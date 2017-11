Latvijas Volejbola federāciju (LVF) nolēmis atstāt ģenerālsekretārs Ainārs Dakša, kurš par savu vēlmi informējis LVF prezidentu Ati Sausnīti.

LVF izplatītajā paziņojumā norādīts, ka "Dakša vēlas pārtraukt savas darba attiecības ar federāciju no 24. novembra". "Ir pienācis laiks spert nākamo soli savas karjeras izaugsmē, tāpēc esam vienojušies ar LVF prezidentu A. Sausnīti, ka no 24. novembra pārtraucu savas darba attiecības," LVF paziņojumā citēts Dakša.

Tikmēr LVF prezidents Sausnītis apgalvo, ka uz ģenerālsekretāra amatu tiks izsludināts konkurss, uz kuru "pieteiksies profesionāli un azartiski kandidāti, kuri vēlas turpināt Aināra iesāktos darbus, kā arī pilnveidot šī brīža federācijas darbu, attīstot Latvijas volejbolu."

Par Dakšas iespējamo aiziešanu no LVF volejbola aprindās ticis runāts jau iepriekš, tomēr vēl 17. oktobrī pats Dakša portālam "Delfi" apgalvoja, ka neplāno iet prom no organizācijas. Arī 24. oktobrī, kad LVF biedru kopsapulcē izgāzās vadības iesniegtie dokumenti, Sausnītis neko neminēja par Dakšas iespējamo aiziešanu. Toreiz sarunā ar žurnālistiem Sausnītis pieļāva, ka LVF valdē prasīs vērtēt Dakšas atbilstību ieņemtajam amatam sakarā ar to, ka ļoti vāji un nekvalitatīvi bija sagatavoti iesniegtie dokumenti.