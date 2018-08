Pēdējo gadu vienam no Latvijas labākajiem pludmales volejbolistiem, Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļniekam Jānim Šmēdiņam savainojuma dēļ priekšlaicīgi noslēgusies šī sezona un aizkavēsies arī nākamās sākums, informē komandas pārstāvji.

Šmēdiņš treniņā savainojis labo plecu, neveiksmīgi krītot no riteņa.

Volejbolistam, 21. augustā, veiksmīgi izdarīta operācija, pēc kuras tuvākajās dienās sāksies rehabilitācijas darbs. Atgriešanās laukumā paredzēta pēc trīs mēnešiem, līdz ar to Jānis Šmēdiņš izlaidīs gada beigās paredzētos "King of the Court" un "p1440" komercturnīrus, kā arī pirmos nākamās FIVB Pasaules tūres sezonas posmus Ķīnā un Lasvegasā (ASV).

Pastāv iespēja, ka Aleksandrs Samoilovs "King of the Court" un "p1440" turnīros piedalīsies kopā ar citu pārinieku.