Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka ceturtdien izcīnīja otro uzvaru Jūrmalā notiekošajā Eiropas čempionātā.

H grupas otrajā spēlē Graudiņa/Kravčenoka līdzīgā cīņā ar rezultātu 2-0 (21:19, 21:19) pārspēja Polijas duetu Kingu Kolosinsku un Jagodu Gruščinsku. Abos setos mača uzvarētājas noskaidrojās ļoti saspringtā spēlē, bet latvietes bija aukstasinīgākas izšķirošajās epizodēs, gūstot uzvaru.

"Spēle bija laba un stabila. Otrajā setā bija kritums, par kuru treneris mums pastāstīs. Viņām šī ir pirmā sezona kopā, bet iepriekš bijām spēlējuši pret Gruščinsku. Mēs cīnīsimies par pirmo vietu grupā, un pēdējai spēlei ir izstrādāts plāns," pēc uzvaras sacīja Kravčenoka.

Dienu iepriekš pirmajā H grupas spēlē Graudiņa/Kravčenoka ar rezultātu 2-0 (21:13, 21:17) pārspēja austrietes Lenu Plesučnigu un Terēzu Štrausu. Pēdējā mačā pret Vācijas duetu latvietes cīnīsies par pirmo vietu apakšgrupā.

Pirms tam ceturtdien otrās kārtas spēlēs trīs Latvijas sieviešu pludmales volejbola dueti piedzīvoja savus otros zaudējumus. Dienas pirmajā spēlē Ance Olte un Inese Jursone ar rezultātu 1-2 (19:21, 21:13, 14:16) saspringtā cīņā piekāpās ukrainietēm Valentīnai Davidovai un Jevgeņijai Ščipkovai. Latvijas pludmales volejbolistes pirmā seta izskaņā pie rezultātu 19:18 zaudēja trīs punktus pēc kārtas, taču otrajā setā viņas pārliecinoši reabilitējās, ievedot maču trešajā setā. Arī trešajā setā cīņa bija līdzīga un izskaņā Olte/Jursone bija vadībā, tomēr spēli līdz uzvarai novest neizdevās.

"Šis mums bija viens no sāpīgākajiem zaudējumiem kopš spēlējām kopā. It kā izdarījām visu, ko treneris lika. Tieši spēles beigas vajadzēja nospēlēt labāk. Sāpīgi, jo šī bija spēle par izkļūšanu no grupas. Šajā turnīrā nav tādu komandu, ar kurām mēs nevaram spēlēt. Mums tikai pietrūkst lielo spēļu pieredze," pēc spēles sacīja Jursone.

Pirmajā F grupas spēlē trešdien Olte un Jursone ar 0-2 (14:21, 19:21) piekāpās vācietēm Izabellai Šnaiderei un Viktorijai Bīnikai. Latvijas sportistēm palikušas tikai teorētiskas iespējas iekļūt izslēgšanas spēles, un pēdējā mačā pret Krievijas duetu nepieciešama pārliecinoša uzvara.

E grupā Agnese Caica un Ilze Liepiņlauska ar 0-2 (12:21 19:21) piekāpās Krievijas spēlētājām Jekaterinai Birlovai un Nadeždai Makroguzovai. Pirmajā setā latvietes diezgan ātri nonāca iedzinējos un nespēja deficītu atspēlēt, bet otrajā setā cīņa ritēja līdzīgāk, tomēr Caicai/Liepiņlauskai neizdevās atspēlēt nelielo deficītu.

Savā pirmajā spēlē trešdien Caica un Liepiņlauska ar 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās Kristīnai Kolocovai un Mihalai Kvapilovai no Čehijas.

Savukārt D grupas spēlē Alise Lece un Marta Ozoliņa ar rezultātu 0-2 (15:21, 22:24) piekāpās šveicietēm Ninai Betšartai un Tanjai Hiberli. Šveicietes pirmajā setā spēlēja diezgan droši un izskaņā ieguva lielo pārsvaru, tomēr otrajā setā latvietes spēlēja veiksmīgāk, tomēr noslēgumā pārsvars tika izsēts un saspringtā cīņā tika piedzīvots zaudējums.

"Bija labas epizodes. Otrajā setā bijām priekšā, vajadzēja elementāri spēli novest līdz galam, bet kaut kāds neapzinātais satraukums patraucēja. Mēs viņām esam labi zināmas un viņam mums ir labi zināmas. Mums vajadzēja ņemt uzvaru. Tagad jāspēlē spēle par visu vai neko," pēc zaudējuma teica Ozoliņa.

Pirms tam Lece un Ozoliņa ar rezultātu 0-2 (10:21, 12:21) zaudēja šveicietēm Nīnai Betšartai un Tanjai Hiberli. Pēdējā spēlē grupā viņām būs jātiekas ar lietuvietēm

17. augusta spēļu grafiks Majoru centrālajā laukumā:

pulksten 12.20 – Solovejs/ Šmēdiņš T. (LAT) pret Seidl Rob./ Winter (AUT),

pulksten 13.10 – Točs/ Finsters (LAT) pret Ermaccora/ Pristauz (AUT),

pulksten 14.00 – Regža/ Pļaviņš (LAT) pret Losiak/ Kantor (POL),

pulksten 15.00 – Samoilovs/ Šmēdiņš (LAT) pret Beeler/ Krattiger (SUI),

pulksten 16.00 – Jursone/Auziņa (Olte) (LAT) pret Moiseeva/Syrtseva (RUS),

pulksten 17.00 – Caica/Liepiņlauska (LAT) pret Lunde/Ulveseth (NOR),

pulksten 18.00 – Lece/Ozoliņa (LAT) pret Dumbauskaite/Povilaityte (LTU),

pulksten 19.00 – Graudiņa/Kravčenoka (LAT) pret Glenzke/Großner (GER).