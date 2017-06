Pašlaik WTA rangā vien 290.pozīcijā esošā Martiča sieviešu vienspēļu turnīra ceturtās kārtas mačā ar 6-4, 3-6, 5-7 piekāpās turnīra piektajai raketei Svitoļinai, kura WTA rangā ir sestajā pozīcijā, turklāt tieši šogad gūtajos punktos ir līdere.

Trešajā setā Martiča spēja izvirzīties vadībā ar 5-2, tomēr turpinājumā zaudēja iniciatīvu un nespēja pirmoreiz karjerā sasniegt "Grand Slam" turnīra ceturtdaļfinālu.

Martiča turnīru sāka vēl no kvalifikācijas, bet pamatturnīra trešajā kārtā svētdien sagrāva Latvijas tenisisti Anastasiju Sevastovu, ļaujot viņai uzvarēt tikai divos geimos. Pirms šī turnīra Martiča vien piecas reizes bija spējusi uzveikt ranga pirmā divdesmitnieka tenisistes, bet iepriekšējās divās spēlēs to paveica divreiz. Martičai Parīzē bija tikai sezonas piektais turnīrs, turklāt pirmie bija zemākas raudzes ITF sacīkstes, no kurām vienās horvātiete triumfēja. Pērn viņa sezonas vidū guva muguras traumu, līdz šī gada aprīlim nespēlējot.

Martiča Francijas atklātā čempionāta ceturtajā kārtā spēlēja otro reizi karjerā, jo to pašu paveica arī 2012.gadā, tomēr kopš 2013.gada viņa "Grand Slam" turnīros bija bez uzvarām.

Martičas karjeras rekords pasaules rangā ir 42.vieta, ko viņa sasniedza 2012.gadā, bet karjeras laikā viņa nav izcīnījusi nevienu WTA titulu.

Tikmēr Svitoļina kāda "Grand Slam" turnīra ceturtdaļfinālu sasniegusi otro reizi karjerā, jo tik tālu tika arī 2015.gadā turpat Parīzē.

Savukārt ar trešo numuru izliktā Halepa pirmdien ceturtās kārtas jeb astotdaļfināla mačā pārliecinoši ar 6-1, 6-1 stundas laikā apspēlēja Spānijas tenisisti Karlu Svaresu Navarro, kura bija izlikta ar 21.numuru.

Zīmīgi, ka Halepai šī pār spānieti bija pirmā uzvara tieši uz māla seguma, jo iepriekš viņa bija piedzīvojusi piecus zaudējumu.

Pašlaik 25 gadus vecā Halepa pirms trim gadiem spēlēja Francijas atklātā čempionāta finālā, kad nācās ciest zaudējumu pret slaveno krievieti Mariju Šarapovu.

Svitoļina ar Halepu līdz šim savā starpā tikušās trīs reizes - pirmajos divos mačos uz cietā seguma labāka bija rumāniete, bet Romas WTA "Premier" turnīra finālā uz māla seguma uzvarēja Svitoļina un pārtrauca pretinieces desmit uzvaru sēriju.