Treniņā piedalījās arī Ostapenko māte Jeļena Jakovļeva un austrāliešu treneris Deivids Teilors.

"Australian Open" Ostapenko, kura ir planētas septītā rakete, sāks pret 37 gadus veco Itālijas tenisisti Frančesku Skjavoni, kura rangā atrodas 96.vietā, bet savulaik bija pat ceturtā.

