Meiteņu turnīrā ar pirmo numuru izliktās Graudiņa/Kravčenoka ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:13, 21:17) uzvarēja norvēģietes Sunnivu Helanni-Hansenu/Emīliju Olimstadu, kurām ticis 24. numurs.

Latvijas komandai nebija tas vieglākais sākums, jo norvēģietes ieguva pāris punktu vadību. Tomēr pamazām Graudiņa/Kravčenoka sajuta spēles garšu un ieguva iniciatīvu, kas pirmā seta vidū ļāva pārņemt vadību un to tikai palielināt, mājiniecēm gūstot uzvaru ar 21:13.

Lai arī otrā seta sākumā Graudiņa/Kravčenoka ieguva vairāku punktu vadību, seta viducī Helanne-Hansena/Olimstada rezultātu bija izlīdzinājušas. Seta izskaņā gan labāk atkal nospēlēja Latvijas pāris, izcīnot uzvaru setā ar 21:17.

Apakšgrupu turnīrā Graudiņa/Kravčenoka izcīnīja uzvaras visās trijās spēlēs, automātiski iekļūstot izslēgšanas turnīra otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kur ar 2-1 (19:21, 21:13, 15:9) sestdien uzvarēja ar 27. numuru izliktās vācietes Jūliku Hofmani/Sāru Šulcu.

Pirmo setu abi dueti aizvadīja līdzvērtīgi, tomēr iniciatīvu pašā noslēgumā ieguva vācietes, kuras pirmo setu uzvarēja ar 21:19. Otrajā setā Graudiņa/Kravčenoka jau ņēma spēles grožus savās rokās un atradās vadībā nepārtraukti, likumsakarīgi otro setu uzvarot ar 21:13.

Tādējādi šī mača uzvarētājas noskaidrojās izšķirošajā - trešajā - setā. Cīņa tā ievadā ritēja punkts punktā, bet tā otrā pusē Graudiņa/Kravčenoka ieguva pāris punktu pārsvaru, ko izdevās pakāpeniski palielināt un tādējādi nodrošināt iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

Savukārt vīriešu turnīrā ar pirmo numuru izliktie Šmits/Samoilovs ceturtdaļfinālā ļoti spraigā cīņā ar 2-1 (16:21, 21:18: 21:19) pieveica sacensību astoto numuru Florianu Brēru un Īvu Hauseneru no Šveices.

Pirmajā setā pārāki bija šveicieši, kuri kontrolēja notikumus laukumā un seta otro pusi visu laiku atradās vadībā, tajā uzvarot ar 21:16. Savukārt otro setu apņēmīgāk sāka Šmits/Samoilovs, kuriem izdevās iegūt dažu punktu vadību, tomēr seta viducī Brērs/Hauseners rezultātu bija izlīdzinājuši, un cīņa ritēja punkts punktā. Veiksmīgāk gan beigas nospēlēja Latvijas duets (21:18), tādējādi panākot izšķirošo - trešo - setu.

Tas gan sākās neveiksmīgi, Šmitam/Samoilovam nonākot iedzinējos ar 2:5, bet uzreiz pēc pārtraukuma mājinieki panāca 5:5. Laukumā ritēja aizraujoša cīņa, turklāt nereti bija vērojamas garākas izspēles. Vadībā atradās te viena, te otra komanda, tomēr pašās beigās pretinieki ieguva divas mačbumbas (14:12). Uzreiz pēc tam ļoti emocionālā cīņā Šmits/Samoilovs guva trīs punktus pēc kārtas, tādējādi jau viņiem tiekot pie mačbumbas, kas netika izmantota.

Pēc tam Šmits sita autā, kā rezultātā Brērs/Hauseners atkal ieguva mačbumbu, taču to mājinieki atspēlēja, turklāt pēc tam viņi to paveica vēlreiz. Tiesa, pēc tam pretinieki jau trešo reizi pēc kārtas tika pie mačbumbas, Latvijas duetam atkal to atspēlējot un panākot 18:18. Savukārt uzreiz pēc tam lieliski blokā nospēlēja Samoilovs, tādējādi mājiniekiem iegūstot mačbumbu, kas arī šoreiz palika neizmantota. Turpinājumā Šmitam/Samoilovam izdevās iegūt vēl vienu mačbumbu, to izmantot un lieliskā cīņā sasniegt pusfinālu.

Pirms tam Šmits/Samoilovs astotdaļfinālā ar 2-0 (21:17, 21:13) uzvarēja ar sesto numuru izliktos poļus Maceju Levicki un Milošu Kruku.

Pirmajā setā Šmits/Samoilovs pakāpeniski ieguva arvien lielāku iniciatīvu, kas pirmo setu ļāva uzvarēt ar 21:17. Tikmēr otrā seta ievads tika aizvadīts līdzvērtīgā cīņā, tomēr tā otrajā pusē iniciatīva pārgāja Latvijas sportistu pusē, viņiem gūstot virsroku ar 21:13 un iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Iepriekš Levickis/Kruks izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pieveica citu Latvijas duetu Aleksandru Nasonovu un Robertu Kļaviņu.

Pirms tam sestdien Latvijas pludmales volejbola pāri Varvara Brailko/Anete Namiķe, Vanesa Grosberga/Kristīne Briede un Nasonovs/Kļaviņš Eiropas U-22 čempionātu noslēdza dalītā 17.vietā.

Sieviešu izslēgšanas sacensību pirmajā kārtā turnīra 30.numurs Brailko/Namiķe ar 0-2 (14:21, 10:21) pārliecinoši piekāpās ar 16.numuru izliktajām nīderlandietēm Katjai Stamai/Meksimai van Drīlai.

Iepriekš Nīderlandes pāris apakšgrupu turnīrā cieta zaudējumu pret vadošo Latvijas pāri Graudiņu/Kravčenoku.

Savukārt vēl vienā izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā ar 28. numuru izliktās Grosberga/Briede ar 0-2 (12:21, 14:21) piekāpās sacensību septītajam numuram Terezai Kotlasovai/Danielai Resovai no Čehijas.

Tādējādi šie Latvijas meiteņu pāri savās mājās notiekošo Eiropas U-22 čempionātu noslēguši dalītā 17. vietā.

Pirms tam Brailko/Namiķe un Grosberga/Briede izcīnīja vienu uzvaru trīs spēlēs, savās apakšgrupās ieņemdamas trešās vietas, kas izslēgšanas turnīru ļāva sākt no pirmās kārtas.

Vīriem izslēgšanas turnīru kā pirmie sestdien uzsāka ar 29.numuru izliktie Nasonovs/Kļaviņš, kuri pirmajā kārtā spraigā mačā ar 1-2 (21:18, 15:21, 14:16) piekāpās Levickim/Krukam.

Vēl izšķirošā - trešā - seta vidū Latvijas duets bija vadībā ar 7:4, tomēr pārsvaru nenosargāja un piedzīvoja zaudējumu.

Šmits/Samoilovs un Nasonovs/Kļaviņš savās apakšgrupās izcīnīja pa divām uzvarām trīs spēlēs. Šmits/Samoilovs uzvarēja apakšgrupā un izslēgšanas turnīru sāka no astotdaļfināla, bet Nasonovs/Kļaviņš citā apakšgrupā bija otrie, tādējādi spēkojās pirmajā kārtā.

No sešiem Latvijas duetiem izslēgšanas turnīrā neiekļuva tikai Rinalds Aišpurs/Rinalds Belerts, kuri apakšgrupā cieta trīs zaudējumus.

Lielākās cerības Latvijai šajā turnīrā saistās ar vīru duetu Šmitu un Samoilovu, kuri pērn ieguva bronzas godalgas pasaules U-21 čempionātā, kā arī sieviešu pāri Kravčenoku un Graudiņu - viņas jau 2016. gadā izcīnīja Eiropas U-22 čempioņu titulu.

Turnīra centrālais laukums spēj pulcēt ap 1600 cilvēku. Skatītājiem ieeja šajā Eiropas čempionātā ir bez maksas.

Augsta līmeņa pludmales volejbola spēles Jūrmalā notiek ik gadu. Pērn notika kontinenta meistarsacīkstes pieaugušajiem, kur par vicečempioniem kļuva pašmāju duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.