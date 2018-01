Jau vēstīts, ka Gulbis, kurš pasaules rangā ieņem 204.vietu, teju trīs stundu mačā ar rezultātu 6-7 (4:7), 7-5, 6-2 pārspēja Zviedrijas tenisistu Imeru, kurš ATP rangā ieņem 415.pozīciju.

Spēles laikā abi tenisisti ik pa laikam pauda sašutumu par notikumiem kortā, bet kulminācija bija trešajā setā, kad Gulbis bija vadībā ar 5-2. Pārtraukumā Imers latvieti nosauca par idiotu (f***ing idiot), un Gulbis viņam pārjautāja: "Kā tu mani nosauci?" Pēc tam Gulbis vērsās pie tiesneša, kurš pat neizteica brīdinājumu Imeram. Gulbis tiesnesim jautāja: "Vai tu esi traks?"

Pēc spēles abu tenisistu sarokošanās nebija no tām draudzīgākajām.

Not the ordinary handshake you see here between Ernest Gulbis and Mikael Ymer. Very irritated on each other troughout the match and the handshake was something else... #gulbis #ymer pic.twitter.com/5MwZlf0grU