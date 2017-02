Sevastova spēles pirmajā setā nonāca iedzinējos ar 1-3, tomēr viņa ātri atbildēja ar breiku un mača rezultātu līdzsvaroja. Nedaudz vēlāk viņa vēlreiz lauza ķīnietes servi un pēc tam savā serves geimā uzvarēja pirmo setu ar rezultātu 6-4.

Otrajā setā Sevastova izvirzījās vadībā ar 3-1, pārsvaru saglabājot arī turpinājumā, bet, servējot par uzvaru mačā, viņa darbojās sasaistīti, kas ļāva Cjanai atspēlēties. Sevastova uzreiz pēc tam vēlreiz lauza pretinieces servi, bet ar otro mēģinājumu pielika punktu spēlei.

Līdz ar to Sevastova pirmo reizi karjerā spēlēs "Premier" turnīru pusfinālā. Pusfinālā viņas pretiniece būs dānietes Karolīnas Vozņacki un amerikānietes Katerīnas Belisas pāra uzvarētāja.

Anastasija Sevastova is first through to @DDFTennis Semifinals!

Slides past Wang 6-4, 7-5! pic.twitter.com/Wh9AeknZ44

