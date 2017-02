Dubaijas turnīra ceturtdaļfinālā Sevastova ceturtdien ar 6-4, 7-5 pārspēja Ķīnas sportisti Vanu Cjanu un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar dānietes Karolīnas Vozņacki un amerikānietes Katerīnas Belisas pāra uzvarētāju. Par iekļūšanu Dubaijas turnīra pusfinālā Sevastova nopelnījusi 350 ieskaites punktus, kas ļaus viņai nākamnedēļ WTA pasaules rangā sasniegt jaunu personisko rekordu, kas līdz šim bija 30. vieta.

"Cjana ir laba spēlētāja, viņa labi iesāka maču, taču negribēju ļaut viņai uzņemt savu spēles ritmu. Mūsdienās sieviešu tenisā spēlētājas pēc spēka ir tik līdzīgas, ka jebkura var uzvarēt jebkuru pretinieci," teica Sevastova.

Tikmēr Cjana norādīja, ka spēlē pret Sevastovu, atšķirībā no iepriekšējiem uzvarētajiem mačiem, pieļāvusi vairāk kļūdu izšķirošajos momentos.

Sevastova pusfināla spēli aizvadīs jau piektdien, bet Dubaijas turnīra fināls plānots sestdien.

Anastasija Sevastova is first through to @DDFTennis Semifinals!

Slides past Wang 6-4, 7-5! pic.twitter.com/Wh9AeknZ44

— WTA (@WTA) February 23, 2017