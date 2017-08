ASV atklātajā čempionātā ar ceturto numuru izliktais Vācijas tenisa talants Aleksandrs Zverevs, kā arī sacensību astotā rakete Žo Vilfrīds Tsonga no Francijas trešdien piedzīvoja neveiksmes sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra otrās kārtas cīņās.

Tikai 20 gadus vecais Zverevs, kurš šosezon rādījis pārsteidzoši labu sniegumu, ar 6-3, 5-7, 6-7 (1:7), 6-7 (4:7) sīvā cīņā kapitulēja pasaules ranga 61.numuram Bornam Čoričam no Horvātijas.

Zverevs, kurš šosezon uzvarējis piecos ATP turnīros, tostarp augustā notikušajā Monreālas "Masters" turnīrā, pēc mača atzina, ka ir vīlies savā sniegumā. "Esmu sarūgtināts, jo man bija ļoti laba izloze, tāpēc bija sajūta, ka savā sieta zarā esmu favorīts. Diemžēl aizvadīju ļoti sliktu spēli," atzina par tenisa uzlēcošo zvaigzni uzskatītais Zverevs, kurš ceturtajā setā neizmantoja trīs setbumbas.

Čoričs, kurš ASV atklātā čempionāta trešo kārtu sasniedzis pirmo reizi karjerā, tajā tiksies ar Kevinu Andersonu no Dienvidāfrikas Republikas, kurš kā vēstīts trešdien ar 6-3, 7-5, 6-4 uzvarēja Latvijas tenisistu Ernestu Gulbi, kam neizdevās tikt pie panākuma savā 29.dzimšanas dienā.

Tikmēr Tsonga ar 4-6, 4-6, 6-7 (3:7) zaudēja 18 gadus vecajam kanādietim Denisam Šapovalovam, kurš rangā atrodas 69.pozīcijā. Tsonga iepriekšējos divus gadus spēlēja "US Open" ceturtdaļfinālā, kamēr Šapovalovam šī ir debija šā turnīra pamatsacensībās. Viņš kļuvis par jaunāko tenisistu kopš 2011.gada, kurš sasniedzis "Grand Slam" turnīra trešo kārtu.

"Šī uzvara man ir sapņu piepildījums," atzina Šapovalovs, kurš nākamajā kārtā spēkosies ar Kailu Edmundu no Lielbritānijas.

Bez problēmām trešo kārtu sasniedzis 2014.gada ASV atklātā čempionāta uzvarētājs un šī gada Vimbldonas finālists Marins Čiličs no Horvātijas, kuram turnīrā ir piektais numurs. Viņš otrās kārtas cīņā ar 6-3, 6-3, 6-3 uzvarēja Florianu Maijeru no Vācijas, bet trešajā kārtā tiksies ar Djego Švarcmanu no Argentīnas.

Tālāk tika arī turnīra sestais numurs Dominiks Tīms no Austrijas, kamēr ar 14.numuru izliktais austrālietis Niks Kiris cieta neveiksmi, ar 3-6, 6-1, 4-6, 1-6 zaudējot savam tautietim Džonam Milmenam, kurš pasaules rangā atrodas vien 235.vietā. Kiris šajā mačā guva pleca traumu, tomēr cīņu spēja pabeigt.

Jau vēstīts, ka šī gada ASV atklātajā čempionātā vīru turnīrā nepiedalās pieci augstākā līmeņa spēlētāji. Turnīrā nespēlē Endijs Marejs, pagājušā gada čempions Stans Vavrinka, kā arī Novāks Džokovičs, japānis Kei Nišikori un Kanādas pārstāvis Milošs Raoničs.

"US Open" dāmu vienspēļu sacensībās divkārtējā ASV atklātā čempionāta fināliste Karolīne Vozņacki no Dānijas trešdien cieta neveiksmi šī gada turnīra otrajā kārtā, kļūstot par ceturto TOP10 tenisisti, kura noslēgusi dalību vienspēļu turnīrā.

Ar piekto numuru izliktā Vozņacki, kura "US Open" finālā spēlēja 2009. un 2014.gadā, abas reizes gan zaudējot, ar 2-6, 7-6 (7:5), 1-6 atzina krievietes Jekaterinas Makarovas pārākumu. Zīmīgi, ka abām tenisistēm šī bija astotā savstarpējā spēle karjerā, bet Makarova svinēja vien pirmo uzvaru.

Jau vēstīts, ka turnīrs ir noslēdzis arī ar otro numuru izliktajai rumānietei Simonai Halepai, sestajam numuram Angelikai Kerberei no Vācijas un ar septīto numuru izliktajai Džoannai Kontai no Lielbritānijas.

Makarova trešajā kārtā tiksies ar spānieti Karlu Svaresu-Navarro.

Trešo kārtu sasniegusi slavenā Krievijas tenisiste Marija Šarapova, kura turnīrā spēlē ar īpašo ielūgumu jeb "wild card". Viņa otrās kārtas cīņā ar 6-7 (4:7), 6-4, 6-1 uzvarēja ungārieti Tīmeu Babošu, kura rangā ir 59.vietā.

"Nerādīju labāko tenisu, tomēr dažreiz arī šādos mačos var gūt prieku, un šī bija viena no tām reizēm," pēc cīņas atzina Šarapova, kura rangā ir 146. vietā. Viņas nākamā pretiniece būs ranga 139.rakete Sofija Kenina, kura dzimusi Krievijā, bet pārstāv ASV.

Jāpiebilst, ka Šarapova ceturtajā kārtā var tikties ar Latvijas otro raketi Anastasiju Sevastovu, ja abas tenisistes uzvarēs savās nākamajās spēlēs. Turnīra 16. rakete Sevastova trešdien otrās kārtas cīņā droši ar 6-4, 6-4 uzvarēja ranga 118. pozīcijā esošo Katerinu Kozlovu no Ukrainas.

Šarapova "Grand Sam" turnīros piedalās pirmo reizi kopš pērnā gada janvārī notikušā Austrālijas atklātā čempionāta, kurā viņa tika pieķerta aizliegto vielu lietošanā, pēc tam izciešot 15 mēnešu diskvalifikāciju.

Tikmēr Vimbldonas čempione Garvinje Mugurusa no Spānijas, kura turnīrā izlikta ar trešo numuru, otrās kārtas cīņā pārliecinoši ar 6-4, 6-0 uzvarēja ķīnieti Jinjinu Duaņu, kura rangā ir 92.vietā. Mugurusa, kura pretendē uz pasaules ranga līderes godu, ASV atklātā čempionāta trešo kārtu sasniegusi pirmo reizi karjerā.

Sevastova trešajā kārtā tiksies ar horvātieti Donu Vekiču, kura ir ranga 52.vietā. Vekiča otrās kārtas cīņā negaidīti pārliecinoši ar 6-0, 6-2 sagrāva šī turnīra 2014.gada pusfinālisti Penu Šuai no Ķīnas, kura sacensībās bija izlikta ar 22.numuru.

Tikmēr Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko otrās kārtas cīņu aizvadīs ceturtdien, tiekoties ar rumānieti Soranu Kirstju.

Abas Latvijas vadošās dāmu tenisistes, kā ierasts, piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās - Ostapenko spēlēs duetā ar Eižēniju Bušāru no Kanādas, pirmajā kārtā tiekoties ar beļģieti Elisi Mertensu un dubultspēļu speciālisti Deimiju Shūrsu no Nīderlandes, bet Sevastovas un pieredzējušās serbietes Jeļenas Jankovičas duetam pretim stāsies mājiniece Eiža Muhameda un horvātiete Ajla Tomljanoviča, kura "Grand Slam" turnīros pārstāv Austrāliju. Sevastova dubultspēļu turnīra pirmās kārtas maču aizvadīs ceturtdien.

ASV atklātais čempionāts ilgs līdz 10.septembrim.