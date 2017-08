Latvijas pludmales volejbola duets Rihards Finsters/ Edgars Točs otrdien Vīnē ar uzvaru noslēdza pasaules čempionāta priekšsacīkstes, nodrošinot sev dalību turnīra turpinājumā.

Priekšsacīkšu F grupas pēdējā spēlē Točs/ Finsters ar 2-0 (21:15, 22:20) pieveica Muhamedu Abiču/ Zuheiru Elgraui no Marokas, nodrošinot sev trešo vietu apakšgrupā un dalību turnīra turpinājumā. Līdz ar to Finsters/ Točs turpinājumā spēlēs izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā vai arī piedalīsies kvalifikācijas mačos par tiesībām spēlēt "play off". Savu likteni Latvijas duets zinās tikai pēc visu apakšgrupu turnīra noslēguma trešdien.

Točam/ Finsteram un Marokas duetam pirmajās divās cīņās bija pa diviem zaudējumiem, līdz ar to savstarpējā duelī noskaidrojās pāris, kas turpinās dalību sacensībās. Pirmā seta vidū Latvijas duets ieguva vairāku punktu pārsvaru, ko nosargāja līdz seta izskaņai. Savukārt otrais sets Finsteram/ Točam izvērtās daudz smagāks, jo Marokas duets ilgu laiku bija 2-3 punktu vadībā. Tikai seta izskaņā Finsteram/Točam izdevās panākt līdzsvaru un tad uzvarēt divas izspēles pēc kārtas, gūstot panākumu setā un mačā.

Ziņots, ka turnīra sākumā Finsters/Točs ar 1-2 (14:21, 21:19, 13:15) zaudēja beļģiem Drīsam Kokelkorenam/ Tomam van Vallem, bet tad ar 0-2 (14:21, 16:21) piekāpās Krievijas pārim Ņikitam Ļaminam, Vjačeslavam Krasiļņikovam.

Finsters/ Točs ir otrs Latvijas duets, kas sev nodrošina izkļūšanu no apakšgrupas. Otrdien pēcpusdienā cīņu par pirmo vietu grupā un automātisku dalību "play off" no otrās kārtas aizvadīs Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš . Tikmēr trešais latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/ Haralds Regža pirmajās divās spēlēs piedzīvojuši zaudējumu un trešdien aizvadīs izšķirošo apakšgrupas spēli, cīnoties par iespēju turpināt spēlēšanu pasaules čempionātā.

Pasaules čempionātā piedalās 48 dueti, kuri ielozēti pa četriem 12 apakšgrupās. Pēc priekšsacīkstēm grupu uzvarētāji sev nodrošinās uzreiz dalību "play off" otrajā kārtā, bet otro vietu ieguvēji un četri no labākajiem trešo vietu īpašniekiem izslēgšanas turnīru sāks ar pirmo kārtu. Vēl četri izslēgšanas turnīra dalībnieki tiks noskaidroti "lucky loser" kārtā, kurā palikušie astoņi trešo vietu ieguvēji tiks sadalīti četros pāros.