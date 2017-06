Sevastovai pārī kopā ar serbieti Jeļenu Jankoviču svētdien bija paredzēts šo sacensību dubultspēļu fināls, kur būtu jāspēkojas pret titulēto šveicieti Martinu Hingisu un taivānieti Juņjaņu Čaņu.

Tomēr neilgi pēc uzvaras vienspēļu turnīrā Sevastova dalību no dubultspēlēm atsauca.

Jau ziņots, ka Sevastova svētdien Maljorkas vienspēļu turnīra finālā ar 6-4, 3-6, 6-3 uzvarēja vācieti Jūliju Gērgesu, iegūstot savu otro titulu karjerā.

Līdz šim vienīgo reizi Sevastova pie WTA titula karjerā bija tikusi 2010. gadā, kad bija labākā Portugāles pilsētā Ešturilā notikušajā turnīrā.

Tiesa, šis mačs Latvijas tenisistei nebija no vieglākajiem, turklāt tajā viņa arī iedzīvojās kājas savainojumā, kas gan neliedza izcīnīt titulu.

Sevastova par uzvaru šajā turnīrā nopelnījusi 280 WTA ranga punktus, kas gan neļaus pakāpties augstāk pasaules rangā, kurā viņa ieņem 19.vietu.

Līdz šim Sevastova kāda WTA turnīra dubultspēļu finālā vēl nekad nebija iekļuvusi

Dubultspēļu pirmajā kārtā Sevastova un Jankoviča ar 6-2, 7-5 uzvarēja austrālieti Džesiku Mūru un Varatčaju Vongteančaju no Taizemes, otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā ar 3-6, 6-3, 10:3 apspēlēja Andreju Klepaču no Slovēnijas un spānieti Mariju Hosē Martinesu-Sančesu, kuras bija izliktas ar ceturto numuru, bet pusfinālu pārvarēja bez cīņas, jo no tā aizvadīšanas vēdera problēmu dēļ atteicās Gērgesa, kurai bija jāspēlē kopā ar Kseniju Knollu no Šveices.

Fināla sasniegšana Sevastovai ļāva tikt pie 180 WTA dubultspēļu ranga punktiem.

Maljorkā joprojām ir vienīgais turnīrs, kur Sevastova uz zālāja spējusi vienspēlēs uzvarēt kaut vienā mačā, pērn sacensībās aizkļūstot līdz finālam.

Pēc nedēļas Sevastova sāks dalību Vimbldonas čempionātā, kurā būs starp izliktajām tenisistēm.