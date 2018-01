Vācijas tenisistam Mišam Zverevam par izstāšanos no Austrālijas atklātā tenisa čempionāta piemērota soda nauda 45 tūkstošu dolāru apmērā, ziņo aģentūra AP.

Zverevs nepabeidza pirmās kārtas spēli ar korejieti Čoh Henu un pie rezultāta 2-6, 1-4 atteicās turpināt maču savainojuma dēļ.

Atbilstoši jaunākajiem "Grand Slam" turnīru noteikumiem sportistiem var piemērot soda naudu prēmijas apjomā, ja viņi pirmajā kārtā "neparāda profesionālu spēles līmeni", savukārt tenisistiem, kuri traumu guvuši pirms turnīra sākuma, sava vieta jāatdod citam sportistam.

Miša Zverevs bija vienīgais tenisists, kurš nevēlējās atteikties no starta šāgada "Australian Open", līdz ar to viņam no prēmijas, kas ir 47 900 dolāru, tiks atvilkta soda nauda 45 000 dolāru apmērā.