Tādējādi Sevastova, kas šoreiz turnīrā bija izlikta ar 21. numuru, piekto reizi sešos piegājienos nav pārvarējusi Vimbldonas čempionāta pirmo kārtu. Tikai pērn liepājniece tika līdz otrajai kārtai, kas ir viņas labākais sasniegums prestižajā Vimbldonā.

Sevastova slikti sāka maču, ātri nonākot zaudētājos un tad zaudējot pirmo setu ar 1-6. Otrais sets ritēja tieši pretēji - Sevastova panāca 5-0, tad gan zaudēja divus geimus, tomēr uzvarēja setu ar 6-2.

Izšķirošajā setā Sevastova atspēlējās no 0-2, tomēr septītajā geimā vēlreiz zaudēja savu servi un pēc tam vairs nespēja atspēlēties.

Visticamāk, otrdien sieviešu vienspēlēs dalību sāks Jeļena Ostapenko, bet vīru sacensībās spēlēs Ernests Gulbis, kurš pagājušajā nedēļā pārvarēja kkvalifikāciju.

Vimbldonas čempionāts: Anastasija Sevastova - Kamila Džordži

Anastasija Sevastova - Kamila Džordži 1-6, 6-2, 4-6Sevastova zaudē maču un izstājas no VimbldonasDžordži droši nospēlē pie tīkla, nedodot Sevastovai iespējas iesist kortā. Seko Džordži dubultkļūda (jau 14.). Sevastova iesit tīklā, bet tad izcili perfekts un negaidīts sitiens pa līniju sanāk Džordži - dubultā mačbumba itālietei. Pirmo mačbumbu Sevastova lieliski atspēlē, kad pie tīkla iznākusi Džordži. Džordži tiek pie bumbiņas un sit precīzi kortā, svinot uzvaru.

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 4-5Sevastova ar teicamu spēli pie tīkla sāk geimu. Tad viņai spēcīga serve (30-0). Trešajā izspēlē gan viņa kļūdās, bet nākamajā servē paveicas itālietei - bumbiņa trāpa pa raketes malu un iekrīt pie paša tīkla. Džordži iesit tīklā, bet Sevastova izsit autā (40-40). Sevastova ar teicamiem sitieniem panāk "vairāk" un tad ar precīzu sitienu kortā stūrī uzvar geimu.

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 3-5Džordži lieliski nospēlē pie tīkla geima sākumā, tad Sevastova divreiz izsit autā (40-0). Ilgākā izspēlē Džordži izsit autā, pēc tā seko dubultkļūda (40-30). Sevastova ar grieztajiem sitieniem bez liekas nervozēšanas panāk 40-40, bet Džordži atbild ar perfektu spēli pie tīkla. Sevastova slikti uzņem servi un nonāk grutā situācijā

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 3-4Sevastova zaudē serves geimuKuriozs geima sākumā - vējš Londonā iepūš serves laikā diezgan iespaidīgi bumbiņu pretējā kvadrātā, kas Sevastovai ir dubultkļūda. Tomēr pēc tam divas drošas izspēles (30-15), pēc kā seko Džordži kļūda (40-15). Vējš atkal pieņemas spēkā un tas labvēlīgs itālietei, kas panāk 40-40. Tad Sevastova pieļauj dubultkļūdu, kas uzreiz ir breikbumba - Sevastova iesit tīklā un zaudē serves geimu

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 3-3Sevastova ar spēli pie tīkla uzvar pirmo izspēli, bet līdzīgā stilā atbild Džordži. Tenisistes apmainās punktiem, tad Džordži ar drošu spēli pie tīkla panāk 40-30. Itāliete kļūdās sitienā pa līniju (40-40). Džordži pēc servēm drošās izspēlēs gūst divus punktus un uzvar geimu

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 3-2Sevastova atguvusies un uzvar savu serves geimu ar labu servi

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 2-2Sevastova lauž pretinieces serves geimuFantastiska pirmā izspēle - Džordži tiek pie saīsinātā, tad pārsit pāri tīklam, bet Sevastova pārceļ pāri pretiniecei! Tad vēl vienā aizraujošā izspēlē Džordži izsit autā (0-30). Sevastova labi aizstāvas, bet Džordži ar forhendu uzvar svarīgu izspēli - Sevastovas raketei šajā izspēlē gan plīsusi stīga, par ko dusmīga ir liepājniece.Džordži pieļauj dubultkļūdu, kas dod Sevastovai dubulto breikbumbu. Pirmo breikbumbu Sevastova atspēlē ar lielisku forhendu pa diagonāli. Sevastova ar uzbrūkošiem sitieniem pārsteidz pretinieci un uzvar geimu!

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 1-2Spēle kļuvusi nervozāka un sīkstāka. Sevastova panāk 40-30 un tad taktiskā izspēlē uzvar geimu

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 0-2Džordži uzvar pirmo izspēli, tad Sevastovai skaista izspēle, kas noslēdzas ar sitienu pa līniju. Tad tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, pēc kā seko vēl viena strīdīga epizode - Džordži bija tuvu uzvarai izspēlē, kad līnijtiesnesis nokliedzās "Out!". Galvenais tiesnesis laboja šo kļūdu, liekot pārspēlēt izspēli. Tajā uzvar Džordži, bet uzreiz pēc tam Sevastova panāk 40-40. Itālietes dubultkļūda ļauj Sevastovai tikt pie breikbumbas. Itāliete pie otrās serves izglābjas no vēl vienas dubultkļūdas un tad panāk "vienādi".Sevastova tiek pie vēl vienas breikbumbas, to neizmanto un tad Džordži panāk "vairāk". Tad ilgstoši tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, bet geimu tomēr uzvar Džordži ar sitienu grūtā situācijā pa līniju.

Sevastova - Džordži 1-6, 6-2, 0-1Sevastova zaudē serves geimuTenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, tad Sevastova trīs reizes atspēlē breikbumbas. Tad kuriozs gadījums, jo izspēles laikā kortā izripo vēl viena bumbiņa. Pārspēlē uzvar Džordži, tiekot pie ceturtās breikbumbas geimā - to itāliete izmanto, apmaiņā ar augstiem sitieniem piespiežot liepājnieci kļūdīties.

Anastasija Sevastova - Kamila Dzordži 1-6, 6-2. Sākas 3. sets

Anastasija Sevastova - Kamila Džordži 1-6, 6-2Sevastova lauž pretinieces serves geimu un uzvar 2. setuDžordži sāk geimu ar dubultkļūdu, tad vēl viena kļūda. Džordži iesit tīklā - trīskāršā setbumba Sevastovai!Sevastova setu uzvar ar pretinieces dubultkļūdu

Sevastova - Džordži 1-6, 5-2Sevastova zaudē serves geimuSevastova negaidīti kļūdaini aizvada serves geimu. Pieļauj dubultkļūdas un zaudē geimu bez variantiem.

Sevastova - Džordži 1-6, 5-1Džordži cenšas spēlēt agresīvi un uzvar pirmo geimu šajā setā.

Sevastova - Džordži 1-6, 5-0Sevastova nedroši sāk geimu. Muļķīga kļūda, tad pie 15-15 pieļauj divas dubultkļūdas (15-40). Itālietei divas kļūdas pēc kārtas, bet tad Sevastova atkal uzdāvina pretiniecei breikbumbu. Ar lielisku saīsināto un griezto sitienu Sevastova to atspēlē, tad piespiež divreiz kļūdīties pretinieci un uzvar geimu

Sevastova - Džordži 1-6, 4-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastova geimu sāk ar fantastiski iegrieztu saīsināto, līdz kuram Džordži neaizsniedzas. Sevastova panāk arī 15-30, bet tad Džordži sanāk agresīvs forhends pa diagonāli. Itāliete pieļauj dubultkļūdu, kas ir vēl viena breikbumba liepājniecei - šoreiz Sevastova to neizmanto.Ar drošu spēli Sevastova panāk vēl vienu breikbumbu, bet to neizmanto, izsitot nedaudz autā. Sevastovas spēcīgi sitieni ļauj tikt pie breikbumbas, itāliete iesit tīklā, kas ļauj Sevastovai turpināt uzvaras gājienu

Sevastova - Džordži 1-6, 3-0Spēle krasi mainījusies. Sevastova atdod tikai vienu izspēli un viegli uzvar serves geimu

Sevastova - Džordži 1-6, 2-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuDžordži divreiz kļūdās un Sevastova tiek pie 0-30. Liepājniece slikti uzņem servi (15-30), bet tad Džordži izsit autā - dubultā breikbumba Sevastovai. Itāliete vēlreiz izsit autā un Sevastova uzvar geimu

Sevastova - Džordži 1-6, 1-0Sevastova atradusi ieročus, pretiniece vairāk kļūdās un itālietes uzbrukumi vairs nav tik bīstami. Sevastova uzvar otro geimu spēlē.

Sevastova - Džordži 1-6. Sākas 2. sets

Sevastova pirmo setu zaudēja nepilnās 30 minūtēs.

Anastasija Sevastova - Kamila Džordži 1-6Sevastova zaudē pirmo setuSevastova cenšas atrast ieročus, iziet pie tīkla, bet Džordži ir precīza sitienā pa līniju. Itāliete pieļauj dubultkļūdu, tad Sevastova atbild ar slikti uzņemtu servi. Sevastova tad atspēlējas un panāk 40-40. Tad Sevastova vēlreiz atspēlējas, bet ar trešo piegājienu Džordži uzvar pirmo setu

Sevastova - Džordži 1-5Sevastova pirmo reizi mačā tiek pie geimbumbas. Taču seko itālietes bekhends pa diagonāli un "vienādi". Tad Sevastova pieļauj dubultkļūdu, kas dod pretiniecei pirmo setbumbu. Itāliete izsit autā, bet nākamajā izspēlē atkal tiek pie setbumbas. Ar labu pirmo servi Sevastova atspēlē šo setbumbu, tad tiek pie "vairāk", bet atkal neizmanto iespēju uzvarēt geimu. Sevastova ar otro servi tiek pie pirmā "eisa" mačā un tad uzvar geimu.

Sevastova - Džordži 0-5Itāliete droši aizvada savu serves geimu, tad gan pieļauj kļūdiņas un Sevastova tiek pie 40-30. Tomēr liepājniece iesit tīklā un zaudē arī piekto geimu šajā spēlē.

Sevastova - Džordži 0-4Sevastova zaudē serves geimuSevastovai nesekmējas spēle, nespēj atrast savu spēles ritmu. Itāliete ar ātrām, agresīvām izspēlēm panāk 15-40. Vienu breikpunktu liepājiece atspēlē ar servi., nākamajā izspēlē itāliete pieļauj vienu no retajām kļūdām pirmajos geimos. Džordži lieliski uzņem servi un tiek pie vēl vienas breikbumbas, ko itāliete izmanto - Sevastova iesit tīklāTenisistes kortā ir tikai 12 minūtes un jau 0-4

Sevastova - Džordži 0-3Iespaidīgs spēles sākums no Džordži puses - otrā savā serves geimā viņa ar agresīvu spēli tiek pie 30-0. Tad itāliete "sausā" uzvar geimu un palielina pārsvaru

Sevastova - Džordži 0-2Sevastova zaudē servs geimuDžordži pirmais izgājiens pie tīkla ļoti veiksmīgs un diezgan iespaidīgs. Tad viņai sanāk lieliski, agresīvi uzņemt otro servi (0-30). Ilgākā izspēlē Džordži padodas perfekts bekhends pa līniju (0-40, trīskāršā breikbumba). Vienu ar sevi Sevastova atspēlē, tad Latvijas tenisistei sanāk vēl viena laba serve. Sevastova iesit tīklā un zaudē geimu

Sevastova - Džordži 0-1Pirmajā izspēlē Sevastova iesit tīklā. Arī otrā izspēlē pēc Džordži bekhenda liepājniece iesit tīklā, bet tad itāliete pieļauj dubultkļūdu. Tad Sevastovai divas kļūdas un zaudēts ievadošais geims.

Anastasija Sevastova - Kamila Džordži. Spēle sākusies

Tenisistes beigušas iesildīšanos. Tūlīt sāksies spēle. Pirmā servēs itāliete.

Džordži reizi Vimbldonā ir tikusi līdz 4. kārtai un vēl trīs reizes spēlējusi trešajā kārtā (arī pērn). Sevastovai Vimbldona nekad nav bijusi ļoti parocīga - tikai pērn pārvarēta pirmā kārta, kas ir labākais rezultāts karjerā.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav tikušās. 26 gadus vecā Džordži pasaules rangā ieņem 52. vietu, bet Sevastova ir 21. vietā.

Sevastova un Džordži iznākušas kortā. Sekos 5 minūšu iesildīšanās un tad pati spēle.

Pirmdien Londonā sākas sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs - prestižais Vimbldonas čempionāts. Pirmajā spēļu dienā kortā dosies Anastasija Sevastova, kurai spēle pret itālieti Kamilu Džrodži.