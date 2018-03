Latvijas Volejbola federācija (LVF) 8. martā paziņoja par jauna ģenerālsekretāra apstiprināšanu, lai gan lēmums pieņemts jau pirms vairāk nekā mēneša. Tomēr tas nav vienīgais aizdomīgais fakts notikušajā, jo neorganizētība un neskaidrība virmo vairākos jautājumos saistībā ar publiski izsludinātā konkursa norisi.

Ziņots, ka LVF valdes sēdē par ģenerālsekretāru apstiprināts Edgars Zaiženijs, kurš līdz šim bija pludmales volejbola koordinators un ir LVF prezidentam Atim Sausnītim pietuvinātā volejbola kluba "RTU/ Robežsardze" menedžeris. Tikmēr Zaiženija vietu pludmales volejbola koordinatora krēslā ieņēmis šī paša kluba spēlētājs Uģis Puķītis. Paziņojums par Zaiženija iecelšanu publiskots brīdī, kad ārpus valsts robežām atradās LVF prezidents Atis Sausnītis, līdz ar to bija maz ticams, ka marta sākumā notikusi valdes sēde. Pēc portāla "Delfi" intereses kļuva zināms, ka LVF valdes balsojums bijis jau pirms mēneša 6. februārī, bet nav skaidrs, kādēļ tas slēpts no sabiedrības acīm.

Līdzšinējais LVF ģenerālsekretārs Ainārs Dakša novembrī paziņoja par aiziešanu no organizācijas, to pamatojot ar vēlmi spert nākamo soli karjeras izaugsmē. Tas notika neilgi pēc LVF biedru kopsapulces, kurā pilnībā izgāzās vadības iesniegtie dokumenti, bet LVF prezidents Atis Sausnītis notikušajā savu vainu nesaskatīja. Neoficiāli izskanēja, ka tādējādi LVF prezidents Atis Sausnītis, neuzņemoties atbildību par izgāšanos kopsapulcē, draudzīgi (pēc abpusējas vienošanās) "upurēja" Dakšu, kuram tagad atradies darbs biedrībā "Latvijas Futbola virslīga".

LVF pēcāk izsludināja konkursu uz šo vakanci (jāpiesakās bija līdz 19. novembrim), un uz šo amatu pieteicās vairāki kandidāti, arī no LVF opozīcijas. Tā kā LVF vadība nevēlas sev tuvumā redzēt opozīcijas pārstāvjus (starp abām pusēm notiek tiesāšanās), tad konkurss ritējis klusi un bez sevišķas atklātības. Lai gan runājot par apstiprināto kandidātu, Zaiženijs ir volejbola sabiedrībā zināms aktīvists un pret viņa kandidatūru īpaši neiebilst arī opozīcija. Tomēr veids, kā izraudzīts Zaiženijs, sevišķi nepiestāv demokrātiskai sabiedriskai organizācijai, kāda ir LVF, norāda opozīcijas pārstāvji.

Dakša formāli LVF strādāja līdz 24. novembrim, bet pēc viņa aiziešanas par ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju kļuva Zaiženijs, kuram teorētiski šo amatu būtu jāieņem līdz konkursa noslēgumam jeb jaunā ģenerālsekretāra atrašanai. Pēc pieteikšanās termiņa beigām kādu laiku nekas nebija dzirdēts par ģenerālsekretāra meklējumiem, arī LVF neziņoja, kā sekmējas šajā jautājumā. Tas skaidrojams ar to, ka LVF cenšas veikt ievērojamas izmaiņas statūtos, izveidojot jaunu institūciju – LVF padomi. To gan nav iespējams veikt, jo tā arī nav sasaukta jauna biedru kopsapulce, ko Sausnītis solīja izdarīt līdz 2017. gada beigām vai 2018. gada sākumā (tagad tā plānota 12. aprīlī).

"Vienlaikus vēlos informēt, ka, tā kā pašreiz tiek gatavotas būtiskas izmaiņas LVF statūtos, kas iespējami paredzēs citu LVF vadības modeli, kā arī to, ka LVF statūtu izmaiņas ir jāapstiprina biedru kopsapulcē, potenciālo amata kandidatūru izvērtēšana tiek atlikta līdz 2018. gada 28. februārim," vēstulē kandidātiem apstiprinājis Zaiženijs.

Tomēr LVF vadība kārtējo reizi savus solījums nav pildījusi, un 6. februārī apstiprinājusi Zaiženiju amatā. Interesanti, ka vēl 7. martā Zaiženijs viesojies Murjāņu Sporta ģimnāzijā kā LVF ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs (p.i.), nevis kā pilnvērtīgs šī amata īpašnieks (arī LVF mājaslapā Zaiženijs joprojām skaitās ģenerālsekretāra p.i.). Arī citos LVF paziņojumos un aktivitātēs sociālajos tīklos pēc 6. februāra Zaiženijs figurē kā ģenerālsekretāra p.i.

Portāls "Delfi" centās noskaidrot, kādēļ par Zaiženija iecelšanu publiski tiek ziņots ar mēneša nokavēšanos. LVF Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Gerda Robežniece sākotnēji nemaz nemācēja teikt, kad notikusi LVF valdes sēde. Tikai vēlāk viņa varēja sacīt, ka valdes sēde bijusi 6. februārī, bet kavēšanos ar paziņošanu skaidroja ar dažādu formalitāšu kārtošanu. Tieši kādu formalitāšu kārtošana ir kavējusi informācijas publiskošanu un kurā brīdī Zaiženijs oficiāli kļuvis par ģenerālsekretāru, Robežniece nemācēja skaidrot.

Savukārt pats Zaiženijs notikušo skaidroja ar savu iniciatīvu un dažādām personiskām lietām – lūdzis nogaidīt ar izziņošanu, lai varētu veikt atbilstošu fotosesiju un skaisti noformēt preses relīzi. Kādēļ tam bijis nepieciešams mēnesis, kura laikā bijuši dažādi citi LVF paziņojumi un kuros redzams Zaiženijs, jaunais ģenerālsekretārs nemācēja skaidrot.

Tāpat LVF ofisā darbinieki nespēja uzrādīt 6. februāra valdes sēdes protokolu, kas nav slepens un kam būtu jābūt pieejamam masu medijiem vai LVF biedriem. LVF solīja, ka valdes sēdes protokols tiks publiskots, kad to apstiprinās nākamajā sēdē, kuras datums publiski nav zināms. Pērnā gada nogalē pēc neizdevušās LVF kopsapulces federācijas vadība solīja, ka valdes sēdes protokoli būs publiski pieejami internetā. Tas joprojām nav izdarīts – gan medijiem, gan LVF biedriem publiski nav iespējams iepazīties ar LVF valdes sēdēm, kas notikušas pēc 2017. gada jūnija.

Arī uz jautājumu, kuri no valdes locekļiem piedalījušies šajā 6. februāra sēdē, LVF atbildi nespēja sniegt. Tāpat nav skaidrs, kā tika vērtēta Zaiženija kandidatūra. Viens no LVF valdes locekļiem Elmārs Rudovičs apgalvo, ka valdes sēdē skatīti vairāki kandidāti, bet Zaiženijs bijis piemērotākais. Uz jautājumu, kādi vēl kandidāti bijuši, Rudovičs agresīvi izvairījās no atbildes un pēc brīža nolika telefona klausuli.

Tikmēr cits valdes loceklis Ainārs Mežulis sacīja, ka valdes sēdē vērtēts un balsots par Zaiženiju, kuru kā piemērotāku izvēlējusies darba grupa. Arī LVF birojā portālam "Delfi" sacīja, ka esot bijusi darba grupa, kas vērtējusi kandidātu atbilstību. Kas izveidojis un kas bijis šajā darba grupā, to LVF birojā nespēja skaidrot.

Viens no kandidātiem uz šo amatu bija LVF un Sausnīša opozicionārs Gatis Olte no biedrības "Es Par Volejbolu". Viņš nav aicināts uz pārrunām, nav ticis informēts par konkursa gaitu, bet 23. februārī – gandrīz trīs nedēļas pēc LVF valdes sēdes – saņēmis e-vēstuli par to, ka nav izvēlēts. "Izsakām Jums pateicību par piedalīšanos konkursā uz Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāra amatu. Vēlamies paziņot, ka diemžēl Jūsu kandidatūra netika apstiprināta," teikts šajā e-vēstulē.

Jaunais LVF ģenerālsekretārs nemācēja konkrēti atbildēt uz jautājumu, kad pieteicies uz šo amatu, piebilstot, ka LVF valdes locekļi viņu uzrunājuši "kaut kad decembrī vai janvārī". Tobrīd pieteikumu termiņš (2017. gada 19. novembris) bija beidzies, bet jauns konkurss nav bijis izsludināts. Sarunas turpinājumā Zaiženijs uzsvēra, ka ir pieteicies mutiski, tomēr rakstiska apliecinājuma tam nav. "Ja vajag, uzrakstīšu rakstisku pieteikumu," piebilda Zaiženijs.

No LVF vadības teiktā saprotams, ka uz potenciālajām darba pārrunām neviens no amata kandidātiem nav ticis aicināts. No Rudoviča un Mežuļa teiktā noprotams, ka citi kandidāti nav bijuši atbilstoši prasībām. Olte īsti tam negrib piekrist, jo viņš vairāk nekā 10 gadus ir volejbolā, ir bijis Latvijas izlases menedžeris, strādājis savulaik spēcīgā Latvijas klubā "Cēsu alus".

Olte piebilst, ka LVF vismaz vajadzējis paziņot, ka konkurss noslēdzies bez rezultāta, paziņot par papildus termiņiem vai kādiem nosacījumiem, bet šoreiz atkal "pa kluso" kaut kas izlemts. "Ja Zaiženijs vispār nebija pieteicies, tad kādēļ vajadzēja izsludināt konkursu?" jautā Olte.

P.S. Gandrīz divu nedēļu laikā portāls "Delfi" tā arī nesaņēma dokumentāru apstiprinājumu tam, ka 6. februārī reāli notikusi valdes sēde. Tāpat no LVF tika solītas atbildes (un nav saņemtas) uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kas piedalījās 6. februāra LVF valdes sēdē?

2. Vai 6. februāra LVF valdes sēdē tika skatīti vairāki LVF ģenerālsekretāra amata kandidāti? Cik?

3. Ja tomēr netika skatīti visi kandidāti, kā tika atsijāti citi kandidāti un kad tas notika?

4. Cik rakstisku pieteikumu tika saņemts konkursā uz LVF ģenerālsekretāra amata vietu?