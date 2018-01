"Australian Open" otrajā kārtā Sevastova spēkosies ar Krievijas tenisisti Mariju Šarapovu, kura pirmajā kārtā ar 6-1, 6-4 pārspēja Vācijas sportisti Tatjanu Mariju. Aizvadītajā sezonā Sevastova "US Open" turnīrā pārspēja Šarapovu, bet viņas septembrī tikās arī Pekinas WTA turnīrā, sīvā cīņā uzvarot Krievijas sportistei.

Spēles sākums Sevastovai izvērtās smags, jo viņa nonāca iedzinējos ar rezultātu 1-5. Lai arī vienu breiku Latvijas tenisiste atspēlēja, tomēr saglābt pirmo setu neizdevās. Otrā seta piektajā geimā Sevastova lauza pretinieces servi un šo pārsvaru nosargāja līdz beigām. Savukārt izšķirošā seta iesākumā Latvijas tenisiste nobreikoja ASV sportisti, bet pēc tam septītajā geimā viņa to izdarīja vēlreiz. Ar drošu parsvaru Sevastova izcīnīja uzvaru.

Sevastovai šī bija trešā tikšanās reize ar Ļepčenko, un tagad Latvijas sportistes kontā ir divas uzvaras. Sevastova WTA rangā atrodas 15.vietā un Austrālijas atklātajā čempionātā izlikta ar 14.numuru, kamēr Ļepčenko ir 64.pozīcijā.

Pagājušajā sezonā Sevastova "Australian Open" turnīrā sasniedza trešo kārtu, bet viņas labākais sniegums Melburnā ir ceturtās kārtas sasniegšana 2011. gadā.

Australian Open: Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko

Šī mača statistika:

Sevastova otrajā kārta spēkosies ar slaveno Krievijas tenisisti Mariju Šarapovu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3,6-2. Sevastova uzvar spēli.Ļepčenko divreiz pieļāva kļūdas, kad netrāpīja laukumā, taču viņa spēja rezultātu turpinājumā izlīdzināt. Ļepčenko pēc tam "norāvās" sitiens, bumbiņai lidojot "autā", bet pēc tam viņa netika galā ar Sevastovas servi.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 5-2. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova ļoti pārliecinoši spēlē pretinieces serves geimā un lauž viņas servi, paliekot "uz nulles".

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 4-2Sevastova pieļāva kļūdas sitienos no labās, bet pēc tam viņai izdevās apspēlēt Ļepčenko, kad viņa bija piegājusi tuvāk tīklam. Latvijas tenisistei pēc tam izdevās laba serve, kam sekoja epizode ar garu izspēli un ASV sportistes sitienu tīklā. Pēc tam atkal bija vērojama gara izspēle, kas noslēdzās ar Ļepčenko sitienu tīklā.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 3-2Ļepčenko izdarīja pārāk spēcīgu sitienu, bet viņai izdevās atbildēt ar sitienu gar sāna līniju. Sevastova lieliski darbojās aizsardzībā un sagaidīja pretinieces sitienu tīklā, tomēr Ļepčenko izdevās labs uzbrukums ar bekhendu (30:30). ASV tenisiste pēc tam kļūdījās bekhendā, un Sevastova ieguva breika iespēju. Abas tenisistes bija pie tīkla, un Sevastovai neizdevās sitiens. Pēc tam Ļepčenko izdarīja labu servi, pēc kuras uzbruka otrā laukuma stūrī, bet pēc tam viņai izdevās gūt vēl vienu punktu ar forhendu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 3-1Sevastova serves geimā turpināja darboties pārliecinoši un zaudēja tikai vienu punktu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 2-1Pēc zaudēta punkta Sevastova izmantoja to, ka Ļepčenko devusies tuvāk tīklam un sita bumbiņu pretiniecei garām. Tad viņa veiksmīgi nospēlēja aizsardzībā un guva vēl vienu "tīru" punktu. Pēc tam viņa uzņēma Ļepčenko saīsināto sitienu un skrējienā panāca divas breikbumbas. Breikbumbas neizdevās realizēt, jo bumbiņa nākamajās trīs epizodēs lidoja autā. Noslēgumā Sevastova sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 2-0Sevastova turpināja kortā darboties ar pārliecību. Kad rezultāts bija 40:15, viņa ar forhendu guva punktu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastovas sitieni panāca, ka Ļepčenko pieļauj kļūdas, tomēr pēc tam viņai nedaudz nepaveicās serves uzņemšanā. Ļepčenko labi nospēlēja pie tīkla, tomēr Sevastova atbildēja ar pacietīgiem uzbrukumiem, kas viņai deva breikbumbu. Nākamajā izspēlē Ļepčenko pie tīkla nospēlēja neprecīzi.

Sācies 3. sets.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 6-3. Sevastova uzvar 2. setu. Ļepčenko netrāpīja laukumā, Sevastova ar bekhenda sitienu "noķēra" pretinieci uz pretkustību, bet noslēgumā ASV tenisiste pieļāva kļūdas.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 5-3Sevastova darbojās pacietīgi un nesasteidza notikumus laukumā. Cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40, bet Latvijas sportiste netrāpīja sitienu, pēc kura bija neapmierināta. Tad viņa labi uzbruka ar forhendu, tomēr uzreiz pēc tam neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā. Tam sekoja neveiksmīgs aizsardzības sitiens, kas atdūrās tīklā.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 5-2Sevastova ar savu aktīvo spēli panāca, ka Ļepčenko kļūdās trīs epizodēs pēc kārtas. Tad viens punkts tika zaudēts, bet ar labu servi Latvijas sportistei izdevās nostiprināt vadību mačā.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 4-2. Sevastova lauž pretinieces servi.Tenisistes pamīšus zaudēja pa diviem punktiem, bet pēc Ļepčenko sitiena autā Sevastova ieguva breikbumbu. Viņa veiksmīgi uzņēma servi, un Ļepčenko sita pārāk spēcīgi.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 3-2Sevastova pārliecinoši darbojās šajā geimā. Viņa izcēlās arī ar pirmo "eisu" spēlē, bet pie rezultāta 40:15 viņa precīzi uzbruka no kreisās.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 2-2Lai arī rezultāts geimā auga līdzīgi, tomēr kortā pārliecinošāk izskatījās Ļepčenko. Kad rezultāts bija 30:30, ASV sportiste uzvarēja nākamās divas izspēles un nosargāja serves geimu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 2-1Līdzīgā cīņā Sevastova netrāpīja laukumā forhenda sitienu, kas deva Ļepčenko breika iespēju. Sevastova pēc tam aktīvi uzbruka un piespieda pretinieci kļūdīties. Liepājniecei turpinājumā neizdevās veiksmīga sitienu kombinācija, un Ļepčenko ieguva vēl vienu breika iespēju, bet atkal to izdevās atspēlēt, kad tika gūts punkts skrējienā tuvāk tīklam. Sevastova lieliski izspēlēja saīsināto sitienu, bet tam sekoja kļūda. Rezultāts arī pēc nākamajām izspēlēm saglabājas "vienāds", bet tad Sevastova precīzi uzbruka gar sāna līniju un labi servēja.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 1-1Sevastovai izdevās gūt punktu pēc pretinieces kļūdas, bet nākamajās četrās epizodēs pēc kārtas Ļepčenko guva punktus un pārliecinoši noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6, 1-0Ļepčenko zaudēja pirmo punktu, bet tad abas tenisistes apmainījās ar "tīri" uzvarētām izspēlēm. ASV tenisiste atkal izlīdzināja rezultātu, taču turpinājumā Sevastovai izdevās radīt spiedienu uz pretinieci, kas ļāva nosargāt servi.

Sācies 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-6. Sevastova zaudē pirmo setu. Sevastova zaudēja divus punktus pēc kārtas, bet tad viņa vēlreiz ar vieglu sitienu pie tīkla guva punktu. Ļepčenko izdevās precīzs forhenda uzbrukums gar sāna līniju, kas viņai deva divas setbumbas. Sevastovai neizdevās atvairīt uzbrukumu un pagarināt pirmo setu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 3-5Sevastova ātri ar servēm panāca 40:15, bet tad lieliski izspēlēja saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 2-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Ļepčenko neizdevās atrast ritmu servēs, un Sevastovai to izdevās izmantot, pie rezultāta 40:15 panākot divas breikbumbas. Nākamajās divās izspēlēs Latvijas tenisiste ieraidīja bumbiņu tīklā, rezultātam kļūstot 40:40. Sevastova izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet to pašu izdarīja arī pretiniece. Ļepčenko nākamajā epizodē paveicās, jo bumbiņa pārvēlās pāri tīklam un iekrita laukumā, tomēr pēc tam viņas sitiens atdūrās tīklā. Skrējienā pie tīkla Sevastova vēlreiz ieguva breika iespēju. To viņa realizēja, piespiežot pretinieci kļūdīties.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 1-5. Sevastova zaudē serves geimu.Ļepčenko sitiens no labās izlidoja ārpus laukuma, bet Sevastova nākamajās epizodēs pieļāva dubultkļūdu un nerealizēja labu uzbrukumu pie tīkla. Ļepčenko skrējienā pie tīkla izspēlēja saīsināto sitienu un panāca divas breikbumbas. Sevastovai neizdevās spēcīga otrā serve un ASV pārstāvošā tenisiste ar bekhendu uzbruka gar sāna līniju un panāca drošu pārsvaru.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 1-4.Ļepčenko atsita vairākus Sevastovas uzbrukumus līdz izsita ārpus laukuma. Tad ASV tenisiste ieraidīja bumbiņu tīklā, bet Sevastovai nākamajā izspēlē neizdevās trāpīt laukumā bekhenda sitienu. Ļepčenko ar uzbrukumiem iedzina Sevastovu stūrī un ar sitienu pie tīkla panāca 30:30. Turpinājumā viņa veiksmīgi izspēlēja saīsināto sitienu un izspēlēja sitienu kombināciju, kuru Sevastovai neizdevās atvairīt.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 1-3Šajā mačā tenisistes pārsvarā punktus guva pēc pretinieces kļūdām, un tas šoreiz ļāva Sevastovai panākt 40:15. Ļepčenko ar forhenda uzbrukumu punktu atspēlēja, bet ar labu servi liepājniece beidzot guva uzvaru geimā.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 0-3Arī trešajā geimā šajā mačā cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40, tomēr Sevastovai neizdevās pacīnīties par breika iespēju.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 0-2. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovas serves geimā tenisistes pamīšus guva punktus un cīņa nonāca līdz rezultātam "vienādi". Ļepčenko panāca rezultātu "vairāk" un nākamajā izspēlē realizēja breikbumbu.

Anastasija Sevastova – Varvara Ļepčenko 0-1.Ļepčenko sāka spēli ar servēšanu un ātri panāca 40:0, taču divus punktus Sevastova prata atspēlēt. Ļepčenko nepieļāva, ka pirmais set ievelkas.

Spēle sākusies!

Sevastovas un Ļepčenko pāra uzvarētāja otrajā kārtā spēkosies ar Krievijas sportisti Mariju Šarapovu, kura pirmajā kārtā ar 6-1, 6-4 pārspēja vācieti Tatjanu Mariju.

Anastasijai Sevastovai sava pirmā spēle Melburnā šogad bija nedaudz ilgāk jāpagaida, jo pirmajā mačā 13. kortā Žuljēnam Beneto vajadzēja trīs ar pusi stundas, lai pārspētu japāni Taro Danielu - 6-7 (6:8), 7-6 (7:0), 6-4, 6-1.

Sevastova ar Ļepčenko līdz šim tikusies divas reizes. Pirmais no mačiem bija 2010.gadā, kad uzvarēja Ļepčenko, bet pagājušajā sezonā Maljorkā Sevastova revanšējās. Sevastova WTA rangā atrodas 15.vietā un Austrālijas atklātajā čempionātā izlikta ar 14.numuru, kamēr Ļepčenko ir 64.pozīcijā.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova uzsāk "Australian Open" turnīru. Melburnā viņas labākais rezultāts līdz šim ir ceturtās kārtas sasniegšana 2011. gadā, bet 2016. gadā viņa sasniedza otro kārtu, bet pērn - trešo kārtu.