Pasaules ranga 32. vietas īpašniece Sevastova pirmās kārtas spēlē stundas laikā ar 6-0, 6-4 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo japānieti Miju Kato, kas pasaules rangā ieņem vien 188. vietu.

Pirmajā setā Sevastova atstāja pretinieci "sausā", divreiz laužot japānietes serves geimu. Savukārt otrajā setā Latvijas tenisistei panākums tik viegli rokā nedevās, jo tenisistes apmainījās ar breikiem. Tomēr otrā seta pēdējos divus geimus uzvarēja Sevastova, tādējādi gūstot arī panākumu visā mačā.

Par pirmās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnījusi 30 WTA ranga punktus. Tagad Taivānas turnīra otrajā kārtā Sevastova tiksies ar čehieti Lūciju Safaržovu vai serbieti Aleksandru Kruniču, kura sacensības sāka ar kvalifikācijas turnīru.

