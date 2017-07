Sieviešu vienspēļu turnīra otrās kārtas spēlē pret rumānieti Soranu Kristju, trešajā setā, skrienot pie tīkla, amerikāniete paklupa un palika guļot uz laukuma, sāpēs kliedzot.



Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS— Sports Illustrated (@SInow) July 6, 2017