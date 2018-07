Portāls "Delfi" piedāvā šī mača teksta tiešraidi.

Vimbldonas čempionāts: Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sāka ar dubultkļūdu, un arī otrā izspēle viņai bija neveiksmīga, bumbiņai lidojot tīklā. Tad Latvijas sportiste netrāpīja laukumā, nonākot iedzinējos ar 0:40. Ostapenko tā arī neatrada ritmu servēs un "sausā" zaudēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko maču iesāka ar lielisku uzbrukumu no labās laukuma stūrī, bet nākamajās izspēlēs Cibulkova pieļāva kļūdas. Latvijas tenisiste uzreiz ieguva trīskāršo breikbumu, bet pirmās divas iespējas neizdevās izmantot, jo sitiens no kreisās abās reizēs bija ļoti neveiksmīgs. Tad viņa netrāpīja laukumā uzbrukumu serves uzņemšanā, un rezultāts kļuva 40:40. Cibulkovas aizsardzības sitiens ielidoja tīklā turpinājumā, kam sekoja Latvijas tenisistes bekhenda uzbrukums, kas pavisam nedaudz izgriezās ārā no laukuma. Slovākiete pieļāva dubultkļūdu, bet arī šo iespēju lauz pretinieces servi Ostapenko neizmantoja, garā un ātrā izspēlē trāpot tīklā. Tad Ostapenko ļoti asā leņķī uzņēma servi un guva fantastisku punktu, bet pēc tam pie tīkla guva punktu.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Abas tenisistes jau devušās laukumā. Pēc neilgas iesildīšanās spēle sāksies!

Savukārt Cibulkova turnīru sāka ar uzvaru 7-6 (7:3), 6-1 pret francūzieti Alizē Kornē, tam sekoja panākums pret mājinieci Džoannu Kontu ar 6-3, 6-4, trešajā kārtā Cibulkova pārspēja ranga 15.vietas īpašnieci Elisu Mertensu no Beļģijas, bet astotdaļfinālā ar rezultātu 6-4, 6-1 pieveica Taivānas tenisisti Suveju Sje.

Ostapenko šo turnīru aizvada diezgan pārliecinoši. Arī vakar astotdaļfināla mačā viņa pēc atspēlēšanās pirmajā setā no 2-5 otro setu uzvarēja ar 6-0. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-skaista-maniere-sasniedz-vimbldonas-cempionata-ceturtdalfinalu.d?id=50197231

Jeļena Ostapenko par gaidāmo maču pret Cibulkovu: "Esmu spēlējusi pret Dominiku jau iepriekš. Centīšos šim duelim labi sagatavoties, un tad jau viss iespējams. Man šī ir lieliska iespēja, es servēju labi. Domāju, ka kopumā mans sniegums ir krietni labāks nekā pirms dažām nedēļām Francijas atklātajā čempionātā."http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-uzvara-vimbldonas-astotdalfinala-dod-parliecibu-turpinajumam.d?id=50198687

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien mēģinās pirmo reizi iekļūt Vimbldonas čempionāta pusfinālā. Ceturtdaļfināla spēlē viņas pretiniece būs slovākiete Dominika Cibulkovu, kuru līdz šim abās tikšanās reizēs nav izdevies uzvarēt. Ostapenko WTA rangā šobrīd ierindojas 12. vietā, bet Cibulkova atrodama 33. pozīcijā.