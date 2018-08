Tādējādi Latvija krietni samazinājusi savas cerības reāli pacīnīties par tikšanu uz Eiropas čempionāta finālturnīru.

Lai gan Latvijas volejbolistiem izdevās spēles sākums, jau pirmā seta vidū atskanēja pirmie "trauksmes zvani" - Izraēla atspēlēja četru punktu deficītu, ātri ieguva divu punktu pārsvaru, ko nosargāja līdz seta izskaņai.

Otrajā setā Latvija atkal sākumā izvirzījās vadībā ar 5:1, bet ātri zaudēja pārsvaru, seta vidū nonākot iedzinējos. Otrā seta izskaņā Latvija atspēlēja setbumbu, paši tika pie iespējas uzvarēt setu, bet labā situācijā bumbu autā izsita Hermans Egleskalns. To izmantoja mājinieki, pēc brīža ar enerģiju un cīņassparu uzvarot setu.

Trešajā setā Latvijas volejbolistiem pilnībā pajuka spēles ritms, pašā sākumā mājinieki ieguva vadību, ko turpinājumā tikai palielināja un noslēgumā Izraēlai pārliecinoša uzvara par prieku apmēram 400 līdzjutējiem.

Izraēlas volejbolisti līksmo spēļu arēnā, bet Latvijas komandas nometne izskatās pilnībā sagrauta. Tomēr smagais zaudējums ir jācenšas ātri aizmirst, jo jau svētdien "Arēnā Rīga" principiāla spēle pret Igauniju.

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29, 13:25Latvija piedzīvo zaudējumuOzoliņš vienu punktu atgūst, bet Izraēla ar Herško sitienu neļauj Latvijai "aizķerties" mačā. Ozoliņš izsit autā, bet Ivanovs viltīgi nospēlē pie tīkla. Izraēla turpina veiksmīgi uzbrukt un droši veido savus uzbrukumus. Turpretī Latvija turpina kļūdām bagāto spēli.Petrovs kļūdās servē un pirmā mačbumba Izraēlai - to mājinieki izmanto, nobloķējot Švanu

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29, 9:17Pēc pārtraukuma Herško ar viltīgu servi gūst punktu, Saušs izsit autā.Kēls cenšas ko mainīt un laukumā sūta Buividu, nomainot Egleskalnu. Buivida iesaistīšanās nesekmīga, viņš izsit māņsitienu autā.Herško savu servju sēriju pārtrauc ar kļūdu.

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29, 8:14Saušs ieservē tīklā. Izraēla kļūdās saspēlē, bet Švans ieservē tīklā. Ozoliņš iestrēgst trīskāršajā blokā (8:13), tad Herško ar servi panāk +6. Kēls atkal ņem pārtraukumu, jo situācija ir katastrofāla.

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29, 7:10Izraēla kļūdās saspēlē, bet tad pieredzejušais Šafranovičs caursit Latvijas bloku. Egleskalns turpina sarūgtināt pretiniekus, bet šobrīd Latvijai trūkst labas spēles blokā un labas serves. Otrajā setā Latvijai neviens punkts netika gūts ar bloku.

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29, 3:7Latvijai nekādi neizdodas uzbrukumi, Izraēla panāk +4, pēc kā Kēls ņem pārtraukumu

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29, 1:4Latvija nenotur bumbu pirmajā izspēlē, tad Egleskalns gūst punktu. Latvija notur bumbu, bet Ivanovs atmuguriski sit pārāk tālu uz otru pusi. Seko spēcīga Izraēlas serve, tad Ozoliņš iekrīt blokā.

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29Sākas 3. sets

Latvija - Izraēla 23:25, 27:29Latvija zaudē 2. setuIzraēla ar uzbrukumu bloks-auts tiek pie vēl vienas setbumbas, ko izdodas strīdīgā situācijā atspēlēt - Izraēlai ieskaita autu. Švans kļūdās servē, tad Vanags iesit blokā - zaudēts arī 2. sets

Latvija - Izraēla 23:25, 26:26Latvijai veiksmīgs pirmā tempa uzbrukums. Egleskalns grūtā situācijā cerēja trāpīt pa pretinieku bloku, bet izsita autā. Zavorotnijs pirmajā tempā panāk 23:23. Kēls uz servi izlaiž jauno Skrūderu, kas neatmaksājas - Izraēlai setbumba. To atspēlē Egleskalns. Švans nenotur pretinieku pirmo tempu, bet pats uzreiz atspēlē setbumbu. Izraēlas uzbrukums trāpa pa antenu - pirmā setbumba Latvijai! Egleskalns labā situācijā izsit autā, pēc kā Kēls ņem pārtraukumu

Latvija - Izraēla 23:25, 21:22Saušs atkal riskēja ar servi, bet trāpa tīklā. Nākamajā uzbrukumā no otrās līnijas kapteinis reabilitējas. Izraēla ar otro piegājienu tiek pie punkta, apspēlējot mūsējo bloku (20:21). Pēc teicamas spēles aizsardzībā Latvija izlīdzina rezultātu (21:21), bet Egleskalns kļūdās servē (21:22)

Latvija - Izraēla 23:25, 19:19Latvijai cerību atdod Egleskalns, tad Izraēla izsit autā (18:19). Latvijas kapteinim Saušam svarīgā brīdī izdodas spēcīga serve.Izraēla ņem pārtraukumu

Latvija - Izraēla 23:25, 16:19Latvijai nekādi neizdodas atrast argumentus pret mājinieku drošo spēli. Saušs iesit blokā, bet tad gūst nākamo punktu. Izraēlas uzbrukums ar otro mēģinājumu sekmīgs, Latvija atbild ar Egleskalna uzbrukumu. Tad Petrova laba serve, pēc kuras Švans tīri gūst punktu. Nākamā serve Petrovam gan kļūdaina.

Latvija - Izraēla 23:25, 12:15Ozoliņš spēles epizodē neveiksmīgi piezemējās un viņa vietā iznāk Vanags, kurš uzreiz ir veiksmīgs blokā. Tiesa, tiesneši punktu iedod Izraēlai. Pēc tam Vanags ielec tīklā, un Kēls spiests ņemt pārtraukumu.

Latvija - Izraēla 23:25, 11:13Par laimi Latvijas izlasei, Izraēla turpina dāvināt punktus ar kļūdām servēs. Tomēr Saušs arī riskē un izservē autā. Latvijai punktu droši gūst Ozoliņš. Latvijai neizdodas "aizķert" pretiniekus blokā, bet Izraēla panāk +2

Latvija - Izraēla 23:25, 9:9Latvijai apstājusies servju uzņemšanā un daudz tehniskā brāķa uzbrukumā. Izraēla "uzdāvina" punktu ar kļūdu servē. Petrovs labā situācijā iesit tīklā (8:9), bet Izraēlai atkal kļūda servē.

Latvija - Izraēla 23:25, 6:6Latvijai nesanāk pirmā tempa uzbrukums, tad bloks-auts Izraēlai. Egleskalns sajutis spēles garšu un ir drošs uzbrukumā. Izraēlai izdodas gūt trīs punktus pēc kārtas un Latvijas pārsvars sadilis.

Latvija - Izraēla 23:25, 5:1Latvija setu sāk ar divām uzvarētām izspēlēm. Tad Saušs kļūdās servē, bet Egleskalns teicami uzbrūk pa līniju. Švans ar labu servi panāk +3, tad laba Švana serve ļauj panākt 5:1.Izraēla uzreiz pieprasa pārtraukumu

Latvija - Izraēla 23:25Sākas 2. sets

Izraēlai 1. setā Herško guvis 7 punktus, Latvijai pieci punkti Saušam. Izraēlai 4 punkti ar blokiem, Latvijai blokos trīs punkti

Latvija - Izraēla 23:25Latvija zaudē 1. setuLatvija seta izskaņā sāk riskēt ar spēcīgākām servēm, kas pagaidām neatmaksājas. Servēs kļūdās arī viens no Izraēlas labākajiem servētājiem Goldrins.Uz brīdi teicami spēlē ienāk Kudrjašovs, bet ar to nepietiek, lai pietuvotos. Ozoliņš samazina starpību 22:23, bet tad Izraēla tiek pie pirmās setbumbas. Latvija to atspēlē ar Sauša uzbrukumu. Izraēla uzvar pirmo setu pēc Herško sitiena "bloks - auts".

Latvija - Izraēla 19:21Komandas spēli turpinājumā apmainās kļūdām, bet Izraēlai izdodas saglabāt +2. Egleskalnam sanāk precīzs uzbrukums pa diagonāli, bet Švans izservē autā.

Latvija - Izraēla 15:17Herško ar spēcīgu servi palīdz Izraēlai izlīdzināt rezultātu, uz ko atbild Ozoliņš ar spēcīgu uzbrukumu. Latvijas komandai fiksē tīkla aizķeršanu, lai gan Izraēla izsita autā. Egleskalns "iekrīt" blokā un jau 14:15. Goldrinam agresīva serve kļūdaina. Tad Egleskalns izsit autā un tiesneši nefiksē bloku. Latvijas volejbolisti nesaprotas aizsardzībā, un Kēls ņem pārtraukumu

Latvija - Izraēla 13:12Izraēla ar rezultatīvu uzbrukumu un Bačkalas spēcīgu servi samazina starpību, bet tad Izraēla izsit autā. Servē kļūdās Egleskalns un atkal tikai +1

Latvija - Izraēla 12:9Ar Sauša un Švana pūlēm, kā arī aizsardzību izdodas atgūt +2. Tad komandas apmainās punktiem, bet Švans ar "eisu" panāk +3.

Latvija - Izraēla 8:8Neveiksmīgi uzbrukumā nospēlē Saušs, bet bija izdevība panākt +4. Tad pirmajā tempā blokā iekrīt Švans un jau tikai +1. Egleskalns izsit autā (8:8)

Latvija - Izraēla 8:5Egleskalna uzbrukums un sekojošs bloks ļauj Latvijai pirmo reizi tikt pie +2. Seko Zavorotnija ļoti neprecīza serve. Egleskalns atgūst Latvijai +2, tad Švans ar bloku panāk 8:5

Latvija - Izraēla 4:4Spēle sākusies ar ilgām izspēlēm un aktīvu spēli blokā. Latvijai izdodas gūt divus punktus pēc kārtas, bet Izraēla ātri ar "bloks - auts" izlīdzina rezultātu.

Latvija - Izraēla 2:2Pirmo punktu gūst Izraēla, kad bumba pēc Egleskalna sitiena no bloka ielido laukumā pie tālās līnijas. Latvijai pirmo punktu gūst kapteinis Saušs (1:1). Komandas apmainās punktiem turpinājumā.

Latvija - Izraēla . Spēle sākusies

Lai gan tika prognozēts, ka apmēram 500 līdzjutēju lielā zāle būs pilna, šobrīd zālē ir daudz tukšu vietu sānos. Pa vidu zāle ir pilna un varētu būt ap 300 skatītāju.

Rānanas sporta zālē izskanējušas valstu himnas. Tūlīt sāksies pati spēle.

"Tas bija tāds diezgan nepatīkams moments. Ja ir bīstamas serves un kļūdāmies, bet mača gaitā arī daudz gūstam tādā veidā punktus, tad ir labi. Bet šoreiz tā nebija. Pret Izraēlu un, jo īpaši, pret igauņiem bez serves nav ko darīt. Nē, nu darīt ir ko, bet būs ļoti grūti bez šī elementa," volejbola pamatlietas pēc treniņiem Izraēlā akcentēja Avo Kēls. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/voleyball/delfi-no-izraelas-pret-izraelu-un-igauniem-bez-serves-nav-ko-darit-uzsver-kels.d?id=50303211

Latvija spēli sāks šādā sastāvā: cēlājs Deniss Petrovs, libero Ingars Ivanovs, diagonāles spēlētājs Hermans Egleskalns, otrā tempa uzbrucēji Romāns Saušs un Atvars Ozoliņš, kā arī pirmie tempi Toms Švans un Andrejs Zavorotnijs.

Latvijas komanda Eiropas čempionāta atlasē B grupā ir ielozēta kopā ar kaimiņiem igauņiem un Izraēlu. Pēc divu apļu turnīra grupas uzvarētāja, kā arī piecas labākās no septiņu grupu otro vietu ieguvējām iegūst ceļazīmi uz finālturnīru, kas 2019. gadā risināsies Francijā, Beļģijā, Nīderlandē un Slovēnijā.

Latvijas izlase izanalizējusi pretiniekus un viņu bīstamākos servētājus - tie ir pieredzējušais Ukrainā dzimušais Aleksandrs Šafranovičs, Vjačeslavs Bačkala un Ilja Goldrins. Kā norādīja Kēls, ja Latvija tiks galā ar pretinieku servēm, tad ar uzbrukumu lielām problēmām nevajadzētu būt.

"Esam samazinājuši slodzes, un galveno uzmanību veltām mūsu sāpju bērnam – servēm – un to uzņemšanai, kā arī strādājam pie citām niansēm. Uzturam tonusu, krājam enerģiju, lai spēlētāji būtu atpūtušies pirms spēlēm. Pats ceru, ka ar katru dienu izskatīsimies labāk," pirms došanās uz Izraēlu teica Latvijas izlases galvenais treneris Avo Kēls.Tas ir tagad piepildījies, jo Latvijas volejbola izlase spēli aizvadīs potenciāli spēcīgākajā sastāvā, turklāt daudzi no vadošajiem volejbolistiem ir lieliskā fiziskā formā.

Latvijas volejbolisti pirms spēles, kas ir pirmā EČ atlasē, veica kopējo fotografēšanos priekš CEV.

Latvijas volejbola izlase galvenā trenera Avo Kēla vadībā šovakar Izraēlā sāk ceļu uz 2019. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Kvalifikācijas pirmajā spēlē Rānanā tiekamies ar Izraēlas valstsvienību. Portāls "Delfi" no Rānanas sporta zāles piedāvā teksta tiešraidi par notikumiem svarīgajā mačā.