukumā. Mugurusas auts deva Sevastovai breikbumbu, taču spāniete nākamajā izspēlē darbojās ļoti agresīvi un izlīdzināja rezultātu. Spānijas tenisiste atkal netrāpīja laukumā, bet viņa pie tīkla sarežģītā situācijā nospēlēja precīzi, atkal panākot rezultātu "vienādi". No kreisās ar "tīri" uzvarētu izspēli spāniete panāca "vairāk", bet Sevastova noslēgumā sita ārpus laukuma.

https://twitter.com/WTA/status/1058288137787428864

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 4-3. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovas sitiens no labās izlidoja ārpus laukuma, mirkli vēlāk Mugurusa neveiksmīgi uzņēma servi, kam sekoja latvietes saīsinātais, ko spāniete uzņēma, gūstot punktu. Latvijas tenisiste atbildēja ar taisnu sitienu no kreisās gar sāna līniju, tad viņa izpildīja "eisu". Mugurusa saasināja izspēles gaitu, un Sevastovai neizdevās divi aizsardzības sitieni no kreisās, kas pirmo breika iespēju deva Mugurusai. Viņas uzbrukums atdūrās tīklā, taču pēc tam Spānijas sportiste uzbrukumā serves uzņemšanā trāpīja pa līniju. Fantastiskā izspēlē Mugurusa tomēr trāpīja tīklā, taču pēc tam viņa tika pie trešās iespējas lauzt servi, kad viņa izmantoja iespēju uzbrukt. Sevastova noslēgumā netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 4-2Mugurusa pie tīkla uzņēma zemu bumbiņu un iemeta to Sevastovas laukumā. Sevastovas sitiens no labās atdūrās tīklā, tāpat arī nākamā uzņemtā serve netika pāri. Noslēgumā Sevastova no kreisās sita autā.

https://twitter.com/WTA/status/1058286972769206272

Mugurusa pārtraukumā bija ļoti sašutusi un ik pa laikam viņai paspruka kāds lamuvārds. Treneris viņai tieši pateica, ka jāspēlē pacietīgāk un jāpagaida savas iespējas.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 4-1Sevastova ar savām darbībām turpināja panākt pretinieces kļūdas, kam sekoja uzbrukums no labās (40:0). Latvijas tenisiste pieļāva pirmo dubultkļūdu mačā, taču geims garāks neievilkās, jo Mugurusas atspēlētā bumba ar augstu trajektoriju izlidoja autā.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 3-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Mugurusa agresīvi sāka savu serves geimu, viņa ātri guva divus punktus, bet tam sekoja kļūda. Sevastova no aizsardzības trāpīja tīklā, pāri laukuma pusei nepārsita arī Spānijas tenisiste, savukārt tad Sevastova izdarīja uzbrukumu serves uzņemšanā, panākot rezultātu 40:40. Mugurusas precīzo servi Sevastovai neizdevās uzņemt, bet liepājniece nākamajā izspēlē ar tempa maiņu panāca pretinieces kļūdu. Sevastova ar lielisku sitienu no aizsardzības gar sāna līniju panāca pirmo breikbumbu spēlē, tomēr to neizdevās realizēt, jo "norāvās" sitiens. Latvijas tenisiste turpināja dzenāt pretinieci par gala līniju, kas panāca viņas kļūdu, un šoreiz breikbumbu izdevās realizēt - Sevastova izspēlēja saīsināto sitienu, Mugurusa to uzņēma, bet pie tīkla spāniete nākamajā sitienā kļūdījās.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 2-1Mugurusa labi uzņēma servi, devās pie tīkla un trieca bumbiņu kortā, bet nākamajā izspēlē arī Sevastova ar savām darbībām panāca gremdi pie tīkla, ko viņa realizēja. Spānietes sitiens no labās lidoja ārpus laukuma, tad viņa serves uzņemšanā sita tīklā, taču nākamajā epizodē arī latviete netrāpīja kortā pēc pretinieces uzbrukumiem. Mugurusai "ieķerties" šajā geimā neizdevās, viņas uzbrukums bija neprecīzs.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 1-1Sevastovai izdevās gūt pirmo punktu, bet tad Mugurusa noķēra latvieti uz pretkustību un noslēdza "tīru" uzbrukumu. Garā izspēlē Sevastova noturēja aizsardzību, tomēr noslēgumā nedaudz pietrūka, lai dabūtu bumbiņu pāri tīklam. Latvijas tenisiste atjaunoja neizšķirtu rezultātu, savukārt nākamajā epizodē Mugurusa uzņēma saīsināto sitienu un sita bumbiņu tukšajā laukumā. Sevastova ar sitienu stūrī izprovocēja pretinieces kļūdu, tomēr noslēgumā Mugurusa savu servi nosargāja.

Anastasija Sevastova - Garvinje Mugurusa 1-0. Sevastova spēli sāka ar aizraujošu izspēli, kuru noslēdza ar saīsinātā un "sveces" sitiena kombināciju. Tad Latvijas tenisiste izpildīja "eisu", tomēr Mugurusa ar diviem uzbrukumiem no kreisās rezultātu izlīdzināja. Ar "gariem" sitieniem laukumā Sevastova panāca divus pretinieces sitienus tīklā.

Spēle sākusies!

Sevastova ceturtdien šo turnīru sāka vētraini, bet beigās taibreikā guva saspringtu uzvaru. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-wta-elite-trophy-turniru-sak-ar-sarezgitu-uzvaru-par-majinieci-dzanu.d?id=50542827

Sevastova pasaules rangā ierindojas 11. vietā, bet Mugurusa atrodama pasaules ranga 17. pozīcijā. Abām tenisistēm līdz šim ir bijušas trīs savstarpējās spēles, kurās Sevastova uzvarējusi vienu reizi, to paveicot 2016. gada ASV atklātā čempionātā.

Anastasijai Sevastovai piektdien svarīgs mačs sezonas noslēguma otrajā svarīgākajā turnīrā "WTA Elite Trophy". Priekšsacīkšu otrajā spēlē liepājniece tiekas ar spānieti Garvinju Mugurusu. Šīs spēles uzvarētaja sev nodrošina tikšanu pusfinālā.