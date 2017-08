Iepriekš ārzemju mediji ziņoja, un tagad arī pati Azarenka ir apstiprinājusi, ka ģimenes sarežģījumu dēļ viņa var būt spiesta atteikties no dalības ASV atklātajā tenisa čempionātā. Tenisiste ir pašķīrusies no sava astoņus mēnešu vecā dēliņa Leo tēva Billija Makgī, un kamēr abi nav vienojušies par aizbildniecību pār bērnu un tā nav oficiāli nokārtota, tenisiste nedrīkst pamest savu dzīves vietu Kalifornijā, lai dotos uz Ņujorku, kur notiks prestižais turnīrs.

"Diena, kad piedzima mans dēls Leo, pagājušā gada decembrī, bija laimīgākā diena manā mūžā. Tagad es pavisam citādi uztveru to, kā jaunās māmiņas – un tēvi – žonglē ar neskaitāmajiem pienākumiem ģimenē. Turklāt, kā lielākā daļa strādājošo māmiņu, neskatoties uz savu beznosacījumu mīlestību uz dēlu, esmu nonākusi smagā situācijā, kas var man liegt atgriezties darbā tieši tagad," savā "Twitter" kontā situācijas izskaidrojumu ievietojusi Azarenka. "Drīz pēc Vimbldonas mēs ar Leo tēvu izšķīrāmies. Tagad mēs strādājam ar virkni dažādu juridisku jautājumu, un situācija ir tāda, ka "US Open" šogad es spēlēt varēšu tikai tad, ja atstāšu Leo Kalifornijā, bet to es darīt negrasos."

"Balansēt starp rūpēm par bērnu un karjeru nav viegli nevienam no vecākiem," norāda baltkrievu tenisiste. "Taču es esmu gatava pieņemt šo izaicinājumu. Es gribu atbalstīt vīriešus un sievietes, kas zina, ka tas ir normāli – būt par strādājošu māmiņu. Vai tēti. Nevienam nekad nevajadzētu izvēlēties starp bērnu un karjeru. Mēs esam pietiekami spēcīgi, lai tiktu ar to galā. Es esmu neizsakāmi pateicīga par atbalstu, ko esmu saņēmusi no sievietēm un vīriešiem visā pasaulē, kas saprot, cik svarīgi ir atbalstīt strādājošas māmiņas un mūsu tiesības būt kopā ar savu bērnu. Es ceru uz pozitīvu mūsu smagās situācijas atrisinājumu. Ceru, ka tā atrisināsies, un es varēšu atgriezties sacensībās."

Jau trīs mēnešus pēc dzemdībām Azarenka atsāka trenēties un sacensībās atgriezās šā gada jūnijā, piedaloties turnīrā Maljordā un "Grand Slam" turnīrā Vimbldonā, kurā aizkļuva līdz astotdaļfinālam.