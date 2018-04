Portāls "Delfi" piedāvā šī mača teksta tiešraidi.

Štutgartes tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 6-3, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Dijasa pirmo punktu guva ar veiksmīgu sitienu, bet Ostapenko atbildēja ar lielisku uzbrukumu serves uzņemšanā no labās. Latvijas tenisiste zaudēja nākamos divus punktus, bet pēc tam Ostapenko labi uzņēma servi un izspēlē panāca pretinieces kļūdu. Ar sitienu no labās Ostapenko izlīdzināja rezultātu, taču nākamo pretinieces servi viņa nedabūja pāri tīklam. Dijasa pieļāva dubultkļūdu, tad Ostapenko teicami uzbruka un guva "tīru" punktu, bet noslēgt geimu neizdevās, jo bekhends lidoja ārpus laukuma. Dijasai neizdevās trāpīt "sveci" pāri Ostapenko, bet arī šo breika iespēju Latvijas sportiste nerealizēja. Tad viņa sita tīklā, Dijasa netrāpīja laukumā, bet Ostapenko ar sitienu no kreisās ieguva trešo breikbumbu. Kazahstānas sportiste izpildīja "eisu", Ostapenko ar forhenda uzbrukumu vēlreiz ieguva breikbumbu, bet tad kazahiete pieļāva dubultkļūdu.

Sākas 2. sets.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 6-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, tad Ostapenko ar bekhendu uzbruka asā leņķī. Latvijas sportiste turpināja ar labu servi un panāca divas setbumbas. Dijasai izdevās izmantot Ostapenko kļūdas, bet pēc tam kazahiete sita tīklā. Ostapenko setu noslēdza ar sitienu no labās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko pretinieces serves geimā ātri panāca 30:0, taču Dijasa ar sitienu no kreisās gar sāna līniju punktu atguva. Dijasa uzņēma ļoti sarežģītu sitienu, un Ostapenko vairs neizdevās bumbiņu dabūt pāri tīklam, bet Kazahstānas sportiste ar kļūdu deva breikbumbu. Ostapenko perfekti gar sāna līniju uzbruka serves uzņemšanā un lauza servi.

Pati Ostapenko pārtraukumā trenerim Andim Juškam atzina, ka viņa sasteidz notikumus kortā. Kad izdodas nospēlēt pacietīgi, tad spēle aiziet viņai par labu.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 4-3Divi Ostapenko bekhenda sitieni pēc kārtas atdūrās tīklā, taču ar trešo piegājienu šādi izdevās gūt punktu. Viņa turpināja ar agresīviem un precīziem uzbrukumiem, bet noslēgumā tika izpildīta laba serve.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 3-3Ostapenko izdarīja spiedienu līdz Dijasa sita tīklā, bet kazahiete ar otro sitienu punktu atguva. Latvijas tenisiste no kreisās sita ārpus laukuma, tad serves uzņemšanā trāpīja tīklā. Dijasa pie tīkla guva noslēdzošo punktu.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 3-2.Ostapenko pēc zaudēta punkta atkal veica lielisku uzbrukumu, tam sekoja labi izpildīta serve un Dijasas kļūda, spēlējot aizsardzībā. Ar servi izdevās šo geimu noslēgt.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 2-2.Ostapenko spēlēja aktīvi, bet kļūdas cīņu šajā geimā padarīja līdzīgu. Viņa ar uzbrukumu serves uzņemšanā panāca 40:40, bet tad nākamās divas serves uzņemt neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 2-1.Ostapenko atkal bija problēmas savas serves geimā, un Dijasa diezgan viegli pēc latvietes kļūdām panāca 40:15. Ar diviem uzbrukumiem no labās Ostapenko breikbumbas atspēlēja, tomēr Dijasa veiksmīgi nospēlēja pie tīkla un panāca trešo breika iespēju geimā. Latvijas tenisiste labi nospēlēja aizsardzībā un sagaidīja kazahu sportistes kļūdu, tad viņa izpildīja labu servi, bet noslēgumā pie tīkla trieca bumbiņu pretinieces laukumā.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 1-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Dijasa izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet vēl divus punktus Ostapenko guva ar lieliski izspēlētiem uzbrukumiem. Latvijas sportiste "sausā" uzvarēja pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Dijasa neveiksmīgi uzņēma Ostapenko servi, bet arī rīdziniece pēc tam sita bumbiņu tīklā. Ar trešo uzbrukuma sitienu Ostapenko panāca 30:15, tam sekoja divi pārāk spēcīgi forhenda sitieni, kas Dijasai deva breikbumbu. Uzbrukums pa diagonāli bija neprecīzs, un mača sākums Ostapenko neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Zarina Dijasa. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu

Bija paredzēts, ka arī Anastasija Sevastova spēlēs Štutgartes "Premier" turnīrā, tomēr pēc Federāciju kausa izcīņas Hantimansijskā viņa saķēra vēdera vīrusu. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-vedera-virusa-del-izlaidis-prestizo-stutgartes-wta-premier-turniru.d?id=49965051

Pret Dijasu Ostapenko spēlēs arī Štutgartes dubultspēļu turnīrā: http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-stutgartes-turnira-vienspeles-un-dubultspeles-bus-jaspele-pret-dijasu.d?id=49973107

Ostapenko ar Dijasu karjeras laikā spēkojusies vienu reizi, Latvijas sportistei 2016. gada Dohas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā svinot uzvaru ar 6-1, 6-3.

Jeļena Ostapenko Štutgartes turnīrā izlikta ar ceturto numuru, un tāpēc viņa turnīru var sākt no otrās kārtas. Tajā viņa tiksies ar pasaules ranga 52. numuru Zarinu Dijasu no Kazahstānas. Dijasa šim turnīram kvalificējās, pārvarot kvalifikācijas kārtu.