Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

US Open: Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena

"US Open" organizatori spēles sākumu pārcēluši par pusstundu vēlāk - uz pulksten 22:30.

Ņujorkā lietus turpina līt. Pagaidām neizskatās, ka mačs drīzumā varētu sākties.

Lietus nav mitējies, un spēles atsākšanās pārcelta uz pulksten 22:00.

Sacensību organizatori ziņo, ka cer spēli atsākt ap pulksten 21:00 pēc Latvijas laika.

https://twitter.com/pfeifferchild/status/902577267859218432

Lietus pieņēmies spēkā, skatītāji arī pametuši tribīnes. Acīmredzot būs nedaudz jāpagaida, kad spēle atsāksies.

https://twitter.com/vanistrator/status/902572119225225217

Lietus dēļ spēle tiek apturēta.

Ostapenko norāda, ka laukums ir kļuvis slidens, jo no gaisa krīt lietus piles. Arī tribīnēs skatītāji sāk atvērt lietussargus.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-6, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko rezultatīvi uzbruka ar pirmo sitienu uzņemšanā, bet tad spāniete izraidīja bumbiņu ārpus laukuma. Latvijas tenisiste atkal uzvarēja īsā izspēlē, iegūstot breika iespējas, taču Arruavarrena divus punktus atspēlēja. Noslēgumā Ostapenko ar savu agresivitāti panāca pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-6, 2-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Arruavarrena trīs epizodēs pēc kārtas darbojās ļoti veiksmīgi, panākot trīs breikbumbas. Ostapenko pēc tam pieļāva dubultkļūdu un "sausā" zaudēja geimu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-6, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko labi uzņēma servi un sāka kontrolēt izspēles gaitu, nodzenājot pretinieci pa kortu un gūstot punktu, bet nākamajā epizodē viņas uzbrukums atdūrās tīklā. Pēc tam Latvijas tenisiste bija pacietīga un sagaidīja labāko iespēju forhenda sitienam, savukārt turpinājumā Ostapenko spēcīgie sitieni necauršāva pretinieces aizsardzību, un Arruavarrena pie tīkla pārsita pāri bumbiņu latvietei. Ostapenko pēc tam savā stilā guva divus punktus un emocionāli to atzīmēja.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-6, 1-0Ostapenko trešo setu iesāka ar labi aizvadītu serves geimu, īsti neļaujot pretiniecei izpausties kortā.

Sākas 3. sets.

Spēles statistika pēc diviem setiem:

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-6. Ostapenko zaudē 2. setu. Ostapenko neveiksmīgi uzņēma servi, tad viņai neizdevās saīsinātais sitiens. Punktu viņa atguva ar "tīri" gūtu punktu, izdarot sitienu no kreisās, bet Arruavarrena panāca setbumbu ar "eisu". Ostapenko uzvarēja nākamo izspēli, bet tad spāniete izraidīja bumbiņu ārpus laukuma, un tādējādi Latvijas tenisiste atspēlēja abas setbumbas. Ostapenko izspēlēja lielisku uzbrukuma kombināciju, un tikai ar grūtībām viņai izdevās apspēlēt Arruavarrenas aizsardzību. Viņai breikbumbu izmantot neizdevās, taču latviete ar forhenda sitienu ieguva vēl vienu. Arī šoreiz viņa neizmantoja iespēju, bet nākamajā epizodē abas tenisistes izpildīja sarežģītus sitienus, taču pie punkta tika spāniete. Ostapenko turpinājumā bija vēl vairākas breika iespējas, tomēr ar pieciem piegājieniem nepietika, lai atspēlētu vienu breiku. Rezultāts jau septīto reizi šajā geimā bija "vienādi", tad Ostapenko uzņemšanā sita tīkla un izraidīja bumbiņu ārpus laukuma.

Ostapenko uzskata, ka laukuma līnijas ir slidenas. Lai arī Arruavarrena tam nepiekrīt, korta darbinieki līnijas noslauka ar dvieli.

Ostapenko palūdza tiesnesim pārbaudīt korta līnijas. https://twitter.com/Hurleytennis/status/902563520201490433

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sniegums kortā kļuva pavisam neizteiksmīgs. Viņa bezzobaini zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-4Arruavarrena sajutusi spēles garšu un pārliecinoši kontrolēja notikumus kortā. Viņa diezgan pārliecinoši panāca 40:15, taču Ostapenko punktu atguva. Turpināt geimu latvietei neļāva neprecīzais sitiens no labās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pēc savām kļūdām zaudēja divus punktus, taču viņa pēc tam izpildīja pirmo "eisu" spēlē. Garā izspēlē Arruavarrena izraidīja bumbiņu ārpus laukuma, kam sekoja laba serve Latvijas tenisistes izpildījumā. Spānietei izdevās lieliski uzņemta serve, un tādējādi viņa panāca rezultātu 40:40, bet tad Ostapenko uzbrukums asā leņķī bija pārāks par pretinieces aizsardzību. Nākamajās epizodēs Ostapenko pavisam neizdevās sitiens un tika pieļauta dubultkļūda. Noslēgumā Ostapenko netrāpīja laukumā ar bekhendu un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-2Lai arī Ostapenko izdevās lielisks uzbrukums iesākumā, tomēr pēc tam Arruavarrena darbojās pārliecinošāk un pirmo reizi šajā mačā izvirzījās vadībā setā.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Pēc zaudēta punkta Ostapenko pamatīgi nodarbināja pretinieci, kas devās tuvāk tīklam, un spānietei neizdevās noturēt aizsardzību. Tad Latvijas tenisiste izpildīja labu servi, tomēr nākamos divus punktus ieguva pretiniece, kurai otrajā epizodē bumbiņa pārvēlās pāri tīklam. Ostapenko izsita ārpus laukuma uz nenosargāja servi.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko aizvadīja lielisku seta sākumu, panākot pretinieces kļūdas un izvirzoties vadībā ar 40:0. Pirmo breikbumbu latviete neizmantoja, bet pēc tam viņa labi uzņēma servi, un Arruavarrena bumbiņu vairs nedabūja pāri tīklam.

Sākas 2. sets

Pirmā seta statistika:

Pirmais sets ilga 31 minūti.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu. Pirmajā geima izspēlē Ostapenko izdarīja spēcīgus sitienus, tad devās pie tīkla un skaisti apmānīja spānieti, taču viņa pēc tam pieļāva dubultkļūdu. Latvijas sportiste nedaudz par ātru devās pie tīkla, līdz ar to sitiens nebija ērts un bumbiņa atdūrās tīklā, tomēr pēc tam viņa ar lielisku sitienu no labās izlīdzināja rezultātu. Pie tīkla Ostapenko izdarīja sitienu no gaisa, bet tas lidoja ārpus laukuma, taču ar forhendu viņa panāca rezultātu "vienādi". Šāds rezultāts saglabājās arī pēc nākamajām divām izspēlēm, bet tad viņa kļūdījās un deva breikbumbu Arruavarrenai. To Ostapenko atspēlēja, piespiežot pretinieci kļūdīties, bet pēc tam viņa paņēma divus nākamos punktus.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Latvijas tenisiste izcēlās ar vēl vienu uzbrukumu serves uzņemšanā, tam sekoja Arruavarrenas sitiens tīklā. Ostapenko turpināja veiksmīgi un "sausā" uzvarēja pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 4-2Ostapenko pieļāva kļūdas savas serves geima sākumā un nonāca iedzinējos ar 0:30, bet pēc ar servi izdevās vienu punktu atgūt, bet garā izspēlē, sagaidot pretinieces kļūdu, izlīdzināt rezultātu. Ostapenko turpināja veiksmīgi un ar agresīvu spēli pie tīkla noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 3-2Ostapenko zaudēja pirmo punktu, bet viņa uzreiz pēc tam izcēlās ar bekhenda sitienu, tas sekoja sitiens no labās. Viņa turpināja veiksmīgi un panāca divas breika iespējas, taču pirmo spāniete atspēlēja. Tad Ostapenko mēģināja uzbrukt serves uzņemšanā, bet netrāpīja, kam sekoja sitiens tīklā. Noslēgumā Ostapenko bija uzbrukuma iespēja tuvāk tīklam, taču viņa izsita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 3-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izdevās lielisks uzbrukums ar sitienu no kreisās, trāpot pa sāna līniju, bet pēc tam viņa trāpīja tīklā. Viņai vēlreiz izdevās precīzs bekhenda sitiens, taču atkal tam sekoja kļūda. Tādas pašas divas izspēles atkārtojās vēlreiz, bet tad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, uzdāvinot pretiniecei breika iespēju. Izspēlē Latvijas tenisiste trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 3-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi.Ostapenko geimu iesāka ar lieliski uzņemtu servi, kas deva punktu, bet tad spāniete izraidīja bumbiņu ārpus laukuma. Spānijas tenisiste turpinājumā pieļāva dubultkļūdu, un tas Ostapenko deva trīs breikbumbas. Latvijas tenisiste labi uzņēma servi un Arruavarrena izdarīja pārāk spēcīgu metienu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 2-0Ostapenko zaudēja pirmo punktu, bet tad viņa pārliecinoši darbojās kortā un uzvarēja visas pārējās izspēles.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Abas tenisistes spēles sākumā izdarīja pārāk spēcīgus sitienu, bet tad Arruavarrena iesita tīklā, bet Ostapenko pēc veiksmīga sitiena ieguva divas breikbumbas. Garā izspēlē Ostapenko kontrolēja notikumus un guva punktu.

Jeļena Ostapenko - Lara Arruavarrena. Spēle sākusies!Ostapenko spēli sāk ar uzņemšanu.

Ostapenko aizvadītajās spēlēs piedzīvojusi trīs zaudējumus pēc kārtas, un šajā mačā viņa lūkos pārtraukt neveiksmju sēriju. Tenisistes pēc īsas iesildīšanās varēs uzsākt maču.

Ostapenko iznāk kortā

Līdz šim Ostapenko labākais sasniegums "US Open" turnīrā ir otrās kārtas sasniegšana, ko viņa paveica pērn. Ostapenko ar Arruvarrenu līdz šim savā karjerā nav spēkojusies.

Jeļena Ostapenko šogad ASV atklātajā tenisa čempionātā izlikta ar 12. numuru, un viņa turnīru ar pasaules ranga 60. numuru Laru Arruaverrenu no Spānijas. Abas tenisistes spēkosies 17. kortā