Sevastova, kura bija izlikta ar 32. numuru, zaudēja 64 minūšu laikā ar 6-4, 6-2. Spāniete turnīrā izlikta ar septīto numuru un tagad astotdaļfinālā tiksies ar rumānieti Soranu Kirstea.

Sevastova labi iesāka maču, uzvarot pirmos divus geimus, bet tad zaudēja piecus geimus pēc kārtas. Lai gan Sevastova spēja lauzt pretinieces servi, panāca 4-5, nākamajā geimā spāniete uzvarēja, gūstot panākumu pirmajā setā. Otrajā setā Sevastova sākumā zaudēja divus savas serves geimus, ko nespēja atgūt un piedzīvoja zaudējumu visā mačā.

Sevastova trešo reiozi karjerā spēlēja "Grand Slam" trešajā kārtā un otro reizi bija starp "Australian Open" 32 labākajām tenisistēm.

Sestdien savu trešās kārtas spēli aizvadīs otra Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko, kura tiksies ar turnīra piekto numuru čehieti Karolīnu Pliškovu. Šī spēle, tāpat kā Sevastovas piektdienas mačs, notiks Margaretes Kortas vārdā nosauktajā kortā un būs dienas noslēdzošā cīņa. Spēle varētu sākties ap pulksten 12:30.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Australian open: Anastasija Sevastova - Harvine Mugurusa

Anastasija Sevastova - Harvine Mugurusa 4-6, 2-6Sevastova izstājas no "Australian Open"Spāniete droši aizvada geimu un viegli iekļūst turnīra 1/8 finālā.

Sevastova - Mugurusa 4-6, 2-5Sevastova "sausā" uzvar savu serves geimu, bet tagad servēs Mugurusa, kura var nodrošināt uzvaru mačā

Sevastova - Mugurusa 4-6, 1-5Sevastova nekādi netiek galā ar pretinieces uzbrukumiem un labi veidotajām izspēlēm. Lielāko daļu no nedaudzajiem punktiem izspēlēs Sevastova panāk pēc pretinieces kļūdām. Mugurusa bez lielām problēmām uzvar savu serves geimu un nonāk viena geima attālumā no uzvaras mačā

https://twitter.com/JR_Drayper/status/822418309203234816

Sevastova - Mugurusa 4-6, 1-4Sevastovai izdodas nedaudz saasināt cīņu, padodas pāris labas izspēles, kas ļauj uzvarēt geimu.

Sevastova - Mugurusa 4-6, 0-4Mugurusa turpina pārliecinoši kustēties kortā, izspēlēs nedod cerības Sevastovai un, visticamāk, soļo pretī savai uzvarai mačā. Diemžēl, spāniete ir lieliska šodien

Sevastova - Mugurusa 4-6, 0-3Sevastova zaudē serves geimuNeiet spēle Sevastovai un pēc dažām sekmīgām izspēlēm seko virkne neprecīzu sitienu. Tas ļauj Mugurusai no 40-15 panākt breikbumbu, ko spāniete arī izmanto.Spāniete skaisti spēlē, bet Sevastovas sejā ir redzams, ka ir ļoti neapmierināta ar notiekošo kortā

Sevastova - Mugurusa 4-6, 0-2Sevastova cenšas ko mainīt savā spēlē, bet nesanāk. Mugurusa "sausā" uzvar geimu

Sevastova - Mugurusa 4-6, 0-1Sevastova zaudē serves geimuNeveiksmīgi iesākas 2. sets Latvijas tenisistei. Spāniete, spēlējot droši un pārliecinoši, panāk 15-40, tad seko Sevastovas kļūda un zaudēts geims

https://twitter.com/theMiniNino/status/822412769047638016

Sevastova - Mugurusa 4-6Sevastova 37 minūtēs zaudē pirmo setuMugurusa ar trīs labām izspēlēm panāk trīskāršo setbumbu. Pirmajā spāniete kļūdās, bet otro iespēju viņa izmanto

Sevastova - Mugurusa 4-5Sevastova skaisti uzvar pirmajās izspēlēs, bet tad izgājienā pie tīkla labāka ir Mugurusa. Spānietes kļūda ļauj Sevastovai panākt 40-15. Geimu latviete uzvar ar eisu

Sevastova - Mugurusa 3-5Sevastova uzvar pretinieces serves geimuMugurusa izskatās daudz pārliecinošāka, mazāk kļūdās, bet izspēlēs "nodzenā" Sevastovu pa stūriem. Sevastova cenšas spēli veidot uz gala līnijas, bet pagaidām tas nedod augļus. Pēc vienas izspēles Sevastova palūdz atkārtojumu, kurā viņa tiek pie punkta. Tad kļūdās Mugurusa un breikbumba liepājniecei. To spāniete atspēlē, tad panāk setbumbu. To savukārt ar lielisku sitienu pa diagonāli, apspēlējot pie tīkla iznākušo Mugurus, atspēlē Sevastova. Mugurusas kļūda ļauj Sevastovai tikt pie breikbumbas, ko liepājniece izmanto - Mugurusa neuzņem viņas sitienu no labās.

https://twitter.com/theMiniNino/status/822410628073558016

Sevastova - Mugurusa 2-5Sevastova zaudē serves geimuSevastova savā serves geimā neuzvarēja nevienu izspēli. Pēdējās 22 izspēlēs Sevastova guvusi tikai četrus punktus. Skaitļi izsaka daudz ko par to, kas šobrīd redzams uz tablo

Sevastova - Mugurusa 2-4Mugurusa atradusi "ieročus" pret Sevastovu un uzvar jau ceturtajā geimā pēc kārtas

https://www.instagram.com/p/BPfCSCUDRJn/

Sevastova - Mugurusa 2-3Sevastova zaudē serves geimuSevastova pazaudējusi spēles ritmu, ko sajuta pirmajos geimos. Divas kļūdas geima sākumā un sarežģīta situācija (0-30). Mugurusa arī kļūdās, tad seko Sevastovas teicams sitiens, ko pie tīkla nespēj tvert pretiniece. Diemžēl, seko divas Sevastovas kļūdas un zaudēts serves geims.

Sevastova - Mugurusa 2-2Sevastovai nepadodas šis geims. Daudz kļūdu, un Mugurusa ar eisu panāk izlīdzinājumu pirmajā setā

Sevastova - Mugurusa 2-1Sevastova zaudē serves geimuSevastova kļūdās pirmajā izspēlē, bet tad liepājniecei sanāk teicams saīsinātais sitiens. Turpinājumā tenisistes apmainās kļūdām. Sevastova vēlāk iegūst "vairāk", bet neizdevās saīsinātais sitiens. Nākamjā izspēlē Sevastovas uzbrukums nedeva rezultātu, jo pretiniece apspēlēja viņu pie tīkla. Tad Mugurusa nospēlē labi pie tīkla un uzvar geimu

Sevastova - Mugurusa 2-0Sevastova uzvar pretinieces serves geimuMugursas kļūda un tad sekojošās divas dubultkļūdas ļauj Sevastovai tikt pie trīskāršās breikbumbas. Spāniete izsit autā un Sevastova "sausā" uzvar pretinieces serves geimu

https://twitter.com/top__tennis/status/822404741623726082

Sevastova - Mugurusa 1-0Jau pirmā izspēle spēlē samērā ilgstoša, tajā Sevastova iesit tīklā. Sevastova panāk 30-15, bet tad kļūdās. Turpinājumā divreiz kļūdās Mugurusa, un spēli ar uzvarētu geimu sāk Sevastova

Tenisistes beigušas iesildīšanos. Spēle var sākties!

Melburnas tenisa centrā atlikušas tikai divas cīņas. Pirms brīža centrālajā kortā Rodžers Federers pirmajā setā ar 6-2 uzvarēja Tomašu Berdihu un tagad ir vadībā otrajā setā ar 3-2. Otra vēlā vakara spēle tikai sāksies - Sevastova pret Mugurusu. Austrālijā šobrīd ir puksten 22:22.

Sevastova uzvarēja izlozē un izvēlējās servēt.

Aplausu un mūzikas pavadībā kortā iznāk Sevastova un Mugurusa. Tenisistes iesildīsies un pēc aptuveni 10 minūtēm sāksies cīņa. https://twitter.com/WTA_insider/status/822402957970767875

Sevastovai un Mugurusai šī būs trešā savstarpējā spēlē. Pēc Sevastovas uzvaras "US Open" abas tenisistes rudenī tikās Tokijas turnīrā, kur spānietei izdevās revanšētieshttp://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-tokijas-turnira-otraja-karta-piekapjas-galvenajai-favoritei-mugurusai.d?id=47938521

Nišikori tikko ar 6-4, 6-4, 6-4 uzvarēja Lačko. Tādējādi pēc brīža Margaretes Kortas vārdā nosauktajā kortā nāks Sevastova un Mugurusa.

http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastovas-uzvara-us-open-par-mugurusu-viena-no-sezonas-sensacijam.d?id=48236645

Nišikori spēlē pret Lačko trešajā setā izvirzījies vadībā ar 3-2, laužot pretinieka serbes geimu. Ja Nišikori uzvarēs šajā setā, viņš uzvarēs visā mačā, un tad jau pēc brīža kortā nāks Sevastova un Mugurusa.

Pērn "US Open" Sevastova sagādāja sensāciju, uzvrot Vimbldonas čempioni Mugurusu. Kā būs šodien?http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-sensacionali-uzvar-french-open-cempioni-mugurusu.d?id=47858033

Sevastova turnīrā izlikta ar 32. numuru, bet spānietei ir septītais numurs. Spēle varētu sākties aptuveni pēc 40 minūtēm, bet tas atkarīgs no iepriekšējā mača. Tajā japānis Kei Nišikori spēkojas ar slovāku Lukašu Lačko. Japānis uzvarēja pirmajos divos setos ar 6-4, 6-4

https://twitter.com/EdmundsN/status/822030571773841409

Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova piektdien aizvadīs savu trešo maču sezonas pirmajā Grand Slam turnīrā - Austrālijas atklātajā čempionātā. Viņas pretiniece - spāniete Harvine Mugurusa.